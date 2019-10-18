Перспективные проекты Глава государства обсудил с губернатором региона Андреем Никитиным

Минск и Новгородская область накануне искали пути расширения партнерства. Перспективные проектыГлава государства обсудил с губернатором региона Андреем Никитиным. Белорусские подрядчики намерены заняться строительством жилых и социальных объектов в Великом Новгороде и других городах, тем более подобный опыт у наших компаний уже есть. В целом же товарооборот за восемь месяцев года составил почти 65 миллионов долларов. Впрочем, исходя из обоюдного интереса и возможностей, цифры более чем скромные. Оптимизм, что все получится, внушают успешные примеры сотрудничества Беларуси с российскими регионами. В свое время именно такая форма позволила сохранить отношения с ближайшим союзником.