Партнерство по линии Минск - Бишкек. Александр Лукашенко встретился с послом Кыргызстана

Встреча во Дворце Независимости прошла в контексте международного сотрудничества. Александр Лукашенко принял посла Кыргызстана в нашей стране. Официальный Минск подтверждает намерение развивать партнерство с Бишкеком. Позитивная динамика есть и в политике, и в экономике. Активно развивается и общая торговля. Разговор с дипломатом - возможность пройтись по ключевым вопросам двусторонней повестки. Как стало известно по итогам встречи, активно прорабатывается обмен визитами на высшем уровне. Что дает практика регулярных встреч Президента с зарубежными послами - продолжит Наталья Бреус.

Именно посол - лицо и голос официального в нашем сегодняшнем случае Бишкека в Беларуси. Встреча Президента с дипломатом - возможность обозначить важные моменты в двустороннем диалоге, который поддерживают и лидеры, прилагая все усилия, чтобы государства стали ближе, несмотря на расстояние в 4 с половиной тысячи километров между странами.

Все чаще в рабочем графике Президента встречи с главами зарубежных дипмиссий. Посол Кыргызстана признается, это вызвало большое оживление и интерес в дипломатической среде. Кубанычбек Омуралиев представляет интересы Бишкека с 2015 года. Вот так с глазу на глаз можно пройтись по всем вопросам общей повестки. Фон между Беларусью и Кыргызстаном в последнее время неплохой как в экономике, так и в политике.





Это не дипломатическая вежливость, а политика открытости, которой придерживается наш Президент. А как иначе продвигать белорусские интересы?

В истории двусторонних отношений Беларуси и Кыргызстана бывали разные периоды, но в последние годы Александр Лукашенко регулярно бывает в Бишкеке с рабочими визитами - встречался с коллегами-президентами на полях саммитов СНГ, ЕАЭС, участвовал в неформальной встрече лидеров ОДКБ.

Кстати, зачастую главы государств используют такие международные форматы и интеграционные площадки для переговоров. Так было и с Сооронбаем Жээнбековым, который занимает высший пост в стране чуть больше года.

Героизм Джумаша Асаналива, славного сына кыргызского народа, который не побоялся пойти в бой один против всех, у нас помнят. Связывает государства такой символический момент и общая история. А вот что касается реалий общей экономики, то она возвращается на позитив. До рекордного товарооборота пока еще не дотянули, но спад удалось преодолеть.

Торговля Беларуси и Кыргызстана в 2018-м превысила 130 миллионов долларов. Статьи белорусского экспорта включают продукты питания, тракторы и тягачи, мебель, лекарства, синтетические волокна. Покупаем у Бишкека запчасти для автотехники, нефтепродукты, сельхозмашины, хлопок. Растет и приток инвестиций из этой центральноазиатской страны.

А два года назад в Бишкеке на базе предприятия "Автомаш радиатор" возобновили сборку белорусских тракторов.

Рабочие места - приятный бонус. Еще нужнее местным фермерам техника. Белорусская себя зарекомендовала здесь еще с советских времен. Мощность сборочного производства - до 5 тысяч тракторов в год. Пока не вышли на полную. Но готовы в перспективе продавать машины в соседние Китай и Туркменистан.

По сути в Кыргызстане действует промышленный центр, который занимается и производством тракторов и обеспечивает сервис для техники других наших промышленных грандов. Но сектор машинпрома - только часть потенциального интереса Бишкека.