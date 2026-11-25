Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point предостерег от возможной эскалации конфликта в Украине.

Журналист обратила внимание, что на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности белорусский лидер заявил, что война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. При этом он подчеркнул, что от этого конфликта устали все. В этой связи журналист поинтересовалась, чувствует ли глава белорусского государства эту усталость у представителей российской элиты.

"Я это не чувствую, я знаю, что устали не только в Украине и России, но и у вас, в Европе, и у нас. От этого все устали. Любая война - это голова людей. Если в голове сложилось, что завтра будем воевать, то вопрос, образно говоря, куда танки двинуть, - это дело времени, - сказал Александр Лукашенко. - Война длится уже почти пять лет. Кровопролитная предыдущая война закончилась за четыре года".

Он подчеркнул, что эта усталость есть не только у элит, но и у простого народа по обе стороны конфликта. Это же касается и белорусов с европейцами. "У нас тоже усталость от этого. То есть в голове уже сложился определенный алгоритм. Дело времени. Я считаю, что в ближайшее время надо определиться", - добавил Александр Лукашенко.

Тем более, как отметил белорусский лидер, во время войны всегда могут сложиться те или иные неожиданные ситуации. "Не надо думать, что сегодня украинцы или россияне побеждают на фронте и завтра так будет. Война - это острый конфликт, - подчеркнул глава государства. - Завтра ситуация может развернуться радикально".

Президент не исключил варианта, при котором в конфликт может ввязаться Североатлантический альянс: "И не наемниками, как сейчас. С вашей стороны наемников там хватает. И белорусов там хватает по обе стороны, наемников".

Журналист поинтересовалась, действительно ли белорусский лидер считает подобное развитие событий возможным. "Это возможная эскалация. На войне все возможно. Поэтому я вам и говорю, что рассчитывать на то, что будет завтра так, как сегодня, ни в коем случае нельзя. Не будет, как сегодня. Это мой анализ, и не только мой. Специалисты в этом убеждены. Поэтому надо сегодня договориться", - ответил Александр Лукашенко.