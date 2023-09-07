Переговоры президентов Беларуси и Экваториальной Гвинеи ожидаются во Дворце Независимости

Взаимодействие по линии Беларусь - Африка обсудят на высшем уровне. Активизация политических и экономический связей с Экваториальной Гвинеей станет центральной темой во Дворце Независимости, где сегодня пройдет встреча глав двух государств.

Подробности предстоящих переговоров узнаем у корреспондента АТН Вероники Буты.

Доброе утро или buenos dias. В Экваториальной Гвинее говорят на испанском языке, и вскоре мы это приветствие услышим во Дворце Независимости.

К сегодняшней встрече уже все готово. Принимать будут согласно официальному протоколу. Это значит обязательные атрибуты: красная дорожка, рота почетного караула, гимны, флаги. Совместное фото тоже будет. Конечно, за всей этой атрибутикой стоит насыщенная программа переговоров. Президенты пообщаются в формате "один на один", далее в расширенном составе - с участниками делегаций. В приоритете торгово-экономическое сотрудничество, но спектр вопросов гораздо шире. По итогам этих переговоров планируется подписание пакета двусторонних документов.

Кроме этого, гость планирует лично ознакомиться с возможностями наших промышленности и АПК и посетить наши флагманы. Именно сельское хозяйство, промышленная кооперация, производство продуктов питания - одни из ключевых тем двустороннего партнерства. У Минска и Малабо схожие взгляды и на международной арене. Проблемы справедливого мироустройства, недопустимость одностороннего давления на другие государства и обеспечение глобальной продовольственной безопасности в топе вопросов.

Этот визит еще раз подтверждает: Беларусь продолжает курс на активизацию сотрудничества со странами Африканского континента. Будущее именно там - это неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко. Некоторые скептики, конечно, могут возразить, мол, какой нам от них интерес.

Между прочим, объем ВВП континента оценивается в 3 триллиона долларов, хотя еще 5-8 лет назад эта цифра едва превышала 2 триллиона. Очень хороший темп! Плюс надо учитывать, что в Африке находятся шесть самых быстрорастущих экономик мира.

Экваториальная Гвинея - самое богатое и стабильное государство континента

В Экваториальной Гвинее есть