Перспективы белорусско-латвийского сотрудничества обсуждают во Дворце Независимости

Взаимоотношения под стать добрососедским. Беларусь и Латвия намерены расширить сотрудничество. Глава государства сегодня встретился с министром иностранных дел этой страны. За свою 8-летнюю дипломатическую карьеру в качестве главы латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс часто бывал в Минске, да и с белорусским президентом видится не впервые. Нынешний визит трехдневный, высокий гость уже успел прежде провести переговоры в правительстве и внешнеполитическом ведомстве. И ряд заявлений о том, что Рига готова повышать качество двусторонних отношений, говорит о плановом ускорении сотрудничества.



В последнее время политический диалог идет по нарастающей - это дает положительный эффект взаимной торговле

В прошлом году она превысила полмиллиарда долларов, но потенциал куда больше. Контакты между странами сейчас, действительно, очень стремительно развиваются на межведомственном уровне. Идет активный парламентский диалог. Радует и сотрудничество регионов. Число пар городов-побратимов достигло 60. Вот так, во всех смыслах по-соседски, Латвия заинтересована также в нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом и активно способствует налаживанию этого диалога.





Главу белорусского государства ждут в Риге - подготовка визита продолжается