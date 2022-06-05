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Отсутствие запретных тем - Александр Лукашенко встретился с белорусскими журналистами и представителями новых медиа
После открытия поликлиники глава государства встретился с белорусскими журналистами. Пообщаться с Александром Лукашенко приехали не только представители традиционного пула, который ежедневно освещает деятельность Президента, но и представители новых медиа, лидеры общественного мнения.
Подобные встречи в расширенном формате уже стали традиционными. Александр Лукашенко в отличие от многих западных коллег не уходит от прямого диалога, открыт к общению на самые острые и злободневные вопросы. Андрей Сыч был на встрече и расскажет подробности в рубрике "Скриншот".
Живой диалог на равных. Такой формат общения Александра Лукашенко с журналистами уже является традиционным. Рост цен, ситуация в Украине, спасение дальнобойщиков из плена и формирование народного ополчения. Глава государства ответил на самые острые и актуальные вопросы. Я Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.
Отсутствие запретных тем, глубокая погруженность во внутреннюю повестку и международную ситуацию, компетентные ответы на любые вопросы - это то, что особенно отмечают не столько белорусские, сколько иностранные журналисты после общения с Александром Лукашенко.
Нашим западным коллегам при желании пообщаться с главой государства приходится согласовывать список вопросов за несколько недель до встречи. Нормальной практикой стали пресс-конференции без возможности задавать вопросы. Такая пресс-конференция с Макроном закончилась демаршем журналистов, которые организованно покинули эту постановочную встречу.
Глава белорусского государства находит в своем плотном графике встреч и совещаний время ответить на вопросы, интересующие граждан и белорусских журналистов. Одной из волнующих тем в обществе, безусловно, является рост цен. Если раньше это было обусловлено повышением курса доллара, то после его уменьшения возник закономерный вопрос. Первой реакцией стала проверка стоимости автомобилей "джили". В итоге цены были снижены на 15 %.
Что касается "джили", это не главный вопрос, таких примеров предостаточно. И это был сигнал, а услышали меня миллионы. Если не отреагируют, вы знаете мою реакцию. Она будет незамедлительной и самой жесткой. Хватит ссылаться на логистику и какие-то рыночные отношения.
На цены в наших магазинах, безусловно, оказывают влияние и западные санкции. Евробюрократы продолжают хаотично махать обмякшим инструментом внешнеполитического давления. При этом эффект уже далеко не тот, что был раньше. В большей степени это, скорее, флешбэки гегемонии, которые имеют обратные последствия. Экономики передовиков санкционного давления погрузились в рецессию. Продукты питания во многих странах уже ограничивают поштучно для реализации в одни руки. Экспортно ориентированные предприятия вынуждены закрываться. Десятки тысяч людей по всему Евросоюзу потеряли работу. Только Литовские железные дороги намерены сократить до конца года более 300 сотрудников.
Слушайте, они же не только себе в ногу стреляют, как вы говорите, они уже в голову, прострелили себе голову. Ты же думай прежде, чем ввести какие-то санкции. Не проблема, я завтра закрою весь периметр, и мышь не проскочит сюда. Вот когда они ввели по автомобилям эти санкции, что нельзя нам туда ездить. Хорошо, нельзя, тогда и вы не поедете. Но слушайте, не поедете, я же себе во вред сделаю. Заезжаете на нашу территорию, оставляете фуру, мы берем ее на прицеп и везем туда, куда надо. Ох, как взвыли. А чего вы воете, вы же инициаторами этого были. И так везде. Поэтому прежде, чем что-то делать, ты думай, чтобы хотя бы в ногу попасть, а не в голову. Сейчас взвыли: дров нет, пиломатериалов нет, а мебельное производство в Европе огромное, высокотехнологичное. И что станки эти стоят, а в России, в Беларуси в основном покупали лесоматериалы или лес. Я запретил продавать, а Россия поставляла, а сейчас через месяц, они считают, начнется обвал в деревообработке. И так будет везде, то есть, разрушены все мировые эти логистические связи, производственные связи нарушены.
Неотъемлемой частью разговора с Президентом является уникальная инсайдерская информация. Ситуация на Украине получила новое развитие, имеющее историческую параллель.
Пакт Пилсудского - Петлюры по передаче Западной Украины под польское управление в 1920 году повторяется более чем через сто лет пактом Дуды - Зеленского. В прошлый раз эти удушающие объятия добрососедства закончились геноцидом, который устроили украинские националисты УПА, заколов вилами и расчленив порядка 100 тысяч поляков. История имеет свойства повторяться.
Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и военными, украинскими военными, начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные как никто понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные, они видят, на что способны и сколько могут воевать, а воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику, она начала их просто детально перемалывать, а это гибель, гибель даже признает Зеленский, что сто человек у них там гибнет. Да не сто, у них тысячи гибнут людей. Завтра некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит вооруженные силы. Военные это видят, и они увидели, что он полякам предоставил статус, а это ведет к чему, поляков же вы знаете. Тех поляков, не наших. Оттяпать запад. Поэтому у них начинается вот это противостояние между президентом и военными, и я уверен: военные снесут голову любому. Украинские военные, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь самостийную, вольную Украину, они не хотят, чтобы там не только русские, белорусы не были, но и поляков не было там.
Хаотические и инфантильные решения киевского режима привели к хаосу и анархии. После бесконтрольной раздачи оружия в Украине образовались бандформирования. Под видом территориальной обороны они занимаются грабежом и похищениями людей. В заложниках оказались и граждане Беларуси. Дальнобойщиков содержали в нечеловеческих условиях, избивали и угрожали убить. Своих не бросаем.
По поручению Александра Лукашенко была проведена спецоперация по возвращению домой наших соотечественников. Людей спасли из Украины без единого выстрела.
Спланировали эту операцию. Было несколько вариантов. И один из вариантов был очень острый, когда надо было проводить военную операцию, ограниченную военную операцию. Конечно, тайную операцию, надо было зайти, чтобы никто не увидел. Мы определили, где они находятся. Молодцы ребята и наши айтишники, они определили всех. Я говорю - сколько? 75, по-моему, назвали. Двоих они убили, и чтобы уже не возвращаться. Убили, нам же надо было тела забрать. Мы не могли бросить тела. Родственникам отдать. Когда встал вопрос, что мы их заберем, они из тел повырезали органы простреленные и прочее, чтобы мы не докопались, почему погибли. Теперь у нас специалисты хорошие, слава богу, они прямо сказали: эти люди были убиты, их пытали и так далее, и стреляли, и прочее. Мы забрали эти два тела и этих ребят. Обошлось без стрельбы, и нам не пришлось забрасывать туда наших ребят, потому что это было сопряжено с риском. Вот это самое главное. Но если бы не получился этот вариант, конечно, наши ребята пошли бы их освобождать.
Обеспечение безопасности граждан - это одна из основных функций государства, и Беларусь выполняет ее при любых обстоятельствах.
Вернувшиеся домой белорусы рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить. Подробности спасения наших соотечественников из подвалов украинских бандитов смотрите в специальном репортаже ОНТ. Проект "Дороги домой. Спецоперация КГБ на Украине".
Одним из брендов суверенной Беларуси стали наши миротворческие инициативы. Минские соглашения, переговоры по урегулированию конфликта в Украине, инициатива по формированию новой архитектуры безопасности "Хельсинки 2". Однако западным ястребам, геополитике нужна война и сверхприбыль от поставок вооружения. Чем ярче полыхает, тем полнее их карманы. Беларусь в центре внимания.
Нам на всякий случай надо при каждом сельском совете иметь вот это, я назвал его народное ополчение. Эту группку людей. Это будет немного, может, 50 человек, но они тоже должны иметь свое оружие где-то на складе, мы их призываем для обучения, они взяли свой автомат. Это в основном автомат, гранатомет, пистолет. Что? Они на танках будут ездить? Нет, вот чтобы могли защитить свой дом.
"Это какой-то аналог партизанского движения?"- спросил один из присутствующих журналистов.
"Оно может превратиться и в партизанское движение. Оно может открытый характер иметь, а может превратиться и в партизанское движение. Народное ополчение может быть резервом для территориальной обороны," - последовал ответ Президента.
Живой диалог с Президентом на самые актуальные темы продолжался на протяжении часа. Каждый журналист смог задать вопрос, который волнует его читателей или зрителей. С подробностями о встрече Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
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