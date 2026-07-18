От промышленности до АПК - Лукашенко заслушал доклад председателя Брестского облисполкома

Промышленность, АПК и развитие региона в целом. Александр Лукашенко заслушал доклад главы Брестской области.

Петр Пархомчик доложил о социально-экономическом развитии по итогам полугодия. Все направления экономики региона показывают прирост к уровню прошлого года. На это указывает валовой региональный продукт, темп роста которого по итогам шести месяцев превысил 103 %. Как рассказал губернатор, "плюсует" промышленность, сельское хозяйство и инвестиции.

"Есть большое количество инвестиционных проектов, которые создают будущую экономику Брестской области", - отметил руководитель региона.

Президента интересовали вопросы социального блока. Один из приоритетов - повышение доходов населения. "Средняя зарплата составляет 2 545 рублей. Она продолжает расти, - констатировал Петр Пархомчик. - Глава государства поинтересовался вопросами строительства. Здесь тоже есть чему порадоваться: полностью выполнили поставленные правительством задачи. Обеспечили строительство 269,5 тыс. кв.м (жилья. - Прим. ред.)".

Петр Пархомчик

Брестская область демонстрирует прирост в экспорте. "Несмотря на все внешние преграды, заборы, которые нам пытаются устроить, прирастаем значительно. По результатам 5 месяцев динамика роста составила 123,6 %", - отметил председатель Брестского облисполкома. Он акцентировал внимание, что прирост ощущается на всех рынках, куда предприятия поставляют свои товары: в Россию, соседние государства и страны дальней дуги. "Радует, что продукция пользуется повышенным спросом. Есть потребитель, который стабильно приобретает нашу продукцию", - резюмировал председатель Брестского облисполкома.

Ход уборочной кампании в Брестском регионе

Центральной темой доклада стал ход уборочной кампании в регионе, а также ситуация в сфере сельского хозяйства в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался текущими результатами работы брестских аграриев и видами на урожай. Как было доложено Президенту, в регионе завершили уборку озимого ячменя и приступили к уборке озимого рапса. Урожайность выше прошлогодней. В целом перед аграриями Брестской области стоит задача выйти на 2,3 млн т зерновых и зернобобовых культур по итогам сезона.

Отдельным вопросом стало сервисное обслуживание и создание необходимых условий для ремонта сельхозтехники.

В течение полутора лет в Брестском регионе планируют привести в порядок все агросервисы

Президент также задал вопросы, касающиеся поручений, связанных с сервисом, обслуживанием, созданием улучшенных условий для ремонта техники и обеспечения запчастями. "Он ссылался на шкловский вариант. Съездим и посмотрим, конечно. Но мы тоже утвердили свой план развития. Президенту доложил, что в течение полутора лет (этот и следующий год) мы завершим все работы. Утверждена программа приведения в порядок всех агросервисов на территории Брестской области, и эта работа выполняется", - подчеркнул Петр Пархомчик.

Кроме того, доложено о производстве отечественного пресс-подборщика. В ближайшие дни будет получен последний вариант опытного образца, произведенного на предприятии "Бобруйскагромаш". А уже к концу июля его должны представить Президенту.

Еще одна тема доклада - ситуация в промышленности. В этой сфере темп роста к уровню прошлого года составил 105,5 %. Такой результат достигнут не только за счет ведущих предприятий региона, но и частных компаний.