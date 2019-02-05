Совещание экономического блока во Дворце Независимости
От работы предприятий до международного сотрудничества. Такой спектр тем обсуждают сегодня на совещании Президента с руководством Совета Министров. Встреча с экономическим блоком правительства является традиционной. Практика прямого диалога по системным вопросам показала свою эффективность. На повестке обсуждения - пакет законопроектов, которые будут влиять на бизнес-среду и инвестиционный климат. Учитывая, что документы затрагивают широкий круг интересов, на совещание приглашены руководители парламента, Комитета госконтроля, Администрации Президента и некоторых госорганов.
В центре внимания - около десятка вопросов, которые касаются не только повышения эффективности работы предприятий, но и корректировок в инвестиционной сфере, работы таможенной службы, а также взаимодействия по международной линии. Подробности - в следующих выпусках.