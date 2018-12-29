Перспективные вопросы интеграции обсудили в Кремле Александр Лукашенко и Владимир Путин

Рабочая суббота в Беларуси и России стала рабочей и для президентов двух стран. Перспективные вопросы интеграции сегодня в Кремле обсуждали Александр Лукашенко и Владимир Путин. Напомним, встретиться еще раз до Нового года лидеры договорились также в Москве 25 декабря. И столь частые переговоры даже стали поводом для шутки.

Президент Беларуси подчеркнул, что уже в текущем году союзники успели сформировать двустороннюю рабочую группу. Она займется устранением препятствий на пути союзной интеграции и выработкой приемлемых формул решения спорных вопросов. В частности, сегодня актуальны механизмы компенсации так называемого налогового маневра России в нефтяном секторе для белорусского бюджета и выход на равные условия для субъектов хозяйствования до 2025 года - года полноценного запуска Евразийского экономического союза без изъятий и ограничений. Оба лидера подчеркнули важность активизации такой работы.