Откровенно на самые острые вопросы. Большое интервью президента Беларуси крупнейшим российским СМИ

На горячие темы - с первым лицом страны. Большое интервью российским журналистам в эти минуты дает Александр Лукашенко. Во Дворец Независимости к главе белорусского государства приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян. Темы вопросов самые разные и, понятно, многие касаются политики, развития Беларуси на новом витке современной истории. Откровенно и на самые острые вопросы!