Отношения с США, пошлины Латвии и данные социсследования: Лукашенко ответил на вопросы журналистов

11 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов об отношениях с Соединенными Штатами Америки, масштабном социсследовании в Беларуси и проверке боеготовности Вооруженных Сил страны. Белорусский лидер честно, открыто и без купюр разложил по полочкам самые важные события последнего времени.

Лукашенко о латвийских пошлинах на зерно

Александр Лукашенко прокомментировал планы Латвии ввести 300-процентную пошлину на зерно из России и Беларуси, а также намерения стран Балтии прекратить автобусное сообщение с Беларусью. По его словам, эти меры не имеют практического значения для белорусской экономики.

Отвечая на вопрос о латвийской инициативе, глава государства отметил, что Беларусь в принципе не продает зерно Латвии. "Мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что продавать зерно, если не считать продовольственное, - занятие для "безголовых". По его словам, Россия продает продовольственную пшеницу, и было бы преступлением скормить ее скоту.

Лукашенко отметил, что продовольственную пшеницу необходимо продавать, поскольку сейчас приличные цены, хотя вывезти ее стало сложнее.

"Мы производим всего ничего этой продовольственной пшеницы. Для себя", - сказал он. По госзаказу закупается менее 1 млн т для потребления внутри страны. Все остальное перерабатывается в молоко и мясо, которые затем продаются.

"Поэтому, ну, вводят они 300 % или 1000 % - нам плевать на это, потому что мы вообще и не продавали никогда Латвии это зерно", - заявил Лукашенко.

Глава государства сообщил, что сейчас грузится калий для продажи Соединенным Штатам Америки. По его словам, если бы надо было продать пшеницу, ее можно было бы провезти через Усть-Лугу, Мурманск, по северному маршруту или, при необходимости, по Черному морю. Но вопрос в том, что Беларусь эту пшеницу не продает.

"Глупость полная" - Президент о планах Литвы и Латвии прекратить автобусное сообщение

Глава государства отреагировал на планы Литвы и Латвии прекратить автобусное сообщение с Беларусью. По его словам, эти меры не вызывают беспокойства, а попытки оторвать Беларусь от России приводят к обратному результату.

Лукашенко отметил, что можно не пускать автобусы, но возникает вопрос, кто туда ездит. По его словам, эти страны уже почти все население Беларуси поставили под санкции, и белорусы туда и так не ездят.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия направлены на то, чтобы оторвать Беларусь от России. "Они пытаются нас, по большому счету, оторвать от России", - заявил он. Однако на деле, по его словам, все оборачивается противоположным образом: белорусов заставляют ехать в восточном направлении - в Москву.

Лукашенко рассказал, что часто говорит об этом президенту России Владимиру Путину: не надо белорусов агитировать и просить: "Мы умные люди. Нас не надо агитировать. Мы на деле увидим, что нам надо". По его словам, Москва хоть и воюет открыто, но белорусы поехали именно туда, так как им там интересно, это прекрасный город.

"Теперь мы в восточном направлении - таким образом они нас отрывают от России. Глупость полная", - заявил Лукашенко. Он добавил, что Беларусь это переживет, и это говорит о том, что в Прибалтике не знают, что еще сделать с Беларусью.

Глава государства также вернулся к теме пошлин на зерно, отметив, что те "как попугаи следом за Трампом пошлины начали вводить". По его словам, Америка может поставить на колени пошлинами даже крупную страну, но непонятно, кого могут поставить на колени латыши.

Президент затронул и экономические вопросы. По его словам, экономика Беларуси живет и работает, есть небольшие проблемы, которыми лично занимаются премьер и правительство в промышленности. Промышленность в целом показывает хороший рост. Остальные предприятия будут приведены в чувство, они будут работать как положено.

Лукашенко о результатах социсследования: люди нас поддерживают

Глава государства сообщил, что получил полную информацию по итогам социологических исследований. "Одобрение работы страны по безопасности - за 90 %, одобрение нашей работы больше, чем на выборах было, хотя все кричали, что мы фальсифицировали, но вот они, фактические результаты", - заявил он.

"То есть люди нас поддерживают. Ни по одному вопросу настроения плохого нет", - подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что Беларусь не очень расстраивалась раньше по поводу прибалтийских государств и будет жить дальше.

"Главное, чтобы они не бесились. Вот беситься не надо", - сказал он. По его мнению, понятно, что страны Балтии хотят выбить больше денег, но надо выбивать деньги для населения, чтобы что-то сделать для народа, а не выстроить восточную стену.

В заключение Лукашенко высказался о ситуации в Германии. По его словам, там процесс начался со сноса правительства. "Хотели демократично, вот оно демократично и получается. Они допрыгаются до того, что народ их повыкидывает из этих кресел и восстановит нормальную жизнь в Европе", - резюмировал глава государства.

Лукашенко о встрече с Потаниным, инвестициях и частном капитале

Президент Беларуси затронул тему частного капитала и инвестиций, комментируя недавнюю встречу с крупнейшим российским бизнесменом Владимиром Потаниным, а также планы по привлечению узбекского капитала и других инвесторов. По его словам, речь идет не о росте доли частного капитала, а о готовности сотрудничать с теми, кто хочет вкладывать средства в экономику.

"Богатейший человек в мире, в России - первое, второе место, ну, в пятерку, говорят, входит. Я чужие деньги не считаю, и у него даже не спрашиваю - некрасиво и некорректно. Но он готов инвестировать", - описал белорусский лидер Владимира Потанина.

Лукашенко отметил, что теоретически обсуждалась тема доллара и резервов. По его словам, сегодня все видят, какую политику проводят Соединенные Штаты Америки в финансовом отношении, поэтому держать в резерве доллары опасно.

Он сообщил Потанину, что Беларусь готова инвестировать, и бизнесмен обозначил свои интересы: "Ему нужны БЕЛАЗы в карьеры. У него уже и шахтное производство никеля, руды и так далее. Ему беспилотные аппараты нужны", - рассказал Лукашенко. Он добавил, что Беларусь делает аппараты и для карьеров, и для подземных работ, и готова сотрудничать по другим направлениям.

Глава государства также упомянул гуманитарные проекты, в частности стипендии Потанина. По его словам, у Потанина есть фонд, он готов финансировать, только спросил разрешение: "Да что ты спрашиваешь, ты же деньги не забираешь, а везешь", - вспомнил Лукашенко свои слова бизнесмену. По словам Президента, они еще подумают, по каким конкретным направлениям сотрудничать, но вопрос касался именно инвестиций.

Лукашенко: я не против частной собственности, но аккуратен с приватизацией

Глава государства подчеркнул, что дело не в частном капитале как таковом. Он заявил, что не против частной собственности, но аккуратен с приватизацией. Александр Лукашенко привел пример с недавним обсуждением условий передачи в управление и выкупа частной компанией "Серволюкс" хозяйств в Дубровенском районе Витебской области. Как отметил Президент, инвесторы готовы взять колхозы, но только за базовую величину: "Ну, ребята, как за базовую? Хоть что-то заплатите?"

Он пояснил, что даже в плохих хозяйствах есть животные, а значит - молоко и мясо, помещения для содержания скота, а также средства производства: тракторы, комбайны и другая техника. "Как за базовую величину? Давайте что-то заплатите с учетом тех долгов, которые в плохих хозяйствах есть", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что частным инвесторам прежде всего предлагают те хозяйства, которые плохо работают. В целом по стране их немного, но они есть в Витебской области. "Там, оказывается, техники маловато. Так это наша тема. Техникой помогли. Поэтому вовремя рапс посеяли - такого никогда не было. Около 1 млн т зерна получили. Но это только первые шаги", - заявил Президент, говоря о мерах по развитию региона.

Президент Беларуси: младший сын уже служит в армии

В завершение глава государства отреагировал на появляющиеся в некоторых публикациях намеки на его личные коммерческие интересы и упоминания семьи в рекламе. "Слушайте, вы даже не думайте об этом. Ни у кого я ничего не забрал", - заявил он.

Лукашенко сообщил, что его младший сын уже служит в армии: "Призвали, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении", - сказал он. По его словам, все занимаются конкретным делом, никто ничего не украл.

"Поэтому вы за меня не переживайте. 30 лет (на посту Президента. - Прим. news.by) я не воровал на 31-32-м году, точно не собираюсь это делать", - резюмировал Президент.

Лукашенко о "большой сделке" с США: мы и к малой, и к большой сделке готовы

В продолжение разговора глава государства затронул тему белорусско-американских отношений и так называемой "большой сделки". По его словам, Минск открыт к диалогу, но исключительно исходя из собственных интересов, и готов обсуждать конкретные вопросы, а не участвовать в декорациях.

Лукашенко напомнил, что США уже сняли санкции с ряда белорусских предприятий и готовы снимать дальше, хотя там "куча вопросов". По его словам, все зациклилось на так называемых политзаключенных: "Да, Господь, с вами берите".

Президент напомнил, как все переживали, когда отпустили Тихановского: "И где Сережа? Найти никто не может. Он никому не нужен".

Он перечислил темы, которые Беларусь готова обсуждать с США: возобновление работы посольства, ядерные материалы, поставки калийных удобрений. По словам Президента, на этот год объемы уже законтрактованы, но на следующий год можно рассмотреть. Он также сообщил, что появилась возможность загрузить судно.

"Вот сегодня мы его завтра точно закончим загрузку. Забирайте, но должок верните", - сказал Лукашенко. Он пояснил, что 43-44 млн долларов белорусских средств застряли в Citibank: компания, которая сотрудничала с Беларусью, заплатила деньги, и они остались в США.

Президент подчеркнул, что речь идет не просто о сделке с Трампом. Он напомнил, что открыто говорил о своей поддержке Трампа и называл себя "трампистом", но при этом видит его ошибки и прямо говорит об этом спецпосланнику Джону Коулу, который должен приехать в Беларусь 15 сентября.

Лукашенко упомянул ситуацию в Газе и Совет мира, отметив, что готов участвовать, но только не в виде декорации: "Я прямо им говорю, что для этого я не готов встречаться с Дональдом Трампом. Но встретиться с ним - это хорошо, очень для Беларуси было бы полезно. Ну, для чего это надо? Поздоровались и разъехались?" - сказал он.

Лукашенко подтвердил, что тема актуальна, и американцы назвали это "большой сделкой". "Мы и к малой, и к большой сделке готовы. Я исхожу исключительно из наших интересов. Других интересов быть не может. Если это нам выгодно - мы делаем. Если нет - мы делать ничего не будем. Мы не будем это делать потому, что это унижение для людей. И потому, что это не нужно", - заявил Президент.

Глава государства вернулся к теме санкций, напомнив, что всегда ориентировал всех на то, что санкции - это время возможностей. По его словам, так и случилось: вместе с Владимиром Потаниным они пришли к выводу, что это время, когда надо напрягаться самим и заниматься делом.

"Что мы меньше молока и мяса начали производить? Нет. Сельхозтехники? Нет. Строить меньше начали? Нет", - сказал он. Александр Лукашенко отметил, что есть небольшой прирост ВВП - под 3 %, но сельское хозяйство показывает почти 7-8 % прироста к уровню 2025 года.

Лукашенко об обновлении Директивы № 1: основа всего и вся - дисциплина

Лукашенко в продолжение разговора прокомментировал обновление Директивы № 1 и объяснил, почему возникла необходимость усилить подходы к вопросам безопасности. По его словам, угрозы были, есть и будут, но ключевой акцент сделан на дисциплине.

Глава государства отметил, что угрозы у Беларуси всегда были, есть и будут. При этом он подчеркнул, что смотрит в будущее. По его словам, безопасность - это не только военная угроза или угроза иного характера извне. Внутри страны тоже хватает вопросов.

"Основа всего и вся - дисциплина, там акцент сделан на этом", - заявил Александр Лукашенко. Он пояснил, что при наличии дисциплины можно рассчитывать на результат.

"Главное - дисциплина. Технологически мы уже все умеем делать. Все. Военные умеют воевать, крестьяне умеют возделывать хлеб. Все они умеют", - сказал Президент. Он задался вопросом, почему иногда не получается или получается совсем плохо. Ответ, по его словам, прост: потому что нет дисциплины.

"Есть дисциплина - будет толк", - подчеркнул Президент. По его словам, нет никакого возмущения в сторону министра обороны Виктора Хренина или других военнослужащих: они пашут, как крестьяне добывают хлеб, но знают, что с них могут спросить.

"Поэтому надо сейчас делать свое дело так, как надо", - резюмировал глава государства.