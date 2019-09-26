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Откровенно и честно о ситуации в регионе и мире. Президент встретился с представителями украинских СМИ
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