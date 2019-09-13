3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Отношения Беларуси и ОАЭ будут и дальше развиваться в дружественном ключе
Отношения Беларуси и ОАЭ будут и дальше развиваться в дружественном ключе. Об этом сегодня во Дворце Независимости говорили Президент и наследный принц Абу-Даби. Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян также занимает пост заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов. Высокого гостя встречали по всем канонам торжественного церемониала.
Лейтмотив встречи - сотрудничество Беларуси и ОАЭ в различных сферах
Страны не первый год выстраивают крепкий каркас отношений и проектов. Так, инвесторы из Эмиратов реализуют проект по строительству гостиничного комплекса в Минске общей стоимостью 240 миллионов долларов. В целом же товарооборот между странами демонстрирует рост, если сравнивать с прошлым годом, на 133 процента. Это 55 миллионов долларов. И крепкая дружба политиков уверяет: дальше больше и выгоднее для обеих сторон будут развиваться совместные проекты.
Минск и Абу-Даби хоть и представлены в разных частях света, но близки по духу и желанию строить дела конструктивно. Кстати, для наследного принца это первый визит в нашу страну. Однако, как отметил сам шейх, определенная связь с Беларусью уже есть.
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян посадили дерево возле Дворца Независимости
Продолжит Беларусь развивать сотрудничество с ОАЭ и по военно-технической линии. Так, наша страна намерена заключить новый контракт на поставку танковых тягачей. А после переговоров, уже по хорошей традиции, Александр Лукашенко и высокий гость посадили дерево возле Дворца Независимости.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
Могут ли жильцы потребовать изменения графика вывоза мусора, разъяснил министр ЖКХ
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Возможно, будут покушения на людей - эксперт о рисках на будущих президентских выборах в Беларуси
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва