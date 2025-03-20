Пакистану предложили организовать совместную с Беларусью сборку электробусов

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Беларусь предложила Пакистану организовать совместную сборку электробусов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что бесспорным флагманом, формирующим основу белорусского экспорта в Пакистан, является тракторостроительная отрасль. "Уверены, что в текущем году объемы поставок белорусских тракторов в Пакистан будут только возрастать", - заявил Президент.

Во время переговоров поднимался вопрос поставок в Пакистан коммунальной, грузовой и карьерной техники отечественного производства.