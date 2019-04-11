От вопросов интеграции с Россией до либерализации бизнеса. Совещание Президента с руководством правительства

Начинаем с официальной хроники - от вопросов интеграции и сотрудничества с Россией до либерализации бизнеса. Это основные темы совещания Президента с руководством правительства. Глава государства сегодня сравнил некоторые действия российских партнеров с элементами торговых войн и давлением. В последнее время мы то и дело наблюдаем, как россияне чинят препятствия и возводят барьеры при поставках белорусского продовольствия на свой рынок. Что не только подрывает экономику отечественных переработчиков, но и дискредитирует договоренности на высшем уровне в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Фактически это санкции вместо равных условий и безусловного исполнения обязательств по союзным соглашениям. И вот в чем парадокс. Россия, находясь под санкциями западных партнеров и регулярно осуждая подобный прессинг, сама использует те же инструменты против ближайшего союзника. Реакция Беларуси на подобные шаги должна быть адекватной и последовательной. Президент напомнил, что во всех чувствительных для официальной Москвы вопросах наша страна следует не только букве, но и духу союзных обязательств. Помимо вопросов интеграционной тематики на совещании затронули и другие экономические темы. Речь об очередных шагах для поддержки деловой инициативы в стране. Обо всем подробнее - Ольга Макей.





Александр Лукашенко часто повторяет: перевешивать в любом вопросе должна справедливость

Такой формат встреч Главы государства с экономическим блоком страны уже давно прижился в президентском графике

. Это возможность напрямую детально обсудить самые актуальные темы. Проще говоря, перед принятием важных решений окончательно взвесить все за и против. Александр Лукашенко часто повторяет: перевешивать в любом вопросе должна справедливость. Впрочем, сегодня этот тезис актуален не только для внутрибелорусских вопросов.

Во Дворце Независимости руководство правительства появляется с увесистыми папками

Во Дворце Независимости руководство правительства появляется с увесистыми папками -

предстоит обсудить целый пакет важных для страны проектов документов

. Но Александр Лукашенко разговор начинает с темы, которая требует реакции, - касается Союзного государства. А точнее, откровенно не союзных действий со стороны нашего основного торгового партнера - России.

Не союзные действия со стороны нашего основного торгового партнера - России

Все чаще в СМИ сообщения о том, что соседи закрывают свой рынок для тех или иных белорусских товаров. Что в принципе противоречит союзным договоренностям Минска и Москвы и шире - решениям пяти президентов в формате ЕАЭС. Не говоря уже о потерях наших производителей. По сути, Москва, постоянно критикуя Запад за санкционное давление, почему-то той же монетой платит и Минску, своему стратегическому партнеру.

На это заявление Александра Лукашенко в Москве отреагировали быстро, ответив, что "никакие санкции Россия не вводит"

, а они - "сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру отношений". Но вряд ли союзническими можно назвать запреты и ограничения, которые в последнее время с завидным постоянством сыплются на Беларусь с востока.

Запреты и ограничения в последнее время с завидным постоянством сыпятся на Беларусь с Востока

Судите сами, вот лишь новости последних дней: с 12 апреля Россельхознадзор вводит полный запрет на поставки в Россию белорусских яблок и груш. С 4 апреля ограничен ввоз говядины на кости, мотивированный тем, что Беларусь не имеет сертификата Международного эпизоотического бюро, который старается получить Москва. При этом появляется информация, что Россия открывает свой рынок для других стран.

Парадокс в том, что такой круговорот ограничений из года в год остается палкой в союзном колесе. И

тут уж, как ни называй: запрет, эмбарго, ограничение - все это - санкции в отношении партнера.

Как раз о примере, как Минск следует духу союзных обязательств в чувствительных для Москвы вопросах, сегодня напомнил Президент. Даже ремонтные работы на белорусском участке "Дружбы" проводили без критичной для России остановки транзита углеводородов, по-дружески понимая, что это приведет к экономическим потерям для нашего партнера.

Нефтепроводу "Дружба" в этом году - 55 лет.

По территории Беларуси подземная магистраль растянулась на 656 километров. Объект важный, не только с точки зрения транзита углеводородов, но, в первую очередь, для экологии. Эксплуатируется он давно, потому требует регламентных работ, которые планировались еще полтора года назад. В ближайшее время специалисты изучат узлы и агрегаты, требующие замены.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть. Наши специалисты, инженеры работают над этим. Эта тема тоже была в поле зрения".



Обсуждался на совещании и вопрос о цене на газ с 2020 года

Сейчас Минск и Москва по этой теме ведут переговоры, работают группы по линии министерств энергетики.

По словам Игоря Петришенко, предложения подготовят до 30 апреля

. Говорили и о работе белорусско-российской группы, которая анализирует дальнейшее развитие интеграции. Здесь Минск принципиален: положения договора о создании Союзного государства должны быть реализованы.

Долгожданная новость для бизнеса. Детально обсудили проект указа о лицензировании

Кстати, для бизнеса долгожданная новость. Сегодня детально обсудили проект указа о лицензировании. Он станет еще одним большим шагом к улучшению деловой среды и продолжит курс на либерализацию, вслед за Декретом № 7 "О развитии предпринимательства". И если декрет уменьшил число лицензий на 15 тысяч, новый документ сократит этот перечень еще на столько же. Какие именно виды деятельности попадут в список, первый вице-премьер пока не озвучил, но в качестве примера привел изменения в лицензионных требованиях к медработникам.

Президент поддержал и предложения о выходе Нацбанка из состава учредителей Банка развития

Все дело в том, что в этом вопросе был конфликт интересов: Нацбанк ведь - главный контролирующий орган финансовой системы страны, потому быть акционером банка не может. Коллизию решили, но Президент поставил задачу еще раз внимательно посмотреть на всю финансовую систему страны.

Вообще Александр Лукашенко нацеливает правительство во всех предложениях руководствоваться здравым смыслом, а

каждое принятое решение в первую очередь должно приносить пользу Беларуси и белорусам. Это принципиальная позиция