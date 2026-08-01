От дисциплины на полях до мира над головой: главные тезисы Лукашенко в Брестской области

Развитие производств, опора на собственные компетенции, дисциплина, повышение эффективности - главные вопросы для регионов обсуждали на неделе во время президентской командировки в Брестскую область.

Речь шла о работе в ключевых сферах - промышленности и сельском хозяйстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко мотивирует тех, кто работает сегодня на страде - взять урожай по максимуму.

Особое внимание к сельскохозяйственной отрасли связано не только с текущей ситуацией, но в том числе с глобальной задачей - сохранить деревню. Брестчане в целом справляются неплохо, но Александр Лукашенко напоминает о необходимости работать эффективнее и наводить порядок на юге страны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Наша самая главная проблема - отсутствие технологической и трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. На каждом шагу, даже в пуще, я убеждаюсь, что мы умеем все делать. Лучше Запада всякого и так далее. Все можем, но если есть дисциплина. Вот где Президент проехал, там хорошо. А я же не везде бываю, поэтому смотрите, чтобы была железная дисциплина".

Ощутимый эффект для областей уже дала инициатива "Один район - один проект", планируется завершить эту работу к 2030 году. Задумка от жизни - перспективные производства для регионов. Важный момент - развивать в первую очередь нужно те площадки, где есть наработанные годами компетенции.

Президент Беларуси: Будет жить промышленность - будет жить страна!

Поручение правительству - взять крен на развитие того, что умеют белорусы, плюс к этому привносить новации. Будет жить промышленность - будет жить страна! В приоритете должны быть локализация и качество.

Этот акцент звучал и для тех, кому стояла задача разработать отечественный пресс-подборщик. Это было узким местом в сельском хозяйстве. Из-за недостатка такой техники есть проблемы с быстрой уборкой полей для последующего сева.

Правительству поручено сделать акцент на развитии традиционных белорусских компетенций, одновременно внедряя передовые инновации. Главный ориентир прост: будет жить промышленность - будет жить страна! В приоритете должны оставаться локализация и качество. Этот жесткий посыл адресован и тем, перед кем стояла задача разработать отечественный пресс-подборщик. Данное направление долгое время оставалось узким местом в сельском хозяйстве: из-за дефицита подобной техники возникали серьезные проблемы с оперативной уборкой полей для последующего сева.

Усилия в АПК и промышленности позволяют не только обеспечивать собственную технологическую и продовольственную безопасность, но и зарабатывать на экспорте.

"Все то, что мы производим в Беларуси, прежде всего, увы, этого мало. Спрос колоссальный, и он будет расти, потому что растет население планеты. А о Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек - все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей", - заявил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что в стране насчитывается уже более 2,7 тыс. молочно-товарных комплексов, которые принципиально отличаются от советских ферм. Доля высокотехнологичных комплексов достигла 63 %, и на них производится почти 85 % всего белорусского молока.

По его словам, наметившийся переход количества в качество не должен останавливаться. Белорусский экспорт и труд людей должны оставаться высокотехнологичными, качественными и, что немаловажно, эффективными. Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости сохранять и приумножать достигнутые ценности.

"Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня - мирное небо над головой. Сохраним это мирное небо, будем не только жить, но и процветать", - отметил Президент Беларуси.

В середине 2000-х хорошим результатом считался экспорт сельхозпродукции, не дотягивающий до 1,5 млрд долларов. Сейчас выручка - уже 10 млрд долларов.

Беларусь поставляет продовольствие в 117 государств и находится в десятке мировых молочных экспортеров. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. И этот потенциал нельзя упустить.