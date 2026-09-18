Отсутствие дисциплины и культуры земледелия: жесткая критика Президента в Шкловском районе

Краткий пересказ от ИИ

Отсутствие культуры земледелия, технологической и кадровой дисциплины стало триггером для президентского разноса во время командировки 18 сентября в Могилевскую область.

Сделать Шкловский район образцовым - это идея Президента

Александр Лукашенко много где в стране знакомился с передовым опытом. Позитивные примеры в сельском хозяйстве и промышленности копировали и переносили в район. Но не все же смотреть только там, где хорошо. Президент приехал туда, где не ждали. Под ревизию попал все тот же Шкловский район, а под раздачу - руководство области, министр сельского хозяйства и руководитель предприятия "Говяды-агро", на землях которого Президент увидел полный бардак.

Как говорится, ничто не предвещало. В плотном президентском графике были текущие вопросы, переговоры с американцами и празднование Дня народного единства. 18 сентября от праздничного настроения не осталось и следа. Это буквально черный день для всех встречающих Президента в командировке.



Борт главы государства приземлился в Шкловском районе на поле льна. Его не то убирали, не то экстренно к приезду боролись с травой, согнали технику, чтобы показать бурную деятельность. Александр Лукашенко соценил ситуацию сверху, чтобы по прилете сразу выпалить то, что накипело.

"Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - возмутился глава государства. - Что здесь происходит? Я знаю, что вы меня здесь не ждали".

Жесткий разнос от Президента за бесхозяйственность

Не ждали и такого жесткого разговора. Напряжение росло. У журналистов случился флешбек из 2019-го, когда Президент посещал холдинг "Купаловское". Вспоминалась и еще одна недавняя поездка в Городец, когда всем досталось за бардак. А министру особенно за игнор поручения о закупке регуляторов роста для рапса. Эта командировка тоже запомнится.

Президент приехал туда, где не ждали

"Что здесь будем делать?" - задал вопрос глава государства.

Надежда Котковец, помощник Президента - инспектор по Могилевской области: "На этом моменте будем завершать уборку и завершать посев озимых. Кроме того, каждый день технологично работать по животноводству. Потому что комплексы и большое количество - 8,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3 200 коров, - тоже требуют отдельного дополнительного внимания. Поменять отношение в этом направлении".

Александр Лукашенко: "Давай без теории. Что будем делать? Чего здесь не хватает?"

Надежда Котковец: "Тут в плане рабочей силы хватает. Специалистов хватает. По технике по большому счету тоже хватает. Может быть, там парочку энергонасыщенных тракторов. На этом моменте и к следующему году - один-два зерноуборочных комбайна для того, чтобы сложить технологию в хозяйстве".

"Это такое теребление льна? Отвратительно, - раскритиковал Президент. - Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами".

"Это ужас, кошмар. Будем разбираться. Такого быть не должно. Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь. Здесь льна нету. А то, что осталось, - это гнилое", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обращаясь к чиновникам, Президент сделал вывод: "Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает Президент и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули Президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии".

Помощник Президента - инспектор по Могилевской области сразу пошла в поле искать ответы на вопросы Президента. А пока об уборке и ситуации со льном докладывал руководитель Шкловского района.

Не надо лишний раз рассказывать, как относится Александр Лукашенко к очковтирательству. Показуха никому не нужна, разве тем, у кого в привычке имитировать бурную деятельность. Во время любого совещания, командировки или кадрового дня Президент повторяет как мантру - дисциплина. Казалось бы, решение направить в армию всех нерадивых работников из сельского хозяйства должно было встряхнуть. Но некоторые, похоже, бесстрашные.

"Я еще в "волчьих углах" в Беларуси побываю. Но если хоть один метр возле этих кустов, кустарников, где-то возле каналов останется нераспаханным (у вас целые поля здесь пустуют), вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Я гарантирую: вы работать не будете. Мне такие специалисты не нужны. Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас это ужас какой-то, понимаете? Вы позапрошлого века люди. Если бы в советские времена вот такое было, вас бы сразу посадили в тюрьму. Наручники надели и посадили в тюрьму. До "не могу" все должно быть распахано. И ввести "военное положение" в Говядах", - строжайше предупредил Президент.

Что касается ОАО "Говяды-агро", экономическими показателями оно, мягко говоря, не блещет. Чуть больше месяца назад здесь сменился руководитель, хозяйство возглавил Алексей Ладнов. Конечно, времени для наведения порядка у него было не так много. Но для Президента это не оправдание. Александр Лукашенко поинтересовался, чего Ладнову в хозяйстве не хватает.

"Всего хватает, - последовал ответ. - Только, если можно, пару энергонасыщенных тракторов и пару комбайнов на следующую уборочную".

Глава государства принципиально не против. Но решит ли это проблему, если в хозяйстве нет элементарной дисциплины? А ведь современная техника - это очень дорогое удовольствие, ее надо вовремя обслуживать и ремонтировать. Иначе вместо 10-12 лет она будет служить втрое меньше. Поэтому глава государства еще и еще раз обратил внимание всех руководителей на дисциплину.

Дальше снова не по предложенному маршруту: Президент решил поехать на МТК "Говяды"

Первое впечатление по приезде - полная безнадега. Территория - сплошная разруха, бездорожье, после дождя все превращается в месиво. Главу государства встретил руководитель комплекса. И с первых слов стало понятно: у команды есть лидер. И все-таки это так не стыкуется с тем, что видишь вокруг.

Александр Лукашенко оценил ответы и знание дела со стороны Елены Мариуц

Президент детально расспросил о ситуации руководителя МТК Елену Мариуцэ. Как оказалось, проблемы действительно есть, но сейчас они постепенно решаются. Показательно, что даже падеж удалось свести к нулю, а в лишенных лоска животноводческих помещениях получают вполне неплохие надои.

Да, не без проблем. МТК живет за счет областного бюджета. Задача - в 2027 году выйти на самообеспечение. И пусть это поручение Президента не удивляет. Могут. Падежа нет. Считают каждую копейку и деньги лучше отдадут на зарплату людям, чем построят дорогу или поменяют двери в гараже. Кстати, получают здесь почти тысячу долларов.

Лукашенко нашел для хозяйства готового зоотехника

Александр Лукашенко оценил ответы и знание дела со стороны Елены Мариуцэ: "Готовый зоотехник. Надо брать и отправлять в хозяйство. Нам нужны специалисты толковые".

Слова главы государства, очевидно, растрогали женщину, на что сразу обратила внимание помощник Президента - инспектор по Могилевской области Надежда Котковец: "Александр Григорьевич, она до слез переживает за свой комплекс. Уже плачет, что комплекс отнимают у нее".

"Я тебя никуда не посылаю", - сразу успокоил глава государства.

"Это от счастья, - пояснила Елена Мариуцэ. - У меня были очень хорошие учителя. Я начинала работать в животноводстве в колхозе "Родина" с Александром Михайловичем Лапотентовым (известный руководитель, который превратил некогда убыточное хозяйство в одно из самых передовых и прибыльных в Беларуси. - Прим. БЕЛТА)".

"Молодец. Она понимает, человек владеет полностью обстановкой", - оценил профессиональные качества Президент.

Руководитель МТК рассказала, что живет рядом и уже 15 лет работает на комплексе. Супруг Елены Мариуцэ трудится здесь же механизатором, а старшая дочка - ветсанитаром.

Как выяснилось, сейчас в хозяйстве временно нет зоотехника. "Так вот зоотехник", - вновь сказал Президент о Елене Мариуцэ.

Сильная женщина справится с чем угодно. Ну, а то, что руководство области, района не сильно вникало в проблемы - другой вопрос.

"В течение недели как подарок от меня у нее должен быть новый кормосмеситель. А этот вы ей отремонтируйте, чтобы был в резерве", - распорядился Александр Лукашенко.

Вроде все так просто и понятно - делать на совесть, а в итоге везде все упирается в технологическую и кадровую дисциплину. А их отсутствие- обрушивает экономику предприятий и губит госсобственность.

Сейчас по стране идет реализация большой программы - повсеместно строят профилактории для телят. А все МТК до 2030 года должны быть технологичными. Работаем и над производством собственного доильного аппарата. В Говядах, как видно, нет дворцов для телят. И падежа нет. Вывод очевиден: все дело в отношении. Загубить животное можно и в суперусловиях. Рабочих рук в сельском хозяйстве всегда не хватает. Здесь явно - мужских. Постоянная текучка кадров. Доить коров не так много желающих.

Президент поручил ответственным взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны, привести в порядок как оборудование, так и территорию. "Чтобы к 7 ноября здесь комплекс был в идеальном состоянии", - сказал он.

Лукашенко посетил крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана"

Лукашенко на картофельном поле поговорил по душам с фермером

Далее Президент приехал посмотреть и на работу крестьянско-фермерского хозяйства "Диана". Здесь занимаются выращиванием картофеля. Обеспечивают почти половину объемов Могилевщины. Кормят своим вторым хлебом и зарубежье.



Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. "Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель, - сказал глава государства. - Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси".

Беларусь входит в топ мировых производителей картофеля. В 2026 году в хозяйствах всех категорий планируют получить почти 3,5 млн т картофеля. А раньше было 4, а то и 5!

В 2025 году белорусы устроили панику - пропала картошка в магазинах. Это был и вопрос цепной реакции. Даже тем, кто не особо ел картофель, он резко понадобился. Президенту тогда пришлось вмешаться, объяснять ситуацию. В России год был неурожайный, цены взлетели. Можно понять крестьян: решили заработать, повезли второй хлеб на продажу соседям.

В республике сделали выводы. Разобрались с торговыми сетями. Но вообще тренд последних лет - выращиваем картофеля меньше.

В Беларуси нет проблем ни с семенами, ни с фактическими объемами заготовки. Себя мы вторым хлебом обеспечиваем сполна. Еще и можем выгодно заработать на продаже за рубеж. Так работает коллектив предприятия "Диана". Считают деньги, прибыль. Люди знают, за что они работают по 12 и больше часов.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства "Диана" Владимир Малиновский рассказал, что средняя зарплата за прошлый год у него в хозяйстве составила 3600 рублей. А в период страды и того больше.

"Отработали август. Ну да, работали по 12 часов и больше. Но средняя зарплата штатного работника 6668 рублей. По гражданско-правовым договорам, кто приходит на хранилища, - у тех уже зарплата 3400 рублей. Работаем много. А по-другому как? Вот пока идет уборка, другого выхода нет. Иначе проблемы могут быть", - откровенно рассказал фермер.

На столе у белорусов должна быть картошка

В Беларуси нет проблем ни с семенами, ни с фактическими объемами заготовки картофеля

Даже если сами меньше будем есть,- все равно должны оправдать историческое название бульбашей.

Владимир Малиновский, в свою очередь, назвал правильным тренд на укрупнение хозяйств и строительство больших комплексов, хоть когда-то при создании колхозов и не всем это нравилось. "Есть возможность применять мощную технику. И эти строящиеся комплексы - гениальное решение. На этом комплексе можно и технологии применить, это легче сделать", - сказал он.

"Спасибо, что Вы есть", - обратился фермер к Александру Лукашенко.

Финальная точка на картофельное поле стала ложкой меда в бочке с дегтем этой командировки. Было видно, что и для Президента это настоящая отдушина. Чисто по-человечески приятно пообщаться, посмотреть на работу людей, которые знают, что такое выкладываться на максимум, все делают с душой, а любые трудности воспринимают как вызов и возможность. Тогда и виден результат.