О развитии сотрудничества с Омской областью России 23 ноября говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором этого региона.

Машиностроение, сельское хозяйство, строительство - сфер, которые представляют немалый взаимный интерес. С Омском ставят новую высокую планку в торговле.

У делегации российского региона насыщенная программа визита в Минск, включающая посещение промышленных предприятий.

Президент считает, что Беларуси и России надо подумать над принятием дополнительных мер по защите общего рынка и работать над тем, чтобы не создавать дублирующих производств.

В этот раз "губернаторский" понедельник проходит под знаком сотрудничества с Омской областью. Последние три года руководит ей Виталий Хоценко. О том, что интерес к Беларуси в Сибири большой , подтверждают регулярные визиты главы региона.

Хотя самый тесный диалог завязан с Минской областью, они готовы работать без оглядки на региональные границы. В общей торговле с Беларусью виден восходящий тренд: когда-то мечтали взять планку в 100 млн долларов, сегодня новый ориентир - 200 млн.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Приятно видеть географически далекого, но всегда близкого нам человека и представителей вашего края, который, как я понимаю, развивался не без помощи в свое время, может быть, и теперь граждан Республики Беларусь, а тогда единой нашей страны. Мне приятно сегодня констатировать, что после близких географически к вам Китая и Казахстана мы, наконец-то, вырвались на лидирующие позиции и занимаем третье место в товарообороте с вашей областью. Но, должен сказать, что объемы товарооборота совсем не отражают наши возможности, поэтому нам надо в этом направлении двигаться. Думаю, что нам надо предпринимать определенные административные решения для того, чтобы наши страны стали ближе и в плане торговли".

Виталий Хоценко, губернатор Омской области России:

"Беларусь - это больше, чем важный внешнеторговый партнер. Это просто близкая и дружеская страна, с которой нас связывает доверие и опыт совместной работы. Белорусы и в советское время, и еще до советского времени очень много внесли свою лепту в то, чтобы сибирская земля развивалась".

Сам Омск - сибирский город с крупной промышленной и аграрной базой, где делают ставку на нефтепереработку и химическую индустрию. Регион входит в число лидеров Сибири по производству зерна, молока и мяса.

Хотя делегации еще предстоит насыщенная программа в Минске (планируют посетить не одно промышленное предприятие), сильные стороны Беларуси им, конечно, знакомы.

"Беларусь - это машиностроительная страна, где очень хорошо развиты такие направления, как сельское хозяйство, деревообработка. Это наша перспектива. Думаю, мы в чем-то похожи с вами, поэтому в этом плане мы можем сотрудничать в создании совместных предприятий по этим направлениям", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на важность развития сервисных центров для белорусской техники, особенно в машиностроительном направлении.

По словам главы государства, уже создано два мультибрендовых центра для обслуживания техники. Президент подчеркнул, что поставить технику - это одно, какой бы качественной она ни была, но со временем узлы и агрегаты изнашиваются.

Он добавил, что создаются комплексные центры, где можно будет и продать, и обслужить технику практически всех компаний - как частной, так и государственной форм собственности.

"В области сельского хозяйства посмотрите, может быть, какие-то наработки вам понравятся, хотя у вас этот сегмент экономики достаточно развит. Мы вашим опытом также пользуемся. Может, что-то выгодно вам будет. Есть у нас продукт кооперационного сотрудничества между "Гомельагрокомплектом" и Омским НИИ. Посмотрим, какой это даст эффект. Если он будет востребован, для нас это будет прорывом. Мы тогда можем сказать "спасибо" нашим западным и другим партнерам, а я уверен, что так и будет. Может, время дополнительно понадобится, поэтому волокиты здесь не должно быть", - добавил Президент.

С приходом нового губернатора в регионе началось внедрение интеллектуальной транспортной системы. Идут по пути цифровизации в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". В итоге Омск попал в число лидеров по организации пассажирского сообщения, что требует и серьезного обновления автопарка.

"Знаю, что у вас хорошая программа. Мне это всегда нравится, когда вы на людей обращаете внимание в развитии пассажирского транспорта. Как бы мы ни стремились купить лишний автомобиль, все-таки приличная часть населения перемещается на пассажирском транспорте. В вашем стремлении купить автобусы мы можем предложить вам отремонтировать и произвести хорошие трамваи. Мы в Беларуси задумались о том, чтобы эту линейку развивать. Может быть, и не надо будет столько железнодорожных поездов, особенно у нас при развитии регионов вокруг Минска. Чтобы не перенаселить Минск, надо спутники города развивать, но между ними должно быть надежное сообщение, но это не обязательно железнодорожные составы", - предложил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер рассказал о потенциале белорусского предприятия "Белкоммунмаш" и предложил использовать его возможности для развития транспортного сообщения между Минском и городами-спутниками.

По словам Президента, он ознакомился с работой предприятия и увидел, что там могут производить трамваи, в том числе сочлененные и с тремя-пятью секциями. "Почему их не запустить между этими городами-спутниками и Минском?" - задался вопросом глава государства. Он сообщил, что уже поручил попробовать такой поезд-трамвай в метро.

"Опыт у нас определенный есть. Посмотрите, если он вам будет выгоден", - обратился Александр Лукашенко к делегации из Омска. Он отметил, что стоит побывать на этом предприятии, и не только на нем: там активно работают с МАЗом. "Мы готовы вам в этом плане оказать содействие и помочь и в строительстве соответствующей инфраструктуры, и этих трамваев", - заключил Президент.

Опыт совместных проектов с серьезной кооперацией уже есть. Российский бизнес создал крупное производство технического углерода в Беларуси - "Омск Карбон Могилев", где выпускают важное сырье для химической и космической индустрии.

"Мы категорически не приемлем, когда мы создаем конкурирующее производство. Мне докладывают, что у вас, может быть , еще где-то создается предприятие по производству шин, в том числе сверхкрупногабаритных, мы тут мучились долго, чтобы создать такие шины. Во-первых, я не знаю, насколько они нужны в Российской Федерации - это для БЕЛАЗа в основном шины. Такую технику для России мы производим, и в основном только для России, у нас БЕЛАЗы в Беларуси практически не используются. Мы сохранили это производство и компетенции с советских времен", - заявил Президент.

Александр Лукашенко высказался о необходимости рационального подхода к промышленной кооперации между Беларусью и Россией, отметив, что не стоит создавать производства там, где можно эффективно использовать уже существующие возможности.

По словам Президента, если Беларусь может обеспечить потребности рынка России каким-то направлением, это надо использовать. "Если мы можем использовать российский товар в достаточном количестве, ну и не надо создавать производство. И я даже в начале намекнул, что и закупать не надо", - отметил глава государства.

Президент призвал подумать над тем, чтобы защитить общий рынок России и Беларуси: "Там, где можно своим ближайшим союзникам создавать условия для развития с пользой для самой России, это надо делать".

"Рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: наш успех заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушили, не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед. В большой степени это соответствует белорусскому курсу развития", - вспомнил глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к омским гостям, выразил готовность к сотрудничеству и развитию новых направлений, отметив, что Беларусь заинтересована в совместной работе.

"Мы рады, что вы приехали познакомиться с нашими возможностями. Если мы что-то сможем сделать, как я часто губернаторам-россиянам говорю, пожалуйста, мы готовы в этом направлении работать как журналисты - в режиме 24/7", - заявил Президент. Он подчеркнул, что такое сотрудничество выгодно для Беларуси: "Это для нас выгодно, это не благотворительность".

Глава государства отметил, что, хотя российский рынок является для Беларуси основным и страна достаточно продвинута на нем, остается много направлений и ниш, где нужно работать.

Решено, что в Омске появится отделение посольства Беларуси в России. Это всегда подтверждает готовность активно развивать контакты. Омску и Минску нужно будет и прямое авиасообщение, тем более, если проектов в машиностроении и АПК будет больше.

"Вот, например, один из проектов, о которых тоже Президент Беларуси сказал, - это белорусское "железо", по сути, оборудование для доильных залов, животноводческих ферм. Наши омские "мозги" (программное обеспечение), и получается готовый товар и для наших рынков - российского и белорусского - и для рынков за пределами двух стран. Если говорить про сельское хозяйство, то мы занимаемся селекцией вместе и проводим сортоиспытания нашей омской селекции в Беларуси, белорусской - в Омске, как в картофеле, так и в зерновых, и в масличных культурах. Александр Григорьевич даже сказал, что наши омские семена у себя попробовал на придомовом участке посадить и смотрит, какие будут урожаи, плоды", - отметил Виталий Хоценко.

Расширение сотрудничества: встреча с губернатором Омской области в Правительстве

С Омской областью должны находить и воплощать в жизнь новые двусторонние проекты. Об этом 23 ноября говорили на встрече в Правительстве. Этот российский регион можно назвать своего рода территорией мегапроектов. Взялись за строительство магистрали "Северный обход" и нового аэропортового комплекса, где будут, кстати, белорусские строительные компетенции.

"В строительной сфере "Белстройцентр-холдинг" может подключиться к выполнению монтажных и электромонтажных работ, изготовлению металлоконструкций, трубопроводов на объектах по возведению аэропорта Омск-Федоровка", - заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Беларусь заинтересована в увеличении поставок продуктов питания и техники в Сибирь. По этим и другим вопросам часы сверила совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

24 ноября состоится бизнес-форум, на котором все темы обсудят уже белорусские и омские предприниматели. Ожидается подписание соглашений в информационной, аграрной и научно-технической сферах.