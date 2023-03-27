От посевной кампании до развития регионов и предприятий: очерчены задачи от Президента для новых управленцев

Проведение посевной кампании, развитие регионов и активная работа предприятий. Такой широкий спектр задач очертил 27 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко для новых управленцев.

По итогам кадрового понедельника произошла ротация в местной власти и в топ-менеджменте некоторых производств. В белорусском государстве укрепляют Минздрав, МАРТ и Минэкономики. Александр Лукашенко согласовал в эти ведомства новых заместителей.

Требования Президента ни для кого не секрет: работать на результат с максимальной отдачей. Это касается и министерского уровня, и гендиректоров, и глав районов. И экономика была и остается на первом месте.

2023 год - время не самое простое. Нужна максимальная концентрация усилий в сельском хозяйстве, промышленности, и, конечно, в работе с людьми. Подробнее о персонах и задачах рассказала Наталья Бреус.





Несмотря на серьезную подготовку к кадровому дню, тщательный отбор кандидатов и в общем-то традиционный формат, предсказать, как пройдет собеседование на высшем уровне, практически невозможно. Александр Лукашенко не пытается "подловить" или сбить с толку, просто в каждом случае хочет убедиться, что человек будет на своем месте. Нового председателя Брестского горисполкома Сергея Лободинского вопрос о предшественнике, кажется, не застал врасплох.

Александр Лукашенко поинтересовался, в связи с чем в отставку уходит Александр Рогачук. Ему ответили, что экономика города может давать больший результат, чем нынешний. Есть некоторые неудовлетворенности со стороны облисполкома работой предшественника, пришли к выводу обе стороны диалога.

"Чудес не бывает", - сказал новый брестский мэр. Весь секрет в кропотливой работе и в кадрах.

Кровеносной системой города были и остаются его предприятия.





Санкции, конечно, дали знать, потому что часть продукции пищевой промышленности и других предприятий города делалась на экспорт в Украину, Польшу и другие страны. Сегодня рынок открыт России. Вся логистика прорабатывается предприятиями, чтобы максимально задействовать мощности, которые имеет Брест. Я думаю, это получается. Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома

Вопросы Президента всегда по делу - об опыте, знании профессиональной сферы и, конечно, о мотивации. "Родина зовет" - так свою мотивацию объяснил новый глава Круглянского района Сергей Ермолицкий, который вернулся туда из Гомеля.

Могилевский регион для меня - это малая родина. Хотелось бы поработать на Могилевщине. Сергей Ермолицкий, председатель Круглянского райисполкома

Развивать реальный сектор, работать не покладая рук в сельском хозяйстве и думать о людях - в списке задач ничего лишнего.





Каждый район по-своему сложный. Работа на государственной службе - это всегда сложно, ответственно. Приходится принимать судьбоносные решения для людей и предприятий. Здесь нужно быть ответственным и справедливым, внимательно работать с кадрами и людьми, потому что от кадров зависит результат. Сергей Ермолицкий, председатель Круглянского райисполкома

Новых руководителей назначили еще в пяти районах - Добрушском, Вилейском, Узденском, Хотимском и Чаусском. Каждого Александр Лукашенко ориентирует довести до ума хотя бы один инвестпроект. В Круглянском, например, уже определились. Это будет сельхозпроизводство.





Один инвестиционный проект - один район. Это ваша задача. Мы этого не забудем и прежде всего я. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкомов. Надо бегать быстро по стране, искать инвесторов. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

При этом масштабы проекта должны зависеть от резерва свободной рабочей силы в регионе. В поле зрения местной власти всегда должны находиться и вопросы развития производственной базы, убежден глава государства. "Рынки открыты, особенно огромный российский рынок. Всем надо шевелиться, не только областной власти, но и председателям гор- и райисполкомов, - потребовал Александр Лукашенко. - Райисполкомы у нас не задействованы во всю мощь, они недогружены в этом плане. Требовательность в этом ключе будет только возрастать. Все в ваших руках, поэтому берите и действуйте. Кивать не на кого".

Если уж кто и задает тренд в развитии производственной базы, то точно Минск. В столице больше 200 крупных промышленных предприятий, ей нужна крепкая рука. Новые назначенцы руководителю города в помощь. На должность первого заместителя председателя Мингорисполкома согласована Надежда Лазаревич, которая таким образом продвинулась вверх по карьерной лестнице с должности заместителя председателя города. Освободившийся после ее перехода на новое место пост займет Александр Черников, прежде возглавлявший инспекцию Департамента контроля и надзора за строительством по Минску.





Приставка "первый" дает еще больше ответственности, понимания, что тебя оценили и видят твои возможности в улучшении каких-то достижений для города Минска. Тот год был действительно сложным, но он нас сделал сильнее, умнее, мудрее. Мы видим перспективы развития в этом году, на какие болевые точки нам нужно обратить внимание. Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Минского горисполкома

Лукашенко провел ротацию на уровне замов не только в руководстве Бреста и Минска, но еще и в Гомельской области. Кажется, при поддержке Президента губернатор определяется с командой. Дмитрий Петрожицкий стал первым заместителем председателя Гомельскогооблисполкома.

"Проблемы знаешь. Отступать некуда. Этот год показательный. То, что ты становишься рядом с губернаторами и будешь нести ответственность, - это хорошо. Но ты же понимаешь ответственность? - обратился Президент к Дмитрию Петрожицкому, который согласован на пост первого зампредседателя Гомельского облисполкома. - Дальше уже некуда. Поэтому настраивайся сразу вместе с Иваном Ивановичем Крупко (губернатором Гомельской области. - прим. tvr.by) на военный лад и начинайте разворачиваться как следует".

Александр Лукашенко поинтересовался ходом посевной кампании в Гомельской области, сделав акцент на необходимости соблюдения технологий и качественной подготовки почвы для посевов. "Если вовремя сейчас подкормите, по-настоящему - будете иметь урожай. Не подкормите - урожая не будет. В этом особенность и всей Беларуси: вовремя подкормить озимые, - сказал глава государства. - Я за некоторыми полями наблюдаю. Где подкормили дня 4-5 назад, в эти теплые дни, - зеленые все поля стоят. И рапс уже понемногу зеленеет. Я еще раз настаиваю на том, чтобы было военное положение в этом плане. День и ночь надо работать, но вовремя подкормить".





Легче точно не будет - непростое время набирает обороты. Впрочем, руководители на местах чувствуют это как никто. Грядут и важные политические кампании. Но за глобалью важно видеть и решать житейские проблемы.

Год особый. Всем надо подготовиться к политическим кампаниям, чтоб нас не начали шатать в очередной раз. Наверное, оснований для этого вообще никаких нет. В 2020 год уроки мы основные извлекли, поэтому я не думаю, что у нас будут большие проблемы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Но особое внимание глава государства поручил обратить на те вопросы, которые ставит население. Вместе с тем это не снимает с людей обязанностей самостоятельно решать основные житейские вопросы и не ждать помощи властей в мелких бытовых делах, заметил Александр Лукашенко. "Смотрите за ценообразованием. Смотрите за проблемами ЖКХ. Вопрос сельского хозяйства - это точно ваша компетенция", - сказал глава государства.

Новый гендиректор на ОАО "Белшина"

Карьерным взлетом стало согласование на должность гендиректора бобруйской Белшины для Александра Ковалева. Прежде на позиции заместителя главного инженера он отвечал за техническое развитие.

На заводе почти 30 лет - в общем, свой, и главное - в теме. Экс-директор погорел на контракте с российским дилером на продажу крупногабаритных шин в убыток, за что и попал в СИЗО. Президент, понятно, тревожится за судьбу гиганта, поэтому поинтересовался, как сейчас складывается ситуация на Белшине.





Шины продаются. Есть у нас прирост в остатках готовой продукции. Но это проблема сезонного спроса и проблема по сверхкрупногабаритному сегменту. Вы знаете предыдущую проблему. В настоящий момент мы пытаемся ее решить путем создания новой товаропроводящей сети в этом сегменте. С этой целью специалисты предприятия уже находятся в местах сосредоточения российских горнодобывающих компаний на Кузбассе. То есть планируется посещение предприятий. Восемь встреч запланировано на этой неделе. Пытаемся переконтрактоваться именно по этому продукту. Александр Ковалев, гендиректор ОАО "Белшина"

То есть максимум усилий, чтобы работать напрямую. Ну и санкциям вопреки. Тем более что спрос на шины растет. "Продукция востребована, несмотря на жесткую конкуренцию азиатских производителей. После того как из России ушли мировые бренды, эту нишу заполняют китайские производители. Пытаемся конкурировать, хоть и тяжело в таких условиях", - заверил Александр Ковалев.

Новые управленцы на крупных предприятиях страны

Согласовал Президент назначение руководителей еще двух предприятий. Игорь Сысой возглавит Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. Гендиректором единственного в Беларуси и крупнейшего в Европе производителя доломитового сырья стал Сергей Соглаев после работы в Витебском горисполкоме.

Ну а согласование экс-военного Игоря Демиденко директором Белмедтехники - пример того, как Президент доверяет людям в погонах. После службы толковым всегда найдется "хомут на шею".

Военный человек есть военный. У нас ситуация такая, что порядок надо наводить везде, в том числе и в этой сфере. Я очень буду заинтересован, чтобы здесь получилось. У нас здесь немало проблем. Ну, скорее всего, в Минздраве. Это мы тут шевельнем Минздрав. Притом солидно его шевельнем, чтобы они видели и больницы, и районные центры, и участковые, и ФАПы. Ну и губернаторы, естественно. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

По поручению Александра Лукашенко с начала года работает межведомственная группа, мониторит здравоохранение. Вопросов, как докладывают Президенту, хватает. Новый руководитель Белмедтехники озадачен организацией прозрачных закупок, проработкой логистики и поставками нужного оборудования для больниц и поликлиник. В нем сразу чувствуется военная четкость и дисциплина, но делает принципиальную оговорку - махать шашкой не будет. Здоровая обстановка в коллективе - залог успеха.





Будем беречь людей, закупать наиболее качественное оборудование и стараться, чтобы все это было во благо Республики Беларусь. Игорь Демиденко, гендиректор РУП "Белмедтехника"