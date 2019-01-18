Откровенно о большой политике. Александр Лукашенко встретился с белорусскими дипломатами во Дворце Независимости

Беларусь продолжит целенаправленно и спокойно защищать свой суверенитет и не позволит столкнуть россиян и белорусов в угоду чужим интересам. Это четкая позиция государства. И лично Президента, который не видит никаких оснований для смены политического курса страны. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время большой встречи с теми, кто руководил внешнеполитическим ведомством страны в разные годы независимости Беларуси. Повод более чем весомый - 100-летний юбилей отечественной дипломатии.

Диалог Президента с дипломатами продолжался 3,5 часа. Тем множество: от сотрудничества с ключевыми партнерами, ситуации в регионе до внешнеполитических приоритетов. Ведь то и дело официальному Минску приходится слышать упреки: то за прозападность, то за излишний крен на Восток. Хотя по сути вся ситуация раскачивается только лишь в поле информационном. Россия для Беларуси остается не просто главным партнером, это по-настоящему братское государство, где живут наши люди. Таких принципов в Беларуси намерены придерживаться и впредь. Пока же только удивление вызывают попытки тиражировать в федеральных СМИ абсурдные случаи, которые не связаны с белорусско-российскими отношениями. Дипломатический корпус - это витрина любого государства: продвигает национальные интересы и в то же время отражает весь спектр глобальных внешних процессов. А еще четко определяет место своей Родины на мировой политической арене. Именно сейчас, когда на точках соприкосновения коллективных Запада и Востока снова заштормило, следует с особой тщательностью подбирать слова и представлять свою позицию.

Новые факты, которые касаются громких медийных вбросов последних дней, и вопросы внешней политики в материале Андрея Кривошеева.

От зари суверенитета, когда только рождался образ современной Беларуси и постсоветское пространство упаковывали в формат СНГ, до многовекторной, суверенной политики, союзных интеграций и "Хельсинки-2". Весь непростой путь отечественной дипломатии и колоссальный опыт ее проводников на разных этапах на одной встрече. Яркая дата - 100-летие белорусской дипслужбы, но для Главы государства это лишь повод откровенно поговорить с теми, кто отстаивал и продолжает отстаивать национальные интересы своей страны на всех площадках большой и неспокойной политики и экономики.

Первые приветствия теплые и искренние, как бывает только на встрече старых фронтовых друзей. Фронт, конечно, дипломатический, но от того не менее, а то и более важный. Говорят же, что дипломатия - это продолжение схватки, только мирными средствами.

К откровенному диалогу пригласили всех, кто возглавлял МИД на протяжении двух десятилетий. Для истории мгновение, но в работе каждого дипломата были свои события-эпохи.

Например, Петр Кузьмич Кравченко первый в новейшей истории. Это при нем из осколка большой страны Беларусь стала равной среди равных. Было создано СНГ и установлены дипотношения с большинством государств планеты. Иные новообразования за столетие не проходят такой путь.

Ну как лишить страну опыта таких аксакалов? Отсюда первое поручение Президента - формат сделать традиционным, и не только на дипломатическом поле.

Владимир Леонович Сенько - при нем белорусы сделали свой главный исторический выбор в пользу реинтеграции. Открыто. На референдуме. Вопреки внешнему развалу. Сначала Сообщество, а в 1997-м Союз Беларуси и России. 20 лет позади. Всякое бывало, но от воли народа не отшатнулись. Мало того - собрали вокруг ядра Евразийский союз.





Необъяснимый парадокс реальной политики. Выбор в пользу интеграции у нас не менялся два десятилетия. Но белорусов за это сначала клеймили просоветскими, потом склоняли на Западе как пророссийских (были и санкции), а теперь за ту же принципиальность, но уже с Востока критикуют как уходящих на Запад. Президент акцентирует: пока это спекуляции в прессе, и факты подбираются мелочные и фейковые, но тенденция столкнуть российских и белорусских граждан Союзного государства уже очевидна.

Ролики с фейковой враждой в Беларуси, как этот в метро, прежде выдумывали и обсасывали в Сети наши и российские политические маргиналы и блогеры. Этим жили. Ну зачем сегодня их раскручивают федеральные российские СМИ? Это ведь не игрушки.

Если грубо, настоящих буйных мало, но для картинки хватит. А если не пресекать? Неужели нашему союзнику нужна вторая Украина?

Если информационные пробросы в СМИ - это артподготовка к нефтяным и иным переговорам, то это худшая стратегия, которая бьет по собственному обществу прежде, чем по союзнику. В наших отношениях и до этого бывали бреши. Нас буквально выталкивали в другие континенты. Но всегда хватало политической воли не уйти в крайность межнационального раздора.

Правда, нет худа без добра. При Сергее Мартынове реализовали президентскую стратегию дальней дуги внешней политики. Заново открыли Латинскую Америку, Центральную и Южную Азию, Африку и дошли до Австралии. Хотя самым ценным приобретением той эпохи Сергей Мартынов и сегодня считает Венесуэлу.

Уже не раз было сказано: нынешний нефтяной маневр России не фатальность, но умаляет союзные соглашения. Можно, конечно, по-бухгалтерски сводить дебет с кредитом, но стоит ли, когда счет настоящих союзников идет на единицы.

Кстати, о счете. Эпоха за три года пройдена при Урале Латыпове. В конце тысячелетия белорусские дипломаты стали внешнеэкономическим штабом страны. Прежде экономика, затем политика.





Эти принципы работают и поныне. Мы не лезем в политику суверенных государств, а в экономике и торговле стоим за лучшие практики. При этом справедливость - это и главный критерий успеха, и наш бренд в дипломатической работе. Точно так же справедливо, чтобы народы решились на следующий шаг в интеграции.

Многовекторность, упомянутая Президентом, выросла и окрепла, когда проводником белорусской дипломатии был Михаил Хвостов. Это начало нулевых. Позже будут "нормандские форматы" и ПАСЕ в Минске, но именно тогда Беларусь по крупице набирала вес в нашей Европе и репутацию честного и ответственного государства в мире.

Позиция спокойного и честного партнера понадобилась Европе в 2009. Когда полыхнула Украина, канцлер Германии Ангела Меркель выбрала минскую площадку, а около 150 000 украинцев выбрали Беларусь как убежище от войны. Приняли всех, но сегодня не принимаем геополитические игры вокруг украинской трагедии.

Украинский конфликт стреляет по нашей Европе и в прямом, и в переносном смысле. То, что Евросоюз пока не почувствовал трафика оружия из зоны конфликта, во многом белорусская заслуга.

По сухой статистике наших пограничников. Только за прошлый 2018 год выявлено 172 единицы оружия и более полутора тысяч боеприпасов (1621 шт.). Из них на украинском участке примерно половина (76 единиц оружия и 811 шт. боеприпасов). Зная мастерство белорусских зеленых фуражек, контрабандисты ищут и находят пути в Россию, и уже потом через открытую границу стволы проникают в Беларусь.

Чем не повод прекратить геополитические дрязги и решить дело миром или хотя бы мировым диалогом о мире. Инициатива белорусского лидера - Хельсинки 2 - известна и негромко, но поддержана в Европе и Штатах. Мешают амбиции, причем не наши, не белорусские.

За украинской трагедией стыдливо спрятаны и сугубо коммерческие, корыстные интересы. Например, на топливном рынке. Мол, Беларусь заправляет украинские танки. При том что знающим рыночные расклады известно: мы заправляем комбайны и тракторы от Чернигова до Запорожья и Полтавы. А военные игры - не наше дело или не наш бизнес.





Данные по санкционке объективные, и их можно проверить. В большинстве случаев это сговор крупных российских торговых сетей, российских же перевозчиков, контролеров и поставщиков, чаще даже не из Украины, а из Евросоюза. Беларусь может поймать трафикеров только на подделке документов или у самой границы с Россией. Ввозят в Беларусь абсолютно легально.

При этом на отлов санкционки у последнего рубежа наша страна тратит значительные ресурсы. По данным таможни, за прошлый год выявлено и пресечено 1274 правонарушения, в 19 случаях дошло до уголовных дел.

Все прозрачно. Вот на сайте ТВ с разбежкой в 5 дней в декабре сначала попались груши и шампиньоны, затем - яблоки и груши. Получатели выгоды - восточнее Беларуси.

Дмитрий Рихтиков, сотрудник главного управления организации борьбы с контрабандой и посттаможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси: "Таможенные органы РБ в полном объеме выполняют все договоренности, достигнутые с таможенной службой РФ по вопросы недопущения ввоза на территорию России так называемых санкционных товаров. С использованием мобильных групп вблизи белорусско-российского участка границы таможенными органами проводятся мероприятия, которые направлены на пресечение вывоза в РФ санкционной продукции. Стоит также отметить, что по-прежнему к поставкам санкционной продукции в РФ непосредственное отношение имеют граждане России".

Трения с главным союзником, да еще когда под боком кипит Украина и Евросоюз, сами по себе опасны и недальновидны. Разумная дипломатичность и дипломатия тут ценятся особо. Равно как и компромисс. Хотя и у него есть предел. Ни одно уважающее себя государство не станет торговать благополучием людей и суверенитетом, который в пересчете тоже является главным залогом справедливости, достатка и развития. И это тоже наша дипломатическая традиция.

Откровенный диалог с аксакалами дипломатии продолжался около трех с половиной часов. Говорили и о роли Беларуси в мире, и предметно о взаимодействии с ключевыми странами, регионами и объединениями. Президент выслушал все оценки и все инициативы, отметив при этом, что ломать курс, метаться во внешней политике и пренебрегать наследием ни один из группы мудрецов не предложил.





Встреча завершилась торжественным и символичным жестом. Президенту как гаранту суверенитета и лидеру, который по конституции формулирует азы и стратегию белорусской внешней политики, вручили медаль 100-летия дипслужбы. Подчеркнув: это ведь в прямом смысле служба - служение Отечеству.

Далее была общая фотография. Как собирательный образ белорусской дипломатии, которая росла и крепла вместе с суверенным белорусским государством.

Дипломаты на этом фото - люди разных поколений и политических взглядов. Но в ключевом вопросе они единомышленники: суверенитет и спокойное развитие Беларуси - это главная и непреложная ценность. Такое единство, пожалуй, лучшее доказательство зрелости белорусского общества, внешней политики и самого независимого государства.