Пакет проектов нормативных актов обсуждают на совещании у Президента

Гарантии для сотрудников предприятий-банкротов, переработка вторсырья и развитие электротранспорта в стране. На совещании у Президента обсуждается пакет нормативных актов. Среди них 7 проектов указов. Вопросы затрагивают важные сферы, а, значит - интересы общества. Предложено в таком составе просчитать все за и против: целесообразность, а главное - последствия предлагаемых решений. Требование Президента не ново: ни одно из действий не должно повлечь неудобства для людей, а, наоборот, во многих моментах, в прямом смысле, упростить жизнь и сделать ее более комфортной.

Говорили сегодня и о совершенствовании системы госнадзора за состоянием сельхозтехники и оборудования. Посыл понятный: относиться к тому, что куплено с господдержкой, нужно как к своему личному имуществу. В обратных случаях, увы, полно печальных примеров, когда бесхозяйственное отношение приводило не только к ЧП, но и непопулярным решениям: увольнениям и судам. Сегодня также представят документ, который должен повысить эффективность работы нотариусов. Прозвучат мнения разработчиков: Министерства юстиции и Верховного суда. Обсудят и изменения норм беспошлинного ввоза товаров для физлиц. Какие из этих решений найдут поддержку Главы государства, расскажем в следующих выпусках.