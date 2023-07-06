Где находятся вагнеровцы, зашла ли ситуация с Украиной в тупик, как контролируется ядерное оружие - разговор Президента Беларуси с журналистами зарубежных и белорусских СМИ

Во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с белорусскими и зарубежными СМИ обсуждались разные темы: какова перспектива мирных переговоров по Украине, что стоит за ультиматумом Зеленского, каковы сроки перемещения ядерного оружия в Беларусь и ответ на новые вбросы вокруг ситуации с вагнеровцами.

Около 20 журналистов из США, России, Великобритании, Франции, Катара, Саудовской Аравии. Диалог длился три с половиной часа - Александр Лукашенко ответил на все вопросы, чтобы максимально прояснить позицию в этой непростой ситуации.

Президент считает, что конфликт в Украине не станет причиной применения ядерного оружия. Есть лишь один повод для этого - агрессия НАТО против Беларуси или России. Ответ будет незамедлительным!

Александр Лукашенко дал свою оценку ситуации на фронте: Украине не победить в этой войне, и "контрнаступ" ничем не закончится. Пока еще есть возможность договариваться за столом переговоров без предварительных условий - лишь это сегодня путь к миру. Наталья Бреус рассказала подробнее о встрече.

Если смелость города берет, то журналистская настойчивость и напор - Дворец Независимости. Среди 20 приглашенных репортеров те, кто неустанно запрашивал интервью с белорусским Президентом, в последние недели не сдавались, ведь каждый новый день подкидывает горячие темы для разговоров. Александр Лукашенко как никто другой погружен в повестку, так что вопросы накопились. Помимо известных белорусских медиаперсон, здесь были и журналисты из США, России, Великобритании, Франции, Катара, Саудовской Аравии. Многих Президент уже неплохо знает лично.





Александр Лукашенко сходу предлагает строить беседу в свободном формате. Примечательно, что разговор проходит в зале, где состоялся заключительный раунд встречи нормандской четверки. Об Украине и переговорном процессе, конечно, спросили, но об этом позже. А сначала белорусский лидер ответил на вопрос о том, что мир ждет в ближайшее время.

Лукашенко: Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом

"Тот порядок, который был установлен после 1945 года, не существует. И если кто-то констатирует, что миропорядок потихоньку разрушается. Его не существует. Мы не живем уже по закону, по международным правилам, - считает Александр Лукашенко. - Мы сегодня даже не живем по понятиям. Правил, понятий никаких нет. Мир разрушен, миропорядок тоже. Да, благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты".

Если говорить очень мягко, что ждет (мир. - Прим. ред): нас ждет, абсолютно в этом убежден, уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность. И этот процесс уже не остановить. Не остановить ни мирным, ни военным образом. Александр Лукашенко

О ситуации с группой "Вагнер"

Всех взбудоражила ситуация в России с группой "Вагнер". И хоть смуту пресекли в зародыше, и наш Президент, кажется, достаточно пролил свет на детали переговоров, но вопросов и по Пригожину, и по возможному размещению ЧВК в Беларуси все равно хватало. Один из них звучал так: "Где сейчас находятся бойцы "Вагнер", где Пригожин, прибыли ли они в Беларусь, есть ли в связи с этим риски для Беларуси?"

Ответ поступил такой: "Насколько я информирован, бойцы - очень серьезные бойцы ЧВК "Вагнер" - находятся в своих постоянных лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта. Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет".

Никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают: если ЧВК "Вагнер" появится в Беларуси… Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК "Вагнер", прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме", - сказал Александр Лукашенко. Александр Лукашенко

Президент подчеркнул, что не видит "ничего особенного" в размещении ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Глава государства отметил, что Вооруженные Силы Беларуси очень боеспособные подразделения, не уступающие "Вагнеру".

"А опыт, который имеет "Вагнер" и командиры, они с удовольствием передадут нашим Вооруженным Силам. Успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных непосед, Дуды и Володи Зеленского, о том, что они в покое Беларусь не оставят. Мы справимся с этой проблемой, если вы считаете, что это проблема. Я не считаю, что это проблема", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что если российское руководство и ЧВК "Вагнер" сочтут необходимым разместить определенное количество бойцов в Беларуси для отдыха и подготовки, он свое обещание о готовности принять их сдержит: "Мы прятать эту информацию не будем. Мы обязательно проинформируем о наших дальнейших взаимоотношениях с этим подразделением".

Александр Лукашенко подчеркнул, что отношения Беларуси и России после ситуации с ЧВК "Вагнер" будут еще более крепкими: "Мы, сыграв определенную роль, и он и я, не допустили этой смуты. Это в плюс? В плюс. Так почему у нас должны ухудшиться отношения?"

В общем, как говорится, враги не дождутся, и внести разлад в отношения союзников не удастся. Взвешенные шаги и согласованные действия лидеров позволили остановить плохое развитие событий. Александр Лукашенко анонсировал в ближайшее время переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, где, конечно, тему ЧВК затронут.

Лукашенко: никакой ослабленности не было!

Отвечая на вопрос, в каких рамках в Беларуси будут действовать вагнеровцы, если их передислоцируют в страну, и не используют ли они территорию для нападения, Александр Лукашенко сказал: "Мы никогда ни на кого не нападали. Я уже об этом заявлял не один раз. И нападать не собираемся. И с нашей территории никто ни на кого нападать не будет. Если против нас будет совершена агрессия, мы ответим. И если здесь будет ЧВК "Вагнер", они так же, как белорусская армия, будут защищать наши интересы".





По словам Александра Лукашенко, если ЧВК будет размещаться в Беларуси, то с этой компанией будет заключен юридически обязывающий контракт, где все будет прописано. "На уровне закона или Указа Президента будут определены рамки, в которых будет действовать это подразделение", - заявил глава государства.

В прошлый раз в интервью Розенбергу из ВВС Президенту пришлось опровергать многочисленные фейки, которых хватает в западных СМИ. Полно искажений и спекуляций и по украинской теме, по роли Беларуси. Александр Лукашенко давно говорил: мир там возможен - было бы желание его достигать, а не желание Запада воевать до последнего украинца.

Лукашенко: Запад не признает своих ошибок

Запад никогда ничего не признавал и не признает. Тем более, сейчас. Они считают себя вершителями всего. Нет ЕС, нет Европы - она полностью под ногами США, и все, что принято в Вашингтоне, принимается европейцами, даже, что удивляет, в ущерб себе. Александр Лукашенко

Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в этой войне

"Вы заметили недавно выпад фактически Владимира Зеленского против сильных мира сего, которые соберутся на саммит НАТО в Вильнюсе? Он им ультиматум предъявил фактически. Типа я на саммит не поеду, если вы там чего-то не сделаете. Почему он так себя ведет? Это очень важный момент, особенно для нас с вами, России и Беларуси", - обратил внимание глава государства.

Президент подчеркнул, что Запад давно готовил почву для атаки прежде всего на Россию с территории Украины: "С первого майдана, до майдана (а если бы не было этой подготовки, не было бы и майдана) готовили Украину к этой войне. Началась война. И не надо думать, что Зеленский и украинское общество, руководство были дураками и не понимали, чем это может закончиться. Понимали. Но США, прежде всего при поддержке их бездумных сателлитов, Зеленскому железобетонно заявили: "Мы тебя будем поддерживать, вооружать, будем давать деньги столько, сколько надо, никогда не бросим". И тогда у Зеленского появились крылья, он полетел".

А что происходит сейчас? Особенно с 4-5 июня - контрнаступ так называемый. Он (Зеленский. - Прим. ред) окончательно понял, что не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. Александр Лукашенко

По этой причине он постепенно стал предъявлять претензии к тем, кто толкал Украину к этой войне, считает Президент. В первую очередь претензии в виде денег и нового оружия. "Пока "подвисли" на F-16 и уже до ядерного оружия дошли. Видя, что его потребности не удовлетворяются и что он проигрывает и проиграет на фронте, он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения и переложить на кого-то ответственность. Подтекстом звучит: "Ну, вы же меня на войну толкнули, вы же мне обещали и вы мне это не сделали, поэтому я сегодня, имея все эти наши договоренности, вправе вам предъявить ультиматум: я на саммит не поеду, а если в вас есть что-то мужское, то вы примите решение", - рассказал белорусский лидер.

Эта тема будет иметь развитие, особенно в случае неудач украинской армии при контрнаступлении. Александр Лукашенко считает, что схватка в Украине будет нарастать и усиливаться.

"Опасность заключается в том, что если они бросят сейчас, перед 11 июля, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелют там все. И тогда Россия нанесет контрудар, а защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят Украину полностью и от Черного моря, и от самых хороших, выгодных, ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать", - сказал Александр Лукашенко.

"Для них будет потом очень опасен контрудар (России. - Прим. ред) по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен", - добавил Президент.

Лукашенко уверен, что пока еще есть возможность договориться по Украине

Беларусь никогда не набивалась в посредники, но всегда прикладывала максимум усилий, чтоб выйти на мирное разрешение конфликта. Александр Лукашенко сказал: ловите момент! Ведь то, что можно было сделать, кажется, еще вчера, сегодня уже нереально.

Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. После так называемого контрнаступа ситуация изменится, и захотят ли с тобой (руководством Украины. - Прим. ред) разговаривать? Александр Лукашенко

Следующий вопрос журналистов касался Запорожской АЭС и переговоров с Украиной.

И насчет Запорожской атомной станции Президент сказал так: "Этим войну в Украине не закончишь. Это всей Европе и Евразийскому континенту будет нанесен колоссальный ущерб".





"Что касается, что войну можно закончить нанесением ядерного удара по Украине, - вполне возможно, но не нужно. Президент Путин несколько раз заявлял, что применять ядерное оружие, даже ограниченных возможностей - тактическое ядерное оружие, - такой вопрос даже не стоит. У России достаточно обычных вооружений, неядерных, для того чтобы добиться своих целей", - отметил Александр Лукашенко.

"И мне кажется, что война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы то ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО, к примеру, Соединенных Штатов Америки или блока НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны - по Концепции национальной безопасности Россия, считай и Беларусь, которая сегодня обладает этим оружием, ответит, - заявил Президент. - Поэтому я всегда по-народному говорю: вы нас не трогайте, и мы никогда не применим это смертоносное оружие. И воевать даже не будем".

Переговоры в тупике, но пока еще есть выход из этого тупика. Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден. Завтра может не быть такой возможности, потому что изменится ситуация. Эта война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры, пока это возможно. Александр Лукашенко

Размещение ядерного оружия в Беларуси

Заметно, что особого удовольствия от ядерной риторики Президент не испытывает. Но тему размещения тактического ядерного оружия под разным соусом мусолят в СМИ как главный признак агрессивных намерений Беларуси. Но! Для Минска это совсем не агрессия, а возможность укрепить безопасность и не допустить даже мысли о поползновениях в нашу сторону.

"Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находится под надежной охраной", - сказал глава государства.



В этой связи Президент заметил, что перемещение ядерных боеголовок не смогли отследить беглые за границей (хотя, видимо, очень хотели) и стали на этом фоне строить домыслы по поводу использования железной дороги для доставки такого оружия и даже увязали это со скоропостижной смертью министра транспорта и коммуникаций.



"Убийственный факт вам приведу: по земле мы ядерные боеголовки не перемещали, - отметил Александр Лукашенко. - Никому не мешали. Переместили так, что ни вы, ни в Штатах, ни Ми-6, ни в Германии - нигде этого не заметили. Такой был замысел".

Что касается контроля. Контроль обеспечивается идеальный совместно белорусами и россиянами. Потому что сами мы, нынешний состав белорусских Вооруженных Сил, обслуживать ядерное оружие не можем, потому что у нас его не было. Вещь очень серьезная. Поэтому мы на сегодняшний день все делаем вместе с Российской Федерацией. Александр Лукашенко

Белорусский лидер также подчеркнул, что оружием этим атаковать никто никого не собирается. Оно у Беларуси исключительно для оборонительных целей.

А. Лукашенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах в 2025 году

Были и вопросы из серии "а вдруг случится громкий политический инсайд?" Как-никак Беларусь и Россия на пороге выборов. Президентские у них пройдут уже в следующем году. У нас - в 2025-м. А в такие моменты, как известно, ситуацию стараются раскачать.

"Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался. Честно. И не планировал. Только в плане рассуждений: а что будет после меня? Только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал", - сказал Александр Лукашенко.

Президент, казалось, расставил все точки над "і", но зарубежные репортеры под разными углами вновь и вновь пытались вернуться к вопросам, ответы на которые уже прозвучали. Когда силы иссякли, вспомнили еще кое-что. Пул, следивший за встречей, среагировал бурно, ведь думали, в этот раз обойдется без привычных штампов.

"Какова будет судьба моей Беларуси, я надеюсь, мы с вами увидим", сказал Александр Лукашенко. Глава государства заверил, что, какую бы роль он ни исполнял, он "будет делать все, чтобы у Беларуси была своя судьба".

Что касается последнего диктатора Европы, вы должны уже извиниться передо мной. Вы уже отошли от этого определения. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний. Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую. Александр Лукашенко

Три с половиной часа длилась беседа с журналистами. И хоть президентский график максимально плотный, Александр Лукашенко отвечал на все вопросы без оглядки на тайминг, чтобы позиция Минска была максимально понятной в этой сложнейшей мировой обстановке.