От исторической памяти до двусторонних проектов и Антарктиды - продолжается визит Лукашенко в Россию

Рабочие выходные белорусского Президента проходят в России. Накануне Александр Лукашенко прибыл с визитом в Санкт-Петербург. И для переговоров со своим российским коллегой, и для участия в торжественных мероприятиях по случаю важной для города, да и для нашей общей истории даты - 80-летия снятия блокады Ленинграда.

Даже спустя десятилетия память о тех страшных событиях (а захватчики брали на измор) заставляет сердце сжиматься. И во второй части программы мы еще расскажем, как выживали в осажденном городе. Это жуткая страница истории Великой Отечественной, но далеко не единственная. Неслучайно Беларусь так серьезно взялась за работу по признанию фактов фашистской агрессии - геноцид не имеет срока давности.

Но не только об этом шла речь. Повестка визита насыщенная: от исторической памяти до двусторонних проектов и даже Антарктиды!

Все детали этих рабочих выходных президентов узнаем у нашего политического обозревателя Натальи Бреус прямо сейчас.

Питер в конце прошлого года город стал местом встречи лидеров СНГ, а сейчас местом белорусско-российских переговоров. Во-первых, родные места для Владимира Путина. Да и повод для встречи здесь был символичный - 80-летие снятия блокады Ленинграда. Как тут не приехать, тем более и мы сами в этом году празднуем 80-летие освобождения Беларуси. Но визит не столько ради торжеств, это станет понятно по насыщенной повестке лидеров.

Рабочие выходные в снежном Питере получились и правда очень бодрыми. Здешние 2 градуса мороза, может, и чувствуются, как все минус 10, но точно не Антарктида. Кстати, с нее для лидеров начинается воскресенье. Александр Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным принял участие в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на станции "Восток" в Антарктиде. На связи - Южный полюс!

Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения окружающей среды и, конечно, для продвижения совместных научных, инновационных программ в рамках Союзного государства России и Беларуси. Владимир Путин, Президент России

В Антарктике работают пять круглогодично действующих российских научных станций. Восток - самая южная. В новом автономном комплексе могут работать до 3 десятков полярников. Условия и современные лаборатории дают больше возможностей для исследований и открытий.

Хочу поздравить всех вас с открытием нового зимвочного комплекса станции "Восток". Это немалые деньги. Миллиард рублей вложен для того, чтобы создать такую красотищу - удобную, уютную для работы наших ребят. Наша станция создана по соседству. Россия является лидером изучения Антарктики, никто не может с этим сравниться. У нас была великая страна - Советский Союз. Мы вместе работали, много ученых из разных городов и поселков работали там. И если кто-то наделся, что все это погибнет, то не погибло, а вышло на более высокий уровень. И здесь хотел бы поблагодарить наших российских друзей, которые все это время помогали и помогают белорусским ученым с размещением на своей станции, поддерживают исследования, делятся научными данными, предоставляют оборудование. Знаю, что работает и наше оборудование. Мне дали информацию - в 2018-2020-м был введен в эксплуатацию ультрафиолетовый фотометр конструкции белорусского университета. Программа будет, я уверен, продолжаться с использованием этого оборудования. Я обращу в Беларуси более пристальное внимание на развитие этого сектора науки и практики. Честно скажу, я не настолько был погружен в эту тему, как мой коллега Владимир Владимирович Путин, но это даст хороший толчок к развитию, и мы очень серьезно к этому отнесемся. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Беларусь реализует и свою антарктическую программу. Еще в середине нулевых при поддержке главы государства страна начала свой путь в освоении ледяного континента. В 2015-м наши полярники приступили кмонтажу первого объекта Белорусской антарктической станции. Сейчас вторая очередь. В октябре стартовала уже наша 16-я экспедиция. По видеосвязи должны были подключиться и белорусские исследователи. Но погода помешала. Условия там - настоящий экстрим! В тандеме с российскими учеными наши смогут больше. Результаты исследований полярников важны для науки и не только. Неслучайно 25 стран имеют свои станции в Антарктике.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/f1f/d2dpdxunb54phu62665hzga3ltsc47p0.jpg

Хотел бы поздравить наших белорусских коллег с первым внутриконтинентальным походом под руководством Алексея Александровича Гайдашова, который завершился буквально неделю назад. 570 км 10 человек прошли по Антарктиде (километраж туда и обратно) и вернулись. Это первый их поход. Уверен, что наша дружба будет крепкой и долгой. Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России

В строительстве зимовочного комплекса задействовали наши предприятия - БМЗ, электромеханический завод и другие. Работа в промышленной сфере в тандеме никого не удивляет. А вот грядущие климатические изменения очень даже впечатляют. Ученые мыслят глобально - говорят на смену потеплению всегда приходит похолодание. Хотя на наш век тепла хватит.

Даже сейчас, когда старый комплекс занесен снегом, ученые не прекращают свои исследования на "Востоке", потому что страсть к знаниям, науке, к поиску ответов на глобальные общечеловеческие вопросы - это код нашей нации. Антарктида как раз то место, где таится огромное число новых открытий и знаний. В нашем институте Арктики, Антарктики в Санкт-Петербурге изучают лед, которому свыше миллиона лет, его привезли как раз со станции "Восток". Эти образцы не просто расскажут нам о прошлом, но и позволят прогнозировать будущие климатические изменения на планете, о которых сейчас много говорят на каждой международной площадке. И Александр Григорьевич сказал: что нас ждет впереди? Я скажу: мы находимся в межледниковом периоде, он гарантирует 20 тыс. лет тепла, 10 тыс. лет мы уже прожили, у нас еще гарантированно 10 тыс. лет тепла. Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России

Мы очень горды, что имеем отношение к этому. Еще раз благодарю россиян, Вас, Владимир Владимирович, что Вы уделяете этому большое внимание. Ну что внимание, это огромные деньги, это не за забором, долететь туда. До сих пор товарищи наши из российского Министерства не могут туда попасть в силу тех погодных обстоятельств, которые складываются. Я спросил у Президента: а лететь как? Оказывается, надо в Чили, возможно, с Аргентины. Ну так это на край света надо лететь. А потом еще на ледоколах или самолетах туда перелетать. И что там чуть ли не пешком идти до этой станции, на санях или на гусеницах. Это подвиг! Вы совершаете подвиг. Мы вами гордимся. Еще раз подчеркиваю, мы, белорусы, будем более активно включаться в данные процессы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Рассказы полярников и результаты их работы на загадочном континенте не могли не увлечь политиков.

"Может быть, когда-нибудь махнем, Владимир Владимирович?", - спросил Александр Лукашенко.

А накануне президенты приняли участие в открытии мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в Великую Отечественную. Вместе Александр Лукашенко и Владимир Путин приехали в место, увековечившее память миллионов невинных людей, в том числе и наших, белорусов - жертв фашистского геноцида.

Как скажет Александр Лукашенко, вся боль военного лихолетья отлита в бронзе и выбита в камне на тысячах братских могил неизвестных солдат, в местах массовых казней мирных жителей и самоотверженных подвигов красноармейцев, партизан, подпольщиков - от Москвы до Бреста и Берлина. Неопровержимое доказательство геноцида советского народа.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b05/0ewoz9dkpovt53z4n6cdox11jdk1p4ut.jpg

Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чувствуют и чествуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы.

Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа? Народа, нашедшего в себе силы выстраивать новые мирные отношения с теми государствами, которые еще вчера несли страдания и смерть на наши земли.

Память о героизме победителей, их духовном подвиге будет храниться вечно, в том числе и здесь, в этом пронзительном образе матерей и детей Ленинграда, Хатыни, Бабьего Яра и десятков тысяч советских городов и сел, разрушенных и обезлюдевших. Для нас, белорусов, важно, что этот скорбный монумент будет хранить частичку и нашей израненной души, память о трагедии нашего народа.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/96b/3urlct48c1w24tknermovxz1l1lde2qo.jpg

Изобщего числа потерь, которые понес Советский Союз вгоды Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией - нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Владимир Путин, Президент России

Образ матери с детьми, который воплощен в мемориале, как нельзя лучше предает бесчисленные страдания мирных жителей. На барельефах памятника не придуманные истории - истории реальных людей, испытавших ужасы военного лихолетья. Сожженный заживо малыш в Белгородской области, расстрелянная деревня на Смоленщине, погибшие подростки в концлагерях Карелии. Белорусы как никто знают, что такое боль потерь. Вот так пронзительно о стойкости и мужестве всего советского народа. Кто бы мог подумать, что через 8 десятилетий придется стоять на защите правды, как когда-то на защите большого Отечества.

"Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. И тем не менее. Как после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу - и в России, и в Беларуси", - подчеркнул Глава государства.

Выступая перед собравшимися на многотысячной "Газпром-Арене" по случаю знаковой даты (а среди гостей - ветераны, защитники и жители некогда осажденного города, труженики тыла) наш Президент эмоционально и правдиво говорил о важности сохранения нашей цивилизации. И эти слова нашли мощный отклик у людей. Слова, которые заставляют задуматься.

Александр Лукашенко рассказал, что, подъезжая вместе с российским коллегой Владимиром Путиным к месту проведения концерта, обсуждал с ним, как сегодня оцениваются итоги Великой Отечественной войны.

"И он назвал одну ужасную идею наших мерзких, которые до сих пор не могут успокоиться, наших мерзких - молодых, которые не видели войны, да и серьезного горя не видели, которые говорят: "Да не надо было защищать Ленинград. Надо было его оставить - и огромное количество, более миллиона, жизней бы сохранили". Опасная тенденция. Они, сволочи, из прошлого пытаются смотреть в настоящий день", - подчеркнул глава государства.



По этой логике, заметил он, раз не надо было защищать Ленинград, то не стоило защищать и Москву, да и вообще не нужно было защищаться.

"Я согласен с Президентом России, который говорит: "Мы бы потеряли свою цивилизацию и сегодня бы не жили на этой земле, если бы не боролись за каждый клочок земли". Но, как я сказал, они из прошлого смотрят в настоящее. И логика в чем: да не надо сопротивляться, не надо бороться. Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они едут снова к нам, чтобы сделать нас "лучшими". И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем и ответим, будьте в этом уверены. И пусть память о тех, кто ушел от нас, вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов, во имя мира. Мы сохраним свою цивилизацию, в этом вы можете быть уверены",- заключил Александр Лукашенко.



Вот на такой высокой ноте завершились мероприятия накануне. А уже завтра пройдет Высший госсовет Союзного государства. Можно сказать, что белорусско-российская интеграция сдает если не экзамен, то уж очень серьезный зачет. Правительства и МИДы отчитаются, что сделано за последние три года в плане экономического сближения, но главное - как движемся дальше, например, к технологическому суверенитету и воплощению в жизнь единой промышленной политики. Но, конечно, не только это. Уникальный формат союзного сотрудничества и правда очень многогранный.

Сегодня общение лидеров продолжилось в формате тет-а-тет. Александр Лукашенко и Владимир Путин решили максимально продуктивно использовать и воскресный день в преддверии Высшего госсовета.