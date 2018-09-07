Такую оценку по итогам встречи во Дворце Независимости с главой Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко. А потому перспектива выхода взаимного товарооборота на отметку в миллиард долларов вполне осуществима. Тем более что в достижении амбициозной задачи по наращиванию взаимного товарооборота странам начинать с нуля не приходится. Крепкий фундамент - это четвертьвековая дипломатия и постоянные контакты на всех уровнях, которые и приносят бонус взаимной торговле. Более того, сегодня страны не намерены ограничиваться рамками простой торговли. Иран интересует сфера высоких технологий. Партнеры готовы перенимать белорусский опыт. Наша страна, в свою очередь, заинтересована в иранских инвестициях.

Рассказывает Илона Красутская.

Каминный зал Дворца Независимости в год принимает около 300 мероприятий. Как правило, Глава белорусского государства встречает здесь зарубежных гостей. Все интерьеры хорошо знакомы сегодняшнему гостю - с очередным визитом в Минске спикер парламента Ирана. Несмотря на расстояние в почти 4 тысячи километров, близость контактов между странами отмечается на всех уровнях. Кстати, сотрудничество особенно в последние годы показывает хороший темп. Но говоря об экономике на языке большой политики, можно куда больше. О новых союзнических проектах и будущих контактах Минска и Тегерана сегодня и шла речь.

Точно так Али Лариджани жал руку белорусскому Президенту 4 года назад. В должности главы парламента Ирана он уже 10 лет. В прессе фамилия спикера постоянно фигурирует и во время визитов белорусских делегаций на тегеранскую территорию. О том, что Лариджани рад этой встрече, сама за себя говорит его эмоциональность и еще один факт, который попал в объективы камер. Вопреки правилам протокола гость начинает разговор первым.

Самое главное, на пути к этой цели странам начинать с нуля не приходится. Есть хороший задел. Дипломатии Минска и Тегерана уже более четверти века. Александр Лукашенко дважды посещал Иран. И столько же раз в Беларусь совершались ответные визиты.

Главы государств, в том числе, встречаются на полях саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Одни из недавних переговоров состоялись в июне в китайском Циндао.

В прошлом году товарооборот между странами превысил 150 миллионов долларов. Но цифра стремительно показывает рост и в этом году. Позитивно влияет сотрудничество в рамках ЕАЭС, с объединением у Ирана действует временное соглашение о зоне свободной торговли. Беларусь экспортирует в Иран грузовые автомобили, запчасти к ним, шины, медтехнику. Основа иранского экспорта - сухофрукты, орехи и лекарства.

Настало время пересмотреть приоритеты, не ограничиваясь лишь простой торговлей. Сегодня Иран интересует сфера высоких технологий, и партнеры готовы перенимать передовой белорусский опыт именно в этой области. Беларусь в свою очередь заинтересована в иранских инвестициях. Сегодня во Дворце Независимости закрытых тем не было. Да и это совсем другое качество диалога, когда исполнение проектов гарантирует сам Президент.

Впрочем, поддержку страны оказывали друг другу и в самые сложные времена. К тому же на фоне санкций Вашингтона и других угроз официальный Тегеран сегодня нуждается в международной поддержке от союзников и партнеров.

Поэтому Беларусь, как единственное государство Шанхайской инициативы в центре Европы, приобретает для Ирана особое значение.