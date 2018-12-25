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Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в Москве
Самолет Главы государства приземлился в аэропорту Внуково около полудня. Для белорусского лидера это уже седьмой визит в Россию за год. Еще до встречи Александр Лукашенко назвал эти переговоры непростыми, ведь необходимо подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить планы на 2019-й. Один из самых чувствительных вопросов на союзной повестке дня - нефтяной налоговый маневр.
Последние три года Россия снижает экспортную пошлину на черное золото, а вот налог на добычу растет. Из-за таких действий наша страна уже недополучила несколько миллиардов долларов. С 2019 года своим нефтеперерабатывающим заводам Москва компенсирует потери, а вот наши НПЗ оказываются в заметном проигрыше. Но идти надо, шагая в союзную ногу как в политическом, так и экономическом плане.
Напомним, еще на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились до боя курантов разрешить все шероховатости в отношениях Минска и Москвы. Эксперты ожидают, что переговоры позволят найти точку соприкосновения и закрыть нерешенные вопросы. Все подробности рабочего визита Президента Беларуси в Москву смотрите в "Панораме".
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