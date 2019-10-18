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Перспективные проекты Глава государства обсудил с губернатором региона Андреем Никитиным
Развитие сельского хозяйства, кооперация и поставки продукции машиностроения.
Президент встретился с губернатором Новгородской области
Минск и Новгородская область накануне искали пути расширения партнерства. Перспективные проектыГлава государства обсудил с губернатором региона Андреем Никитиным. Белорусские подрядчики намерены заняться строительством жилых и социальных объектов в Великом Новгороде и других городах, тем более подобный опыт у наших компаний уже есть. В целом же товарооборот за восемь месяцев года составил почти 65 миллионов долларов. Впрочем, исходя из обоюдного интереса и возможностей, цифры более чем скромные. Оптимизм, что все получится, внушают успешные примеры сотрудничества Беларуси с российскими регионами. В свое время именно такая форма позволила сохранить отношения с ближайшим союзником.
Развитие сотрудничества с регионами России
Для губернатора Андрея Никитина это первый визит в нашу страну, поэтому программа очень насыщенная: это посещение промышленных и молочных предприятий. Впрочем, Минск открыт для диалога с Новгородской областью по всем интересующим вопросам. Главное, что для этого есть прочный фундамент - общая история. Этот визит Минск и Новгородская область воспринимают как рестарт - своего рода перезагрузку отношений.
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