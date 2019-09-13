Отношения Беларуси и ОАЭ будут и дальше развиваться в дружественном ключе. Об этом сегодня во Дворце Независимости говорили Президент и наследный принц Абу-Даби. Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян также занимает пост заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов. Высокого гостя встречали по всем канонам торжественного церемониала.





Лейтмотив встречи - сотрудничество Беларуси и ОАЭ в различных сферах

Страны не первый год выстраивают крепкий каркас отношений и проектов. Так, инвесторы из Эмиратов реализуют проект по строительству гостиничного комплекса в Минске общей стоимостью 240 миллионов долларов. В целом же товарооборот между странами демонстрирует рост, если сравнивать с прошлым годом, на 133 процента. Это 55 миллионов долларов. И крепкая дружба политиков уверяет: дальше больше и выгоднее для обеих сторон будут развиваться совместные проекты.





Минск и Абу-Даби хоть и представлены в разных частях света, но близки по духу и желанию строить дела конструктивно. Кстати, для наследного принца это первый визит в нашу страну. Однако, как отметил сам шейх, определенная связь с Беларусью уже есть.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян посадили дерево возле Дворца Независимости