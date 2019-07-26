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Перспективы белорусско-латвийского сотрудничества обсуждают во Дворце Независимости
Взаимоотношения под стать добрососедским. Беларусь и Латвия намерены расширить сотрудничество. Глава государства сегодня встретился с министром иностранных дел этой страны. За свою 8-летнюю дипломатическую карьеру в качестве главы латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс часто бывал в Минске, да и с белорусским президентом видится не впервые. Нынешний визит трехдневный, высокий гость уже успел прежде провести переговоры в правительстве и внешнеполитическом ведомстве. И ряд заявлений о том, что Рига готова повышать качество двусторонних отношений, говорит о плановом ускорении сотрудничества.
В последнее время политический диалог идет по нарастающей - это дает положительный эффект взаимной торговле
В прошлом году она превысила полмиллиарда долларов, но потенциал куда больше. Контакты между странами сейчас, действительно, очень стремительно развиваются на межведомственном уровне. Идет активный парламентский диалог. Радует и сотрудничество регионов. Число пар городов-побратимов достигло 60. Вот так, во всех смыслах по-соседски, Латвия заинтересована также в нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом и активно способствует налаживанию этого диалога.
Главу белорусского государства ждут в Риге - подготовка визита продолжается
Недавно Латвия выбрала нового президента. Конечно, начинать с нуля не придется, но все-таки основой встречи на высшем уровне должен быть хороший экономический фундамент и конкретные проекты - дополнительный стимул для развития отношений. Ориентир есть, ведь в лучшие годы товарооборот Беларуси с Латвией стабильно превышал миллиард долларов. Ну а еще больше Минск и Ригу объединит предстоящее спортивное событие - в 2021 году две столицы будут принимать мировой чемпионат по хоккею.
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