От АПК до биотехнологий: Лукашенко и губернатор Калужской области обсудили сотрудничество

27 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры по линии белорусско-российского сотрудничества с губернатором Калужской области, а также с полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе.

Промкооперация, сельское хозяйство, образование и наука - все эти сферы интересны российскому региону.

Белорусские строители не первый год возводят там целые жилые кварталы. Глава государства предложил - и не только Калуге - объединить усилия еще и в сфере биотехнологий. Совместную работу могут выстраивать БНБК и аналогичные предприятия в России.

Губернаторское утро в Минске начинается на площади Победы: венок к монументу от делегации Калужской области и проникновенная минута молчания в честь павших воинов. Здесь, как нигде, чувствуется связь народов Беларуси и России, сказал глава региона, и ответственность за сохранение исторической правды. Для него это не первый приезд в Беларусь и не первые переговоры с Александром Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Минск для вас не чужой. Ваши близкие родственники здесь в войну сражались, поэтому я знаю, что те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, правды о Великой Отечественной войне, - это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую Родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю".

Калуга сильна своей индустрией: автопромом, сельским хозяйством, фармацевтикой - всем тем, что есть в Беларуси, но тем не менее это не помешало найти точки соприкосновения. Отношения с этим регионом развиваются неплохо, так оценил Президент, не 1 млрд долларов товарооборота, как хотели, но 700 млн есть. Сделать цифру больше точно по силам.

Президент обозначил ключевые направления сотрудничества, способные увеличить товарооборот Беларуси и Калужской области до 1 млрд долларов: "Я думаю, это не только и не столько обычная торговля, хотя она для нас тоже очень важна. Мы уже научились работать в вашей области и готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области. Готовы под ключ построить и сдать (соответствующие объекты. - Прим. ред.), чтобы было видно лицо Беларуси. Мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и большая экономика".

Губернатор привел строительную отрасль как пример успешного сотрудничества: белорусские специалисты уже возвели в Калужской области 500 тыс. кв. м жилья, а также школы и детские сады. В ближайших планах - строительство новых социальных объектов.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области:

"Качество высочайшее. У нас целый микрорайон - это не отдельные дома, это микрорайоны, причем высокого класса, потому что мы их строим там, где большая конкуренция, где есть с чем сравнить, рынок достаточно насыщенный. Всегда пользуются неизменным спросом на рынке. И даже в нынешнее, очень непростое время с точки зрения продаж жилья, у нас дома и квартиры, которые построили белорусы, продаются очень хорошо".

Договорились, что продолжат строительство новых социальных объектов. Одно из преимуществ для Беларуси и Калуги - не самая сложная логистика. Считай, рукой подать по сравнению с какой-нибудь Камчаткой, хотя и там белорусы работают.

Основная ставка делается сразу на две сферы - промышленность и АПК: полезный опыт и поставки. Больше половины тракторов в Калужской области - "Made in Belarus". Закупают и комбайны, и кормоуборочные машины - они аграриев не подводят. Обновить можно не только сельскохозяйственную, но, например, и пассажирскую технику.

Белорусский лидер обратил внимание на перспективы создания и укрепления кооперационных связей между Беларусью и Калужской областью: "Знаю, что есть проекты, которые реализуются с МАЗ, БЕЛАЗ... Пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная".

В числе приоритетных направлений взаимодействия глава государства назвал агропромышленный комплекс. Беларусь, при наличии запроса со стороны Калужской области, готова передавать свои разработки и практики.

"Опыт молочно-товарных комплексов, агрогородков, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, климат у нас примерно одинаковый", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также затронул тему критики в адрес создания так называемых хозяйств-маяков. Речь идет о передовых агропредприятиях, которые служат образцом для других и чей опыт предполагается тиражировать в отрасли: "Меня тут критикуют: Лукашенко "маяки" в Беларуси создает, как в советские времена. А почему не создавать примерно то, что ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти "маяки" будут на пользу... Правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны. Так же, как и российским властям достается от подобных беглых. Но это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом. Поэтому мы готовы под ключ создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий, готовы показать тот вариант, который мы создаем в Беларуси".

Глава государства обозначил и такое направление, как сельскохозяйственная техника: "Без техники нам не обойтись. Трудовых ресурсов и у вас, и у нас одинаково не хватает, поэтому надо механизированное сельское хозяйство. Мы этим занимаемся и можем поделиться с вами опытом. Словом, обмениваться опытом всегда рады. Слава богу, мы разговариваем на одном языке и не планируем общаться на каких-то других языках. Будем делиться опытом и как-то продвигаться вперед. В том числе будем решать трудные задачи, которые у нас возникают в ходе нашей жизнедеятельности".

Не только комплексы: первый российско-белорусский завод по производству агродронов создадут в Калужской области. Губернатор прорекламировал другие серьезные региональные проекты - строящийся завод по производству радиофармпрепаратов и создание центра мирового уровня по подготовке специалистов в ядерной энергетике, то есть подключаться могут наука и образование, тем более опыт кооперации уже все-таки немалый.

"Если раньше в Россию привозили платформы, на базе которых делали машины, то теперь мы привозим в Беларусь оборудование, и на базе МАЗа делаются машины, которые наводят порядок на наших улицах", - подчеркнул Владислав Шапша.

На встрече обсуждалось развитие сельского хозяйства, в том числе строительство перспективной фермы на 1,5 тыс. голов скота, которую полностью оснастит белорусская сторона. Губернатор отметил, что этот объект станет визитной карточкой Беларуси в России и весомым вкладом в АПК Калужской области.

"Для нас молочное животноводство является одним из важнейших направлений. Наша цель - 1 млн т молока к 2030 году. И с помощью нашего братского народа мы рассчитываем к этой цели прийти", - отметил губернатор.

Кстати, Калужская область - один из 18 регионов Центрального федерального округа. Понятно, что с центром Беларусь старается выстраивать тесные связи в первую очередь. Они дают самый весомый вклад в белорусско-российскую торговлю - почти 40 млрд долларов. Игорь Щёголев, который работает там полпредом президента России, 27 июля тоже посетил Минск. Уже успевал побывать на БНБК и стал с порога делиться впечатлениями с Александром Лукашенко.

Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе:

"Был на БНБК, поговорил. Конечно, высочайшая квалификация персонала. Ребята заряжены, мотивированы, молодые, грамотные. И продукт, который они готовят, и как они это готовят, их умение искать новые решения и те новые рубежи, которые они ставят, конечно же, вселяет уверенность в том, что продовольственная безопасность и Беларуси, и Союзного государства на этом направлении в надежных руках. Это огромные перспективы и для сотрудничества, и для взаимодействия".

"Хорошо, что побывали в БНБК. Хотел вас просить, чтобы вы нам помогали в том плане, чтобы мы объединили усилия. Потому что в вашем округе немало сделано в этом направлении. И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, должно работать в едином ключе", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко признал, что в сфере биотехнологий Беларусь ранее несколько отставала. Однако он отметил, что многие советские разработки в этой области получили развитие в России, что позволяет рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество.

Александр Лукашенко отметил, что создание БНБК было непростым процессом, однако сегодня предприятие полностью самостоятельно и готово к совместной работе с Россией в рамках Союзного государства.

На площадке реализованы первая и вторая очереди, ведется строительство третьей, предусматривающей углубленную микробиологическую переработку зерна. Президент выразил уверенность, что на этой базе возможно эффективное взаимодействие с российскими партнерами.

Игорь Щёголев в ходе встречи акцентировал внимание на том, что технологии глубокой переработки зерна открывают возможность выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволяет как наращивать экспортный потенциал, так и замещать импорт в отечественной промышленности.

"Мы этого и хотим, - сказал Александр Лукашенко. - Хотим, чтобы это была глубокая переработка. И не только зерновых колосовых. Может быть, кукурузы. Надо объединяться и работать вместе".

Есть что предложить партнерам и у Беларуси. В частности, когда российский рынок столкнулся с дефицитом кормов для рыбной отрасли, белорусские производители на базе БНБК наладили качественный выпуск такой продукции, закрыв и внутренние нужды, и экспортные потребности соседнего государства.

Доверительные отношения лидеров, конечно, задают тон двустороннему сотрудничеству, но Александр Лукашенко всегда выступает и выступал за прямые контакты с регионами, чтоб не только через Москву. Так проекты в кооперации и торговле идут куда быстрее, такой формат сотрудничества берут на вооружение с другими странами.

"Отношение с округом развивается, это и понятно. В Центральной России сосредоточен основной экономический потенциал. И потом это самая близкая к Беларуси и часть Российской Федерации, и традиционные связи очень крепкие, закреплены на разных уровнях. Есть соглашения с регионами, целые программы сотрудничества. Самые разные проекты развиваются: есть наши регионы, которые участвуют на Белорусской универсальной товарной бирже, есть регионы, которые создают совместные предприятия с Беларусью, есть те, которые приглашают белорусские компании для участия в наших национальных проектах", - отметил Игорь Щёголев.

В общем, большую союзную экономику делают конкретные дела и проекты с регионами. Все нюансы успеют обсудить и в правительстве. Впереди у российской делегации еще немало важных предприятий в программе визита. Уехать с конкретикой по каждому направлению сотрудничеству - задача минимум.