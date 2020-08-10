Открытое общение А. Лукашенко с репортерами и медийными персонами, спортсменами. Ответы получили все

Даже погода не помешала открытому общению Александра Лукашенко с репортерами и медийными персонами, спортсменами, которые поджидали Главу государства на выходе из избирательного участка. Ответы получили все - лес рук не прекращался даже в начавшийся дождь.





А. Лукашенко: Я хочу, чтобы было спокойно

Многие ответы сопровождались аплодисментами. Ход электоральной кампании, ситуация в стране, экономические последствия пандемии, развитие отношений в интеграционных структурах, информационный фон выборов, даже горячая пора жатвы - все это прозвучавшие темы. Александр Лукашенко не видит оснований для какого-то противоборства в Беларуси после голосования. При этом провокациям будет дан однозначный отпор. Некоторые СМИ пытались хайповать на политической кампании.

А. Лукашенко: С Россией строиться отношения будут нормально