Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина проходят в Сочи

Главней всего хорошая погода в отношениях. Это сегодня ясно показали переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Часть российской делегации не смогла вовремя прилететь из-за сильного ливня и порывистого ветра.



Президенты начали беседу за завтраком - с овсянкой и без галстуков. Продолжили в расширенном, но пока еще не полном составе. Развили хоккейным товарищеским матчем.



А вот уже итоги насыщенного и динамичного дня подвели с наконец прилетевшими министром энергетики России и замом Минэкономики. Минск и Москва умеют разговаривать спокойно, конструктивно и детально, что диалог двух сторон и показал. Впрочем, политики сразу обозначили главные темы, ведь СМИ гадали на нефтяной гуще и приглядывались к огоньку голубого топлива. Договорятся ли о ценах и поставках? В Сочи работает и наша съемочная группа.



Кстати, непогода отрезала не только членов российского правительства, с ними в самолете летели и российские журналисты. В общем, необычный день для переговоров и не менее любопытный для политического обозревателя Натальи Бреус.



И снова Сочи! Кажется, в этом российском городе Лукашенко и Путин видятся чаще, чем в Минске, Москве или Питере. В этот раз переговоры проходят не очень высоко в горах - на высоте 700 метров. Формат встреч лидеров может быть самым разным, но и в кремлевских стенах, и на сакральном Валааме, и здесь, в сочинских горах, говорят на темы, которые важны для белорусов и россиян.







Свежий горный воздух и спортивный дух олимпийского Сочи чувствуется здесь, в Красной Поляне, которая в очередной раз стала переговорной площадкой для президентов Беларуси и России. В прошлом году лидеры даже лично опробовали здешние склоны. "А в этот раз?"- гадали журналисты. Без спорта не обошлось, но об этом позже. Не меньше волновало прессу, будут ли измерять температуру? Накануне узнали: в Кремле перестраховываются на фоне событий в Поднебесной из-за коронавируса, всех участников публичных мероприятий встречают с тепловизором. В Красной Поляне мы их не заметили.





Встреча президентов Беларуси и России состоялась в Красной Поляне

Встреча лидеров - это каждый раз возможность "просканировать" двусторонние отношения. А там все - от общей обороны до согласованной внешней политики и, конечно, союзной экономики.

Никто не ожидал, что именно погода внесет коррективы в нынешние переговоры. Программу оперативно переформатировали. Российский борт с членами делегации (а там находились и вице-премьер Оверчук, и министр энергетики Новак, а также часть кремлевского пула) не мог сначала вовремя вылететь, а потом и приземлиться в Сочи из-за погодных условий. Поэтому сначала

. Начали с углеводов, а не углеводородов.

Пока шла встреча, репортеры не теряли время, записывая включения с месте событий, караулили министров, чтобы те пролили свет на ход переговоров. То, что разговор будет и о нефтегазовых вопросах, было понятно без слов. Это наглядно демонстрировал состав делегации - от аксакала переговорного процесса Семашко, который теперь уже посол, до главы межправгруппы вице-премьера Крутого, министра энергетики и главы Белнефтехима. С российской стороны Дмитрий Козак - теперь уже замглавы Администрации президента, прежде он курировал энергетические вопросы в правительстве, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, посол Мезенцев.

В середине января Москва была сконцентрирована прежде всего на внутренних вопросах, ведь новый год для России начался с серьезной смены правительства. Хочется надеяться, что такие перемены в российском истеблишменте не станут, как и погода, неожиданной помехой, и не придется где-то начинать заново.

В. Путин: Затронули вопросы, которые представляют взаимный интерес

Этот формат встречи, пусть и в усеченном составе, но как кто-то метко подметит в президентском пуле, "стенка на стенку". В этой фразе вся горечь от того, что не удается найти окончательные развязки по чувствительным вопросам. Но в настрое лидеров после полуторачасовой беседы тет-а-тет, казалось, было больше конструктива, чем негатива. Да, бывает штормит и союзников, но за два десятилетия как-то проходили проверку на прочность.

Как намерены преодолевать разногласия?

Пожалуй, еще чаще, чем первые лица в прошлом году, встречался белорусско-российский правительственный пул. Ведь именно ему было поручено работать над программой углубленной интеграции. Беларусь готова сближаться в экономике, сохраняя при этом суверенитет и независимость. Вот такая простая и понятная позиция Минска. Не все получается. В списке вечных болевых точек, помимо продуктовых войн, поставки энергоресурсов и формирование цены на них. Разногласия на углеводородной почве возникают регулярно в последние годы, несмотря на, казалось бы, конкретные взаимные обязательства. Вот в этом году вместо 2 миллионов тонн нефти в январе поставлена только четверть от запланированного. Благо, интересы Союзного государства всегда превалировали над коммерческими интересами нефтяных компаний.

Поставки нефти и, в частности, целесообразность премии к цене беспошлинных объемов, последствия налогового маневра - а это потери в районе 330 миллионов долларов для Беларуси, механизмы компенсации попавшей к нам грязной нефти. Сразу два наших НПЗ понесли убытки плюс ущерб трубопроводной системе. Вот это все - загвоздка!

Альтернативные поставки

Белорусское правительство не сидит сложа руки: с подачи Президента ищет альтернативу - надежных поставщиков черного золота. Уже закуплена норвежская нефть, прошли переговоры в Казахстане. Ведь это загрузка наших НПЗ, экспорт нефтепродуктов, а значит - прибыль и наша устойчивость. Александр Лукашенко нацеливал правительство работать "без розовых очков" и быть готовыми к разным вариантам, но переговоры союзников это никак не отменяет.

Формирование цены на голубое топливо

Вопрос и в том - сколько придется платить за голубое топливо. Ясность была только на январь - февраль. Причем, что при продаже Белтрансгаза договаривались выходить на равные конкурентные условия - это важнее, чем просто цифра цены голубого топлива.

В том числе из-за теплой зимы цены на газ в Европе пошли вниз. Это тоже нужно учитывать. Иначе странное движение получается к равным условиям и единому энергорынку.

За 2 десятилетия союзных отношений Минску и Москве удавалось находить общий язык, несмотря ни на что. Эксперты считают: сегодня от этого зависит ни много ни мало судьба интеграции и будущее Союзного государства.

А. Лукашенко и В. Путин вышли на лед "Галактики" в Красной Поляне

Что касается спорта, то в президентском графике сегодня он тоже был. Именно такой спортивный перерыв было решено сделать в переговорах. Как раз к этому моменту прибыл запоздавший борт. Несмотря на то, что точку еще ставить рано, репортеры атаковали вопросами приехавшего российского министра Новака.

Это уже, можно сказать, хорошая сочинская традиция, когда хоккейная баталия становится частью большого переговорного дня.Ни Путин, ни Лукашенко не упустили возможность сыграть на ледовой площадке спортивного комплекса "Галактика". Это, правда, был горячий лед!

Поединок получился захватывающим - казалось, после паркетных переговоров это то, что надо.Тот случай, когда игра важнее, чем победа. Президенты действовали слаженно и выкладывались на все 100! Итоговый счет - 13:4! На финише игры подумалось, что не так важно, какой счет горит на табло. Куда важнее и красивее слаженная игра в одной команде.Это впечатляет больше. Пожалуй, в политике не меньше, чем в спорте!

Второй раунд переговоров в Сочи

Пока кипели спортивные страсти, не менее горячо даже на ногах шло обсуждение деталей двустороннего сотрудничества министерским пулом.Сочинские переговоры - возможность пройтись по непростым вопросам двусторонней повестки. Они продолжились и после хоккея - подключились и опоздавшие.