Отношения между Беларусью и Египтом переходят в ранг взаимовыгодного партнерства

Импульс двустороннему сотрудничеству должен придать первый в истории наших отношений визит президента Египта в Минск.



Накануне Абделя Фаттаха аль-Сиси принимали во Дворце Независимости. Египет - важный для нас торговый партнер на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Мы уже активно продвинулись в создании совместных производств. Обоим государствам интересен и выход на третьи рынки. Кроме того, Египет выбран председателем Африканского союза и заинтересован в сотрудничестве с ЕАЭС. Сейчас идут активные переговоры. В целом партнерство между странами развивается динамично. Лидеры отметили: создана хорошая база, но этот уровень далеко не предел. Главное - дружеские отношения и желание смотреть в одну сторону. И переговоры, прошедшие накануне, это подтвердили. Сейчас государства прорабатывают и реализуют более 15 совместных программ (в промышленности, сельском хозяйстве, науке и подготовки кадров). Двусторонние контакты останутся под пристальным вниманием президентов.



Высокий гость отметил: приехали за белорусским опытом. Интересны наши технологии создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, производство продуктов питания. Беларусь готова делиться своими знаниями. По итогам переговоров во Дворце Независимости приняли дорожную карту сотрудничества (она рассчитана на ближайшие два года), а также подписали пакет международных документов.



Уже после официальных переговоров Александр Лукашенко вручил главе Египта орден Дружбы народов за его личный вклад в развитие двусторонних отношений между государствами. А на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости появилось дерево египетского лидера.