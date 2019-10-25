От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Итоги переговоров президентов Беларуси и Казахстана

От усиления промкооперации до запуска совместного венчурного фонда по поддержке стартапов. Это одни из договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Нур-Султане президентами Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев провели серию переговоров. Были отмечены хорошие перспективы в плане экономического сотрудничества. Товарооборот Беларуси и Казахстана приблизился к миллиарду долларов, и у стран есть все возможности, чтобы существенно увеличить цифру.





Промкооперация - приоритет сотрудничества

Наша страна оказывает Казахстану помощь в масштабных проектах, например, в программах развития промышленности и АПК. На рынке представлена широкая линейка брендов белорусского автопрома. Именно поэтому страны определили промышленную кооперацию приоритетом экономического сотрудничества.







Сейчас важно не просто сохранить темп отношений, но и ускориться по многим направлениям. Наряду с промышленной кооперацией страны договорились развивать сотрудничество и в других отраслях экономики: сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Беларусь и Казахстан уже давно плотно работают в сфере высоких технологий. Одна из наших ІТ-компаний приступила к созданию системы безопасности в резиденции премьера Казахстана. Еще одна продвигает в Казахстане проекты по внедрению автоматизированной системы контроля проезда. Следующим шагом цифрового сотрудничества станет запуск совместного венчурного фонда для поддержки стартапов. Обсуждали сегодня и возможность поставок казахской нефти в Беларусь.





Беларусь и Казахстан подписали шесть соглашений

После переговоров президенты сделали совместное заявление, в котором отражены ключевые моменты сотрудничества на перспективу. Кроме того, подписаны шесть соглашений между странами. Например, правительства договорились плотнее сотрудничать в области миграции. У МИДов появился план взаимодействия на ближайшие несколько лет. Работать в связке станут Следственный комитет Беларуси и Генпрокуратура Казахстана. Наш Президент пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с официальным визитом Беларусь в следующем году. Это возможность проконтролировать выполнение сегодняшних договоренностей и исполнение подписанных в Нур-Султане соглашений.







А. Лукашенко встретился с экс-президентом Казахстана

И сегодня же Александр Лукашенко провел встречу с первым президентом Казахстана. Нурсултан Назарбаев вернулся в Нур-Султан из Японии, где принимал участие в церемонии восшествия на престол императора. Встречу с нашим президентом, по его словам, он ни в коем случае не хотел отменять. Как почетный председатель ЕАЭС он планирует принять участие в следующем саммите союза, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге. На память об этой встрече политики обменялись подарками. От белорусского лидера и продуктовая корзина, в ней продукция отечественных брендов. Нурсултан Назарбаев презентовал Александру Лукашенко национальный казахский лук и книгу философа и поэта Абая.

