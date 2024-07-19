"Отвратительная работа в первые часы и дни". Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия стихии на первом этапе

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал критику за отсутствие адекватной реакции на последствия стихии на первом этапе. Об этом он заявил на селекторном совещании, сообщает БЕЛТА.

"Никакой реакции, кроме обычной реакции энергетиков. Адекватной реакции на это событие - быстрой, четкой, военной - не было. Отвратительная работа. В первые часы и дни работы. Я это видел. Поэтому начал колошматить губернаторов и других", - заявил белорусский лидер.

Председатель КГК Василий Герасимов рассказал о некоторых недостатках, выявленных в процессе ликвидации последствий стихии в Беларуси. Например, не везде было налажено должное взаимодействие между различными органами. Более того, в ряде случаев вместо оперативных действий начали объявлять тендеры по поиску подрядчиков для устранений последствий стихии.

"Восстановите нарушенные крыши домов и прочее, а потом будем разбираться", - сказал глава государства.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что есть люди, которые героически себя вели и заслуживают в том числе госнаград. А есть те, кто проявил расхлябанность.