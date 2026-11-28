Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко французскому журналу Le Point вызвало широкий резонанс в мировых медиа. Главный тезис беседы - о том, что сегодня важнее всего мир, - сразу же подхватило британское агентство Reuters.

В своих лентах журналисты выделили сенсационное заявление белорусского лидера: "Президент Беларуси предложил вместе с украинским президентом Зеленским прилететь в Москву для переговоров".

Как отмечают международные комментаторы, на фоне ключевых процессов, определяющих будущее Европы, позиция Беларуси вызывает повышенный интерес у зарубежной аудитории и экспертов.

SRNA (Сербия): "Минск не намерен вмешиваться в конфликт в Украине и не имеет агрессивных планов в отношении Польши и стран Балтии. Но если Европа начнет войну с территории Украины или Польши, Беларусь будет защищаться, предупредил Лукашенко".

Do Rzeczy (Польша): "Президент Беларуси заявил, что не исключает вывода из страны российских ракет, способных нести ЯО. "В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир", - заявил белорусский лидер. Он отметил, что Беларусь, как страна, расположенная в географическом центре континента, особенно заинтересована в мире".

География публикаций - от Лондона, Берлина и Рима до Вьетнама, Кипра и арабского мира. Главный нерв этой реакции в контрасте: пока европейская дипломатия третий год блуждает в лабиринте абстрактных лозунгов, Минск ответил фактами и приземленным прагматизмом.

"Синьхуа" (Китай): "На белорусско-украинской границе в четверг прошел обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. В Беларуси проведено уже свыше 70 гуманитарных обменных миссий".

Турецкое агентство "Анадолу" отмечает: "Лукашенко назвал отказ Европы от диалога с Москвой заблуждением, которое может привести к третьей мировой войне".