Краткий пересказ от ИИ

Развитие севера Гродненской области, работа масштабного предприятия для АПК и решения проблем людей в регионах - главные темы рабочей поездки Президента. 20 ноября в Сморгони Александр Лукашенко посетил новый завод по переработке масличных культур. Производство позволит снизить зависимость животноводства от импортного белкового сырья. В планах и нарастить экспорт масла. Речь шла и о том, что волнует на местах: от закрепления кадров до решения бытовых вопросов. Президент потребовал решить проблему с качеством питьевой воды в Сморгони. Груз ответственности за людей, которые работают на продовольственную безопасность, (да и вообще) должны взять на себя и большие промышленники.

Инвестпроект для региона: выжать по максимуму

Еще 10 лет назад здесь было чистое поле, сегодня масштабный комплекс. "Белагротерминал" - логистическая площадка и теперь уже 2 маслоэкстракционных завода в Сморгони.

Дмитрий Гливинский, замдиректора по экономической безопасности ООО "Белагротерминал":

"У меня за спиной маслоэкстракционный завод № 1 - это наше детище, первенец наш здесь. На нем сейчас в открытом производстве работает 6-7 человек, которые заняты на переработке 2 тыс. т сырья в сутки. На новом заводе эта цифра увеличена до 9 человек в смене. Системы все автоматизированы, все визуализировано и выведено в операторские на соответствующие мониторы, на компьютеры. Это все можно видеть – работу всего оборудования, своевременно принимать решения по регулировкам, корректировкам".

Рабочая поездка Президента

Александр Лукашенко скажет, что приезд сюда откладывал. Особых производственных проблем здесь нет, но Президенту важно, чтобы людей не обижали. С вводом второго завода в строй они стали единственными в Беларуси переработчиками абсолютно всех ключевых масличных культур - рапс, соя, лен, а теперь и семена подсолнечника. Капля за каплей здесь получают востребованное на рынке растительное масло. Рапсовое - это половина всей продукции завода. Перерабатывать могут до 5 тыс. т масличных культур в сутки. Помимо него получают и шрот - ценный высокобелковый корм.

Задачи по развитию Гродненского региона

Но прежде чем углубиться в тонкости производства, общий взгляд на регион Президент держит на контроле, как развивается Гродненская область. По основным показателям по-военному пройдется губернатор.

Что касается развития области в целом, то, как доложил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев, здесь выполнены 3 из 4 показателей, доведенных правительством. Несколько отстает производство промышленной продукции - выполнение задания к октябрю составляет 98,5 %. Однако Юрий Караев заверил, что до конца года планируется достичь отметки в 100 %. Если говорить о сельском хозяйстве, то его основным драйвером является растениеводство.

Александр Лукашенко указал и на строительство арендного жилья: "Пока ты 12 % недодаешь арендного жилья. Когда ты его построишь?" По словам Юрия Караева, в следующем году планируется строить больше арендного жилья в районах, меньше - в Гродно и Лиде.

Свой взгляд на регион будет и у контролеров. И в их картине мира не все так радужно. Каких-то вопиющих фактов в работе области не увидели, но вопросы есть по падежу, травяным кормам, поднятию зяби и не только. Александр Лукашенко накануне изучал все материалы, папку от КГК откроет и сегодня. От Гродненщины (особенно по сельскому хозяйству) очевидно ждали большего.

Александр Лукашенко высказал критику в адрес руководства Гродненской области по ряду вопросов в развитии региона, что касалось прежде всего северных районов. "Я хорошо изучил ситуацию в северных районах Гродненской области. Хочу сказать, что вы меня услышали, но не все сделали. Будущий год для вас - лакмусовая бумажка", - подчеркнул он.

В этой связи Президент поставил дополнительные задачи по развитию северных районов области. Для этого нужен соответствующий план, к реализации которого должен подключиться и промышленный сектор, включая частных инвесторов.

"Нам нужен план восстановления этих трех районов, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Всю промышленность севера (Гродненской области. - Прим. ред.) подтянуть сюда, навести идеальный порядок. На это у вас будущий год".

Лукашенко потребовал решить проблему с качеством питьевой воды в Сморгони

Один из фактов в представленном контролерами мониторинге особенно зацепил и возмутил Президента. Оказывается, местные жители жалуются на качество воды. В связи с этим он потребовал оперативно решить эту проблему.

"Почему люди жалуются, что они здесь пьют из "болота" воду? Это недопустимо. В наше время в стране, где излишки воды, у нас люди пьют из "болота" воду, - заявил Александр Лукашенко. - Я утрирую, конечно, но это не дело, что люди пьют грязную воду".

Как пояснил председатель Юрий Караев, для решения проблемы была установлена новая станция обезжелезивания. Предпринимаются дальнейшие шаги, чтобы окончательно снять вопрос. Глава государства предложил председателю совета директоров "Содружества" Александру Луценко помочь с решением важной социальной задачи.

Группа компаний "Содружество", которым принадлежит производственная площадка, работает с 2018-го. Тогда инвестор пришел в район. Такое производство для Сморгонского края - хорошее дело. Дело пошло как по маслу. И сегодня их продукцию покупают в СНГ, Северной Европе, Азии, Африке. На руку оказалась и география самой Сморгони: хорошая дорожная инфраструктура с выходом на международные транспортные коридоры.

"Ни копейки не должно быть вывезено за пределы страны. Заработал деньги - вложи. Деньги должны быть инвестированы, реинвестированы в страну. Чтобы не обижать крестьян, ты должен вложиться в землю, - подчеркнул белорусский лидер. - Вытащил людей из села - надо селу что-то отдать. Надо, чтобы здесь развивалась сырьевая база".

То, что систему дотаций для села ждет серьезная трансформация - не новость, об этом уже звучало. Помогать селу не перестанут, но делать будут это избирательно: пристальнее посмотрят, кому такая помощь действительно нужна. Под таким же углом оценят и свободные экономические зоны.

"По селу мы смотрим: сколько выделяем, кому выделяем, зачем дотируем и кого дотируем. Мы миллионеров дотируем и "нищих" дотируем. Зачем миллионеров дотировать?" - задал закономерный вопрос глава государства.

Он также обратил внимание на работу свободных экономических зон: "Мы сейчас разберемся с этими свободными зонами: что мы там льготируем - прибыль, налоги на недвижимость, на землю. Это не значит, что мы заберем эти льготы. Но мы будем персонально смотреть по предприятиям".

В этом году Беларусь получила рекордный урожай рапса. Для такого объема нужна и современная инфраструктура переработки культуры. Мода на рапсовое масло постепенно набирает обороты, в целом экспорт растительного масла будут наращивать.

Развитие региона и масложировой отрасли

Что получается из тонны рапса, сои, льна или подсолнечника, покажут Президенту наглядно: белковый шрот, масло и лецитин.

Председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков доложил, что предприятия масложировой отрасли во многом работают на белорусском сырье, но частично закупают и за рубежом. В Беларуси также разработан комплекс мер по увеличению реализации рапсового масла из отечественного сырья, чтобы максимально задействовать этот продукт во всех смежных отраслях. Ежегодно объемы потребления растут.

Сама производственная площадка огромная, сразу и не скажешь, что аграрный переработчик: чем-то напоминает НПЗ. Александру Лукашенко расскажут все нюансы технологического процесса - автоматика в действии: из операторской следят и за цехом подготовки, и за цехом экстракции. Там, кстати, пахнет ароматной халвой. Производство позволит увеличить выпуск растительных масел, не зависеть от импортного шрота. Это очень кстати для тех, кто занимается мясным животноводством. Даже энергетику делают на побочном продукте линии. Котельная работает на биотопливе. Получилось настоящее безотходное производство.

Президент положительно оценил работу предприятия в Сморгони

Общение с коллективом не помешает рабочему процессу: пока идет разговор с людьми, работает автоматика. Масштабное производство Президент оценил высоко.

"Хорошее, красивое предприятие. Это - будущее для нашей промышленности, переработки, - сказал Президент во время общения с работниками. - Это образец, та звезда, к которой мы должны стремиться. Чтобы технологично было. Хорошее предприятие, пример для других. Осталось только на земле порядок навести. Это наша земля".

У людей - работников предприятий - возникает потребность в жилье. Одно из направлений решения этого вопроса - предоставление арендного жилья.

"Это - перспектива. Не мы это придумали. Во всем мире таким образом идут. Работаешь - получи квартиру, - сказал Александр Лукашенко. - Будем уделять внимание развитию арендного жилья. Мы сейчас анализируем этот процесс. Выкупают некоторые арендное жилье. Мы будем к этому двигаться. Если люди платят деньги, почему не продать и не построить новое арендное жилье? Может быть, я таким образом отвечу и на один из беспокоящих вас вопросов".

Лукашенко: проблема с водой будет решена

О том, что вопросов с качеством воды в районе не будет - решено. Президент людей слышит.

"Меня удивило, что вода у вас некачественная. Губернатор говорит, это временно: в ближайшее время трубы очистятся, все будет нормально. Начальники умеют докладывать, но на всякий случай я попросил, чтобы промышленники подключились и помогли председателю райисполкома. Чтобы в будущем году у вас не было проблемы с водой. Ее не будет - я пообещал", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Мы научены в результате санкций. Вижу и по вашему руководителю, что он почувствовал. Но у него формула, слава богу, как у меня: не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы начинаем кое-что делать сами. И не кое-что, а существенные узлы, агрегаты - то, что мы так бездумно закупали на Западе. Когда нам перестали продавать, наши делают не хуже, чем на Западе. Ну если чуть-чуть не дотягиваем, то дотянем", - сказал Президент.

По его словам, образцом в этом отношении может служить Китай, который начинал с копирования зарубежных технологий, а сейчас уже многое производит по собственным разработкам: "Почему нам это не делать? Тем более мы в хороших, добрых отношениях с китайцами. Надо у них учиться".

Президент: Надо вкладывать в крестьян, в землю

Переработчики из Сморгони делают свой вклад в продовольственную безопасность страны. Не гонят сырье на экспорт, а выжимают востребованный на рынке продукт. Сегодня бренд "Сделано в Беларуси" пользуется спросом в разных уголках мира. Любят за качество, и этим можно гордиться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает в большей мере обращать внимание на развитие сельских территорий. Не только в производственных масштабах, но и за счет личных подворий и усадеб.

"Надо вкладывать в крестьян, в землю. Все вы, процентов 70, наверное, люди сельские, приехали в город. А там людей все меньше и меньше, - сказал глава государства. - Надо помогать крестьянам. Не потому, что я сам деревенский, когда-то работал в сельском хозяйстве. Я понимаю, что деревня - это наше питание и одежда".

С запуском нового завода выросли не только мощности. Для жителей района масштабное расширение производства - это плюс несколько сотен рабочих мест. Правда, волнует работа с кадрами.

На вопрос, как удержать кадры, Президент ответил, что формула очень простая.

"Главное - это дети. Если у вас трое детей, не думаю, что вы, бросив якорь здесь, завтра сорветесь и будете бежать в Гродно, Лиду или Минск. Дети человека стабилизируют", - уверен Александр Лукашенко.

"Второе - это, конечно, работа и условия для жизни. Если в Сморгони есть детский сад, школа, нормальная работа... Вот таким образом, - пояснил Президент. - Там, где родился, там и пригодился - это же не я придумал. У вас хорошая работа, хорошее предприятие. И за работу надо держаться - время сейчас такое".

Мир не без добрых людей

Во время общения с коллективом выяснилось, что бездомные котята с малой родины Президента нашли приют именно в Сморгони. Призыв в соцсетях найти малышам хозяев и дом вызвал немалый резонанс. Мир не без добрых людей.

"У нас люди добросердечные. Уверен, что даже человек, который не имел отношения к животным, увидев их один раз и пообщавшись с ними, влюбится в это существо. Животные, с моей точки зрения, - это самые беззащитные существа. Человек может сам себя защитить. Один - больше, другой - меньше. Животные не могут. Как деревенский человек, прежде всего я с любовью отношусь к животным", - прокомментировал эту историю Александр Лукашенко.

Подарок со смыслом

Зная и это отношение Александра Лукашенко, и то, что у Президента обширное личное подворье, на предприятии подгадали специальный подарок - 30 кг высокобелкового корма для животных.

"Мы думали, что нет ни одного хозяйства в Беларуси, которое бы не попробовало нашу продукцию. Оказалось, есть - Ваше приусадебное хозяйство", - сказал Александр Луценко.

Президент поблагодарил за подарок и пообещал обязательно угостить этим кормом своих "подопечных".

Как говорится, в хозяйстве пригодится. Технологичное предприятие в Сморгони во многом может стать примером. Хороший пример должен подавать и весь регион. Он должен добавить, придется приложить руку к северу области. И раз будущий год станет определяющим, придется напрягаться.