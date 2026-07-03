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От Джакарты до Нейпьидо: Итоги большой командировки Президента

Перспективность региона. Восток и Юго-Восток Азии, где накануне завершилась командировка нашего Президента, оценивается в следующих цифрах: экономика в ближайший год в среднем по странам (мы говорим про Индонезию, Мьянму и Китай, наряду с другими государствами АСЕАН) должна дать 5-процентный рост.

Общая емкость рынка, куда, конечно, будут поставляться белорусские товары, - 700 млн человек. Причем средний возраст населения - всего 30 лет. Это регион, который переходит от модели "дешевой рабочей силы и экспорта" к модели "инноваций и региональной кооперации". А для этого нужны партнеры.

Беларусь готова предложить и прямую торговлю, и технологии, и создание совместных производств, и самое главное - все это на равноправных партнерских условиях, что важно для стран, которые пережили колониализм. Именно поэтому, а еще благодаря серьезной деловой репутации и личному вниманию со стороны белорусского Президента в этой части мира белорусов встречают как тех, кто пришел в регион надолго, работать масштабно и "на перспективу".

Пекин - Джакарта - Нейпьидо. Рабочий и официальный визиты. Оценка двусторонних отношений и новый уровень в уже оговоренных темах. Эта командировка по Юго-Востоку Азии должна дать результаты и в логистике, и в совместных проектах, и в торговле в регионе.

Торжественный протокол

Несмотря на статус визита, везде белорусского лидера встречали с подчеркнуто торжественным протоколом. Надо понимать, что для стран АСЕАН традиции встреч - это целая философия уважения, без которой невозможны деловые контакты, как и для Китая.

I Белорусско-китайского форума регионов

Наше всепогодное партнерство уже вылилось в сотни проектов, но конкретно во время этой поездки в провинции Ганьсу пройдет I Белорусско-китайский форум регионов, сумма инвестиций после которого перевалит за миллиард долларов.

Глава белорусского государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны председателя КНР. "Это то, о чем мы с Вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - подчеркнул белорусский лидер.

Одним из примеров успешного взаимодействия Минска и Пекина Александр Лукашенко назвал индустриальный парк "Великий камень", большая часть зарубежных инвестиций в котором принадлежит китайским компаниям. "Мы готовы в этом плане действовать", - заверил он.

Александр Лукашенко, Си Цзиньпин

Глава государства также высказался о промышленной кооперации Беларуси и Китая. Ранее 2026-2027 годы были объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая. "Я благодарен Вам за то, что Вы поддержали текущий год и следующий как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами".

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Китай и Беларусь - железные друзья. Отношения наших стран выдержали все испытания международной турбулентности. И наша дружба только укрепляется. Наше с Вами сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Я прихожу к выводу, что нынешние белорусско-китайские отношения переживают исторический пик".

"Великий камень" как индустриальный парк наглядно показал, что такое соединение науки и бизнеса. Вот те самые китайские технологии, о которых говорят, что "их не перебить", развиваются на белорусской территории. К слову, во время этого визита Александра Лукашенко ждали и в одном из самых престижных вузов мира - Пекинском университете, где учатся белорусы. Совместные программы с БГУ у Пекина есть с 2019 года, по специальности биотехнологии - одна из них. Продолжат так работать и дальше, обучая спецов, которые смогут не только использовать, но и усовершенствовать то, что есть у двух стран.

"Мы хотели бы, чтобы начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они (мы этого также хотели бы) были практико-ориентированными. В противном случае зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам? - сказал Александр Лукашенко. - Творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее".

Подводя итог совместной работы с Китаем: товарооборот составляет почти 9 млрд долларов, экспорт удвоился, как и прямые инвестиции, количество компаний выросло почти в 4 раза. Более 70 % из них - высокотехнологичные. Этот и следующий год объявлены годами промышленной кооперации. Поэтому очевидно, что цифры будут только подрастать - ставку делают и на прямое сотрудничество между регионами.

Мезодипломатия как дополнение официальных отношений

Денис Борисов, заведующий лабораторией центра "Россия - Центральная Азия" Новосибирского государственного университета экономики и управления (Россия)

Денис Борисов, заведующий лабораторией центра "Россия - Центральная Азия" Новосибирского государственного университета экономики и управления (Россия):

"Мы это называем мезодипломатией или дипломатией среднего уровня. Такая тенденция в последние десятилетия набирает обороты. Современные международные отношения значительно расширились по своей архитектуре и составу участников. Региональные власти и в России, и в Беларуси сейчас нацелены на то, чтобы выстроить эти средние связи. И это нормальное движение, которое расширяет международное сотрудничество".

Итоги официального визита в Индонезию

Следующей точкой на маршруте по Юго-Восточной Азии стал официальный визит Александра Лукашенко в Индонезию. В Джакарте состоялись встречи и с членами правительства, и с президентом страны. Подготовка была серьезная. Общий акцент - без закрытых тем.

Открыты к любым договоренностям

"Давайте договариваться. Если вы захотите инвестировать в какие-то предприятия, мы рассмотрим любые ваши предложения, - сказал Александр Лукашенко. - Взаимно хотели бы, чтобы без всякой волокиты и задержек (решались вопросы - прим. ред.), если мы будем создавать здесь предприятия по совместному производству интересующих вас товаров. Возможны любые направления сотрудничества. Вы только говорите, что надо, а мы определимся с нашими возможностями".

Индонезия - ключевой игрок в АСЕАН

Индонезия - ключевой игрок в АСЕАН. В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран, штаб-квартира организации, к слову, расположена здесь же, в Джакарте. 38 млн человек задействованы в сельском хозяйстве во всей стране, поэтому, конечно, большое внимание уделяют сельскому хозяйству.

Аиди Амран Сулайман, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию "БАПАНАС" (Индонезия)

Аиди Амран Сулайман, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию "БАПАНАС" (Индонезия):

"В Индонезии выполняются задачи по расширению сельхозпроизводства. В растениеводстве это, например, возделывание риса. С белорусской стороной обсуждаются вопросы поставки необходимой для этого техники. Наша задача - увеличить производительность и снизить издержки. Поэтому я хочу усилить двустороннее сотрудничество с Беларусью".

Калий - основа больших сделок с Джакартой

Для понимания, Индонезия уже работает с Беларусью очень плотно в разрезе поставок калийных удобрений. Они нужны и на плантациях пальмового масла, и для выращивания какао-бобов. Их переработанный вариант - большой пласт индонезийского экспорта. А пальмовое масло - вообще ключевая культура.

Егор Беседин, научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН

Егор Беседин, научный сотрудник центра Индоокеанского региона ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН:

"На данный момент в Индонезии складывается не очень хорошая ситуация с какао-плантациями. После того как в Западной Африке очень сильно обвалился этот рынок в связи с экологическими проблемами, Индонезия стала наращивать темпы производства, понадобилось вводить новые плантации. Плюс в самой Индонезии уже довольно старые деревья, соответственно, нужны удобрения. А в Республике Беларусь довольно мощно развито производство, в том числе и продукции, связанной с шоколадом, то есть Беларуси нужны какао-бобы, а индонезийцам нужны удобрения".

Индонезия - полноправный член БРИКС, лидер Глобального Юга. Исторически не присоединяется к военным блокам. В периоды глобальных кризисов старается взять на себя роль посредника, как это было после пандемии. Находясь на густонаселенных островах, одна из их ключевых целей - устойчивая энергетика. А это компетенции Беларуси в электротранспорте и энергосберегающих технологиях.

Лукашенко: Вы всегда можете на нас рассчитывать

"Вы диверсифицируете все. Вы не хотите быть зависимыми от какого-то одного государства, будь то крупного, среднего или малого. Вы хотите иметь в Индонезии (я считаю, это нормально) от максимума государств в мире. И чем больше, тем лучше. В этом тоже суть вашей независимости, - считает Александр Лукашенко. - Поэтому мы счастливы, что вы выбрали нас. И это не сегодняшнего дня работа. Эта работа началась давно. С теплотой вспоминаю свой визит сюда в 2013 году. Это был ознакомительный визит. А Ваш визит в прошлом году в Беларусь послужил основой, фундаментом наших нынешних взаимоотношений.

Александр Лукашенко, Прабово Субианто

Прабово Субианто, Президент Индонезии:

"Этот визит подчеркивает нашу дружбу, которая укрепляется в глобальной динамике, что постоянно изменяется. Беларусь является главным партнером Индонезии в Евразии. И мы очень ценим наши отношения, которые развиваются на основе взаимной выгоды. Надеюсь, что партнерство Беларуси и Индонезии станет еще крепче, сотрудничество принесет реальную пользу для народов обеих стран".

Дорожная карта до 2030 года

По итогам визита подписан ряд международных документов. Важнейший - дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества до 2030 года. Кроме того, на сегодняшний день заключены контракты на поставку сухого молока в Индонезию на сумму более 76 млн долларов США. Огромному населению нужна продовольственная безопасность.

Нейпьидо - финальная точка переговоров

Нужны белорусские калийные удобрения и Мьянме. Нейпидо стал финальной точкой президентской командировки. Теплая встреча, переговоры в формате тет-а-тет только подтверждают позиции: страны стремятся к новой ступени в отношениях.

Свой нынешний визит в Мьянму Президент Беларуси определил как рабочий визит. "Нам надо обсудить несколько рабочих тем. Может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали, но нам надо ускоряться, - считает белорусский лидер. - Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто непредсказуемо. Поэтому эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями".

Ресурсы и стратегия Мьянмы

Александр Лукашенко, Мин Аун Хлайн

Прозвучала цифра - это пятые переговоры лидеров. Фармацевтика, промышленность, машиностроение, сельское хозяйство. Мьянма выстраивает свою экономику, исходя из понимания ресурсов, а их немало. Запасы нефти и газа оцениваются примерно в 650 млрд куб., этого бы хватило для обеспечения, например, Беларуси на несколько сотен лет. Плюс у Мьянмы серьезный аграрный потенциал. В нем занято более 60 % населения, которым нужны и технологии, и техника. Беларусь все это может предложить.

Мин Аун Хлайн, Президент Мьянмы:

"Прежде всего, я хочу от всей души поприветствовать Вас в нашей стране и поблагодарить Вас, что Вы нашли время приехать к нам после России, Китая и Индонезии. И это доказательство Вашего личного отношения к нам. Это имеет большое значение. Важно расширять отношения не только по линии руководства двух стран, но также между парламентами и людьми".

Прямой выход к Индийскому океану

Мьянма - это еще и прямой выход к Индийскому океану, что обеспечивает очень независимую логистику. И, конечно, доступ в другие страны АСЕАН.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Дополняя этот пазл Мьянмой, мы имеем расширение белорусского присутствия в Юго-Восточной Азии. У нас есть проекты создания сборочных производств основных белорусских предприятий - МТЗ и МАЗ - в Мьянме. У нас достаточно высокий традиционный уровень военно-технического сотрудничества. Мы с 2021 года развиваем проекты в сфере высшего образования. Уже десятки мьянманских слушателей обучались и обучаются в белорусских вузах. Повторюсь, несмотря на то что истории двусторонних дипломатических отношений более 20 лет, по-настоящему развивать связи с Республикой Союз Мьянма мы начали с недавнего времени. Этому во многом способствуют сложившиеся личные доверительные контакты между нашим Президентом и Президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который, к слову, 3 Июля, в День Независимости Республики Беларусь, будет отмечать свой день рождения".

Завершение командировки в День нашей независимости тоже довольно символичное событие. Когда-то отстояв свое право на то, чтобы оставаться белорусами со своей силой, государственностью и будущим, сегодня это можно сохранить, во-первых, осознавая ценность того, что у нас есть. И второе - выстраивая экономику. Для того чтобы страна могла и произвести, и продавать, и обеспечить уровень жизни, и влиять на международной арене, где нужна сила, чтобы тебя слышали. Для этого и выстраиваются межгосударственные связи. Непросто, но выстраиваются, в том числе за счет репутации лидеров, где репутация белорусского Президента - на высоком уровне.

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