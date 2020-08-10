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Открытое общение А. Лукашенко с репортерами и медийными персонами, спортсменами. Ответы получили все
Даже погода не помешала открытому общению Александра Лукашенко с репортерами и медийными персонами, спортсменами, которые поджидали Главу государства на выходе из избирательного участка. Ответы получили все - лес рук не прекращался даже в начавшийся дождь.
А. Лукашенко: Я хочу, чтобы было спокойно
Многие ответы сопровождались аплодисментами. Ход электоральной кампании, ситуация в стране, экономические последствия пандемии, развитие отношений в интеграционных структурах, информационный фон выборов, даже горячая пора жатвы - все это прозвучавшие темы. Александр Лукашенко не видит оснований для какого-то противоборства в Беларуси после голосования. При этом провокациям будет дан однозначный отпор. Некоторые СМИ пытались хайповать на политической кампании.
А. Лукашенко: С Россией строиться отношения будут нормально
. Но интересовала журналистов и внешняя политика, вопросы интеграционного строительства, а также аспекты белорусско-российских отношений.Президент около часа отвечал на вопросы. И по завершении пресс-конференции продолжил под зонтом общаться и дальше под вспышки даже не фотокамер, а телефонов.
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