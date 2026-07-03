От Джакарты до Нейпьидо: Итоги большой командировки Президента

Перспективность региона. Восток и Юго-Восток Азии, где накануне завершилась командировка нашего Президента, оценивается в следующих цифрах: экономика в ближайший год в среднем по странам (мы говорим про Индонезию, Мьянму и Китай, наряду с другими государствами АСЕАН) должна дать 5-процентный рост.

Общая емкость рынка, куда, конечно, будут поставляться белорусские товары, - 700 млн человек. Причем средний возраст населения - всего 30 лет. Это регион, который переходит от модели "дешевой рабочей силы и экспорта" к модели "инноваций и региональной кооперации". А для этого нужны партнеры.

Беларусь готова предложить и прямую торговлю, и технологии, и создание совместных производств, и самое главное - все это на равноправных партнерских условиях, что важно для стран, которые пережили колониализм. Именно поэтому, а еще благодаря серьезной деловой репутации и личному вниманию со стороны белорусского Президента в этой части мира белорусов встречают как тех, кто пришел в регион надолго, работать масштабно и "на перспективу".

Пекин - Джакарта - Нейпьидо. Рабочий и официальный визиты. Оценка двусторонних отношений и новый уровень в уже оговоренных темах. Эта командировка по Юго-Востоку Азии должна дать результаты и в логистике, и в совместных проектах, и в торговле в регионе.

Торжественный протокол

Несмотря на статус визита, везде белорусского лидера встречали с подчеркнуто торжественным протоколом. Надо понимать, что для стран АСЕАН традиции встреч - это целая философия уважения, без которой невозможны деловые контакты, как и для Китая.

I Белорусско-китайского форума регионов

Наше всепогодное партнерство уже вылилось в сотни проектов, но конкретно во время этой поездки в провинции Ганьсу пройдет I Белорусско-китайский форум регионов, сумма инвестиций после которого перевалит за миллиард долларов.

Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. "Это то, о чем мы с Вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - подчеркнул белорусский лидер.

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк "Великий камень", большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. "Мы готовы в этом плане действовать", - заверил он.

Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. "Я благодарен Вам за то, что Вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами".

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Китай и Беларусь - железные друзья. Отношения наших стран выдержали все испытания международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется. Наше с Вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Я прихожу к выводу, что нынешние белорусско-китайские отношения переживают исторический пик".

"Великий камень" как индустриальный парк наглядно показал, что такое соединение науки и бизнеса. Вот те самые китайские технологии, о которых говорят, что "их не перебить", развиваются на белорусской территории. К слову, во время этого визита Александра Лукашенко ждали и в одном из самых престижных вузов мира - Пекинском университете, где учатся белорусы. Совместные программы с БГУ у Пекина есть с 2019 года, по специальности биотехнологии - одна из них. Продолжат так работать и дальше, обучая спецов, которые смогут не только использовать, но и усовершенствовать то, что есть у двух стран.

"Мы хотели бы, чтобы начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они (мы этого также хотели бы) были практико-ориентированными. В противном случае зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам? - сказал Александр Лукашенко. - Творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее".

Подводя итог совместной работы с Китаем: товарооборот составляет почти 9 млрд долларов, экспорт удвоился, как и прямые инвестиции, количество компаний выросло почти в 4 раза. Более 70 % из них - высокотехнологичные. Этот и следующий год объявлены годами промышленной кооперации. Поэтому очевидно, что цифры будут только подрастать - ставку делают и на прямое сотрудничество между регионами.

Мезодипломатия как дополнение официальных отношений

Денис Борисов, заведующий лабораторией центра "Россия - Центральная Азия" Новосибирского государственного университета экономики и управления (Россия):

"Мы это называем мезодипломатией или дипломатией среднего уровня. Такая тенденция в последние десятилетия набирает обороты. Современные международные отношения значительно расширились по своей архитектуре и составу участников. Региональные власти и в России, и в Беларуси сейчас нацелены на то, чтобы выстроить эти средние связи. И это нормальное движение, которое расширяет международное сотрудничество".

Итоги официального визита в Индонезию

Следующей точкой на маршруте по Юго-Восточной Азии стал официальный визит Александра Лукашенко в Индонезию. В Джакарте состоялись встречи и с членами правительства, и с президентом страны. Подготовка была серьезная. Общий акцент - без закрытых тем.

Открыты к любым договоренностям

"Давайте договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения, - сказал Александр Лукашенко. - Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек (решались вопросы - прим. ред.), если мы будем создавать здесь предприятия по совместному производству интересующих вас товаров. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы определимся с нашими возможностями".

Индонезия - ключевой игрок в АСЕАН

Индонезия - ключевой игрок в АСЕАН. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран, штаб-квартира организации, к слову, расположена здесь же, в Джакарте. 38 млн человек задействованы в сельском хозяйстве во всей стране, поэтому, конечно, большое внимание уделяют сельскому хозяйству.

Аиди Амран Сулайман, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию "БАПАНАС" (Индонезия):

"В Индонезии выполняются задачи по расширению сельхозпроизводства. В растениеводстве это, например, возделывание риса. С белорусской стороной обсуждаются вопросы поставки необходимой для этого техники. Наша задача - увеличить производительность и снизить издержки. Поэтому я хочу усилить двустороннее сотрудничество с Беларусью".

Калий - основа больших сделок с Джакартой

Для понимания, Индонезия уже работает с Беларусью очень плотно в разрезе поставок калийных удобрений. Они нужны и на плантациях пальмового масла, и для выращивания какао-бобов. Их переработанный вариант - большой пласт индонезийского экспорта. А пальмовое масло - вообще ключевая культура.

Егор Беседин, научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН:

"На данный момент в Индонезии складывается не очень хорошая ситуация с какао-плантациями. После того как в Западной Африке очень сильно обвалился этот рынок в связи с экологическими проблемами, Индонезия стала наращивать темпы производства, понадобилось вводить новые плантации. Плюс в самой Индонезии уже довольно старые деревья, соответственно, нужны удобрения. А в Республике Беларусь довольно мощно развито производство, в том числе и продукции, связанной с шоколадом, то есть Беларуси нужны какао-бобы, а индонезийцам нужны удобрения".

Индонезия - полноправный член БРИКС, лидер Глобального Юга. Исторически не присоединяется к военным блокам. В периоды глобальных кризисов старается взять на себя роль посредника, как это было после пандемии. Находясь на густонаселенных островах, одна из их ключевых целей - устойчивая энергетика. А это компетенции Беларуси в электротранспорте и энергосберегающих технологиях.

Лукашенко: Вы всегда можете на нас рассчитывать

"Вы диверсифицируете все. Вы не хотите быть зависимыми от какого-то одного государства, будь то крупного, среднего или малого. Вы хотите иметь в Индонезии (я считаю, это нормально) от максимума государств в мире. И чем больше, тем лучше. В этом тоже суть вашей независимости, - считает Александр Лукашенко. - Поэтому мы счастливы, что вы выбрали нас. И это не сегодняшнего дня работа. Эта работа началась давно. С теплотой вспоминаю свой визит сюда в 2013 году. Это был ознакомительный визит. А Ваш визит в прошлом году в Беларусь послужил основой, фундаментом наших нынешних взаимоотношений.

Прабово Субианто, Президент Индонезии:

"Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике, что постоянно изменяется. Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии. И мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче, сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран".

Дорожная карта до 2030 года

По итогам визита подписан ряд международных документов. Важнейший - дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества до 2030 года. Кроме того, на сегодняшний день заключены контракты на поставку сухого молока в Индонезию на сумму более 76 млн долларов США. Огромному населению нужна продовольственная безопасность.

Нейпьидо - финальная точка переговоров

Нужны белорусские калийные удобрения и Мьянме. Нейпидо стал финальной точкой президентской командировки. Теплая встреча, переговоры в формате тет-а-тет только подтверждают позиции: страны стремятся к новой ступени в отношениях.

Свой нынешний визит в Мьянму Президент Беларуси определил как рабочий визит. "Нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали, но нам надо ускоряться, - считает белорусский лидер. - Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто непредсказуемо. Поэтому эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями".

Ресурсы и стратегия Мьянмы

Прозвучала цифра - это пятые переговоры лидеров. Фармацевтика, промышленность, машиностроение, сельское хозяйство. Мьянма выстраивает свою экономику, исходя из понимания ресурсов, а их немало. Запасы нефти и газа оцениваются примерно в 650 млрд куб., этого бы хватило для обеспечения, например, Беларуси на несколько сотен лет. Плюс у Мьянмы серьезный аграрный потенциал. В нем занято более 60 % населения, которым нужны и технологии, и техника. Беларусь все это может предложить.

Мин Аун Хлайн, Президент Мьянмы:

"Прежде всего, я хочу от всей души поприветствовать Вас в нашей стране и поблагодарить Вас, что Вы нашли время приехать к нам после России, Китая и Индонезии. И это доказательство Вашего личного отношения к нам. Это имеет большое значение. Важно расширять отношения не только по линии руководства двух стран, но также между парламентами и людьми".

Прямой выход к Индийскому океану

Мьянма - это еще и прямой выход к Индийскому океану, что обеспечивает очень независимую логистику. И, конечно, доступ в другие страны АСЕАН.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Дополняя этот пазл Мьянмой, мы имеем расширение белорусского присутствия в Юго-Восточной Азии. У нас есть проекты создания сборочных производств основных белорусских предприятий - МТЗ и МАЗ - в Мьянме. У нас достаточно высокий традиционный уровень военно-технического сотрудничества. Мы с 2021 года развиваем проекты в сфере высшего образования. Уже десятки мьянманских слушателей обучались и обучаются в белорусских вузах. Повторюсь, несмотря на то что истории двусторонних дипломатических отношений более 20 лет, по-настоящему развивать связи с Республикой Союз Мьянма мы начали с недавнего времени. Этому во многом способствуют сложившиеся личные доверительные контакты между нашим Президентом и Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который, к слову, 3 Июля, в День Независимости Республики Беларусь, будет отмечать свой день рождения".

Завершение командировки в День нашей независимости тоже довольно символичное событие. Когда-то отстояв свое право на то, чтобы оставаться белорусами со своей силой, государственностью и будущим, сегодня это можно сохранить, во-первых, осознавая ценность того, что у нас есть. И второе - выстраивая экономику. Для того чтобы страна могла и произвести, и продавать, и обеспечить уровень жизни, и влиять на международной арене, где нужна сила, чтобы тебя слышали. Для этого и выстраиваются межгосударственные связи. Непросто, но выстраиваются, в том числе за счет репутации лидеров, где репутация белорусского Президента - на высоком уровне.