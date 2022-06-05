Отсутствие запретных тем - Александр Лукашенко встретился с белорусскими журналистами и представителями новых медиа

Слушайте, они же не только себе в ногу стреляют, как вы говорите, они уже в голову, прострелили себе голову. Ты же думай прежде, чем ввести какие-то санкции. Не проблема, я завтра закрою весь периметр, и мышь не проскочит сюда. Вот когда они ввели по автомобилям эти санкции, что нельзя нам туда ездить. Хорошо, нельзя, тогда и вы не поедете. Но слушайте, не поедете, я же себе во вред сделаю. Заезжаете на нашу территорию, оставляете фуру, мы берем ее на прицеп и везем туда, куда надо. Ох, как взвыли. А чего вы воете, вы же инициаторами этого были. И так везде. Поэтому прежде, чем что-то делать, ты думай, чтобы хотя бы в ногу попасть, а не в голову. Сейчас взвыли: дров нет, пиломатериалов нет, а мебельное производство в Европе огромное, высокотехнологичное. И что станки эти стоят, а в России, в Беларуси в основном покупали лесоматериалы или лес. Я запретил продавать, а Россия поставляла, а сейчас через месяц, они считают, начнется обвал в деревообработке. И так будет везде, то есть, разрушены все мировые эти логистические связи, производственные связи нарушены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь