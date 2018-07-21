Оздоровление белорусских сельхозпредприятий обсудили на совещании у Президента

Финансовое здоровье агропредприятий, динамику заготовки кормов и ход уборочной обсудили сегодня на высшем уровне. Темы далеко не случайные и связаны с самой технологией агропроизводства. Например, от сегодняшнего задела по кормам зависит экономика села на ближайший год минимум. А низкая готовность к уборочной и промедление с ее началом - угрожают и государственному заказу, то есть белорусским прилавкам и экспортному потенциалу, а значит валютной выручке по итогам аграрного года. С другой стороны, если не провести вовремя оздоровление "хозяйств-должников", то их экономические болезни станут хроническими и потянут экономику районов и доходы аграриев вниз.

Именно в этой логике Глава государства после тщательного анализа и обсуждения в целом сегодня одобрил проект указа о досудебном финансовом оздоровлении агрохозяйств. Хотя и поручил доработать его в кратчайшие сроки. Новые инструменты включают как административные меры - на уровне районов, так и сугубо рыночные - дополнительная эмиссия акций, упрощенная оценка активов и возможность успешному антикризисному управленцу стать полноценным хозяином, выкупив по льготной стоимости "четверть плюс 1 акцию".

Как новые стимулы помогут экономике села, и что пока тормозит уборочную, разбирался Андрей Кривошеев. Не прощать долги, но дать возможность новому собственнику или инвестору запустить финансово здоровую экономику в хронически проблемных агрохозяйствах. Именно такую логику исповедует новый указ Президента о досудебном финансовом оздоровлении - его подробно обсудили сегодня на совещании с участием Главы государства. Президент выслушал все аргументы и стороны от аграрного и финансового пула правительства до контролеров, суда, органов юстиции и губернаторов. Именно местная власть от главы райисполкома до главы области приобретает максимальные полномочия, но и полноту ответственности за спасение "утопающих" в долгах и неплатежах хозяйств. Отсюда и жесткие вопросы Главы государства к исполнителям и сторонникам нового механизма оздоровления АПК.

Первый логичный вопрос Президента - как сработали уже принятые меры? Должникам помогают далеко не в первый раз, да и само "оздоровление" не должно превращаться в "иждивение", когда болезни хронические или случаются ежегодно, как эпидемии гриппа, только финансового.

Последней комплексной "вакциной" в деле оздоровления агроэкономики был 253-й указ от июля 16 года. По нему должники получили отсрочки и рассрочки по долгам, штрафам и обязательным платежам, плюс упрощался механизм укрупнения хозяйств и привлечения инвесторов. Впрочем, это "лекарство" помогло лишь отчасти. Так 40 предприятий сменили хозяина на более успешных соседей или инвестора.

Из оставшихся каждые четыре из десяти либо полностью восстановили платежный баланс, либо на пути к выздоровлению. Но это меньше половины!

У 118-ти агропредприятий заметных изменений нет, а еще у 41-го даже после обнуления текущих долгов продолжают накапливаться новые. Совокупная задолженность приближается к угрожающей и весьма внушительной, особенно для агроэкономики, сумме в полмиллиарда рублей. Ситуация столь тяжелая, что без малого два десятка хозяйств уже прошли судебные тяжбы и приступили к процедурам санации и банкротства.

Можно ли с таким результатом считать прежний механизм оздоровления успешным? Не вполне. Хотя те, кому он реально помог, считают иначе. Например, "Хатьковцы". Это в Волковысском районе. Последние 10 лет здесь отчаянно боролись за финансовое здоровье, прошли акционирование и смену руководителя - не помогало. Лишь 253-й указ вернул хозяйство к жизни.



В райисполкоме признаются: сняли камень с экономики района. Хозяйству помогли комплексно - нашли молодого руководителя и стимул для переработчиков инвестировать в сырьевую базу хозяйства. Плюс на треть подросли производительность труда и зарплаты, а это здоровая экономика. С начала года чистая прибыль "Хатьковцев" превысила полмиллиона рублей, прежде таким был ежегодный минус.

Результат "Хатьковцев" опирается не на теорию, а "на землю" - руководство хозяйства и района просчитали все до нюансов, и потому указ сработал. Именно на таком "заземлении" и нового механизма настоял сегодня Глава государства. Толку от прожектов, если они не работают стабильно и на перспективу. А через год - два проблемные хозяйства снова выстроятся в очередь на "оздоровление".

Профильный вице-премьер настаивает: новый механизм не только "земной", но и системный. Он не позволяет искусственно банкротить хозяйства, отдавая пашню под застройку. Это особенно касается элитных районов по соседству с Минском и областными центрами. Проверить это - жесткое поручение Президента. Не дай Бог, вместо агрокультур на земле вырастут особняки или склады. Земля должна работать, и люди на ней должны получать достойно за свой труд. И еще, новый механизм, по словам Михаила Русого, - закон постоянного действия, его не надо будет править ежегодно, подгоняя под реалии дня завтрашнего.

Третий принципиальный вопрос Президента - к исполнителям. Механизм возлагает всю полноту власти и ответственности за проблемные хозяйства на районные власти и губернаторов. Готовы ли они к такой ноше?

На совещании выслушали всех губернаторов. Они - за новации. Тем более, механизм де-юре закрепляет одно из уже реально действующих поручений Президента. Когда за каждым главой райисполкома персонально закреплены сложные хозяйства. Таких в каждом районе одно - два, но именно по их работе оценивают местные кадры губернаторы. И это еще одно поручение лидера. Вам - свобода кадровой политики, но и вся полнота ответственности. У правительства в основном мониторинговая и контрольная функции.

Заложили в новациях и рыночный персональный стимул для тех руководителей, кто справится с оздоровлением - они смогут стать акционерами и полноценными хозяевами.

Такой комплексный механизм оздоровления с широкими административными и рыночными стимулами согласился поддержать Глава государства. После небольших доработок (Президент настоял, чтобы последнее слово было за губернаторами, а не правительством) проект указа ляжет на подпись белорусскому лидеру.

Это стратегия. Что до тактики - заготовки кормов и начала уборочной - министрам пришлось выслушать крайне нелицеприятные и жесткие оценки Президента. Требование по кормам - никаких "курганов", они по факту превращаются в "могильники", только сенажные траншеи по технологии. Свои корма должны быть в каждом хозяйстве - переброска убивает рентабельность, а значит, к финансовому оздоровлению придется возвращаться снова, что недопустимо.

Как кормовой вопрос может загнать в долги и довести до грани банкротства, знают в хозяйстве "Рудея-Гранд". Это Чаусский район. Из-за комбикорма и неурожая влезли в долги на 5 миллионов рублей. Сейчас героически идут по новому бизнес-плану, долги временно передали в районное бюро по санации.



Не расслабляется и местная власть, каждое узкое место в хозяйстве на персональном контроле. Ровно так, как того требует Президент.

Еще один важнейший приоритет на совещании - ход уборочной. Если не начудит погода, а аграрии выдержат "диктатуру технологии", урожай будет на уровне прошлого года. Для этого не хватает готовности 70 зерноочистительных комплексов и примерно 4-х сотен комбайнов. Правительство обязуется решить вопрос в считанные дни.

В Белыничском районе пока именно погода, а не готовность к уборочной изматывает аграриев. Убирают рапс, 350 гектаров. Но всю неделю дожди. Урожайность средняя, плюс приходится досушивать. При малейшем просветлении в поле выводят сразу три комбайна. Ловят каждый погожий день, ведь дождь отбивает зерна - такая поговорка у аграриев, а терять урожай и прибыль не хочется.