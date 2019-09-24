Перспективы беспошлинной торговли. Развитие объемного сектора экономики обсудили во Дворце Независимости

Беспошлинная торговля - плюсы и минусы. Варианты развития этого объемного экономического сектора обсудили сегодня на совещании во Дворце Независимости. В Беларуси за последние 5 лет втрое выросло количество специализированных магазинов, освобожденных от таможенных пошлин. Сейчас их 69. По мнению экспертов, это уже давно не просто инструмент торговли, а неотъемлемая часть зоны комфортных условий для тех, кто пересекает границу. Но, двигаясь навстречу этому доходному сегменту, нужно оценивать и риски. Одно из ключевых требований Президента: развитие этого рынка следует проводить под строгим надзором контролирующих органов. Главные вопросы: Как дальнейшее развитие такой сети отразится на внутреннем рынке страны? И может ли этот инструмент, не нарушая правил конкуренции по отношению к производителям аналогичной продукции в Беларуси, быть более эффективным?



Об этом - репортаж Андрея Лаптенка.



Налог на импорт, часто - НДС, реже, но иногда и акцизы. Просто некому платить

Неэффективно - это не про них! Площадь крупнейших duty free на границе США и Мексики 100 тысяч квадратов! Зачем столько? Если это не выгодно? Неслучайно именуемые в просторечии и почти душевно дьютики наблюдаются везде, где есть границы.

Размер не имеет значения. Та же Андорра, пример того, как карликовое государство - одна сплошная беспошлинная зона торговли, что очень привлекает туристов. Десяток миллионов за год. С населением меньше 80 тысяч.

Уникальность простой на первый взгляд бизнес-модели, территорию одной страны ты уже покинул, а до второй еще не добрался. Налог на импорт, часто – НДС, реже, но иногда и акцизы. Просто некому платить. И это вовсе не означает, что "выпускающая" тебя страна, в чьей юрисдикции и действуют магазины беспошлинной торговли, не рассчитывает на экономическую отдачу. Беларусь, обладая большим транзитным потенциалом, вписывается в такую бизнес-модель идеально. И, к слову, в отличие от той же Андорры, где нет своих производств, а на прилавках только импорт, многое производим сами. Любой путешественник, увозящий товар из наших дьюти-фри с собой за границу, кроме того, что прямой источник валютных поступлений в страну, еще и проводник нашего экспорта.

Президент предлагает оценить последствия и возможные риски

Напомним, наши соседи с запада, Литва, Латвия и Польша с 2017 года закрыли duty free на автомобильных погранпереходах. Появление запретной директивы Евросоюза, по неофициальной информации, связывали с незаконным оборотом в них алкоголя и сигарет. В странах Европейского союза теперь такие магазины могут работать только в международных аэропортах и морских портах. Был опыт закрытия таких магазинов и у нас. С 2013 их возрождение сопроводили определенным контролем. Покупать стали с паспортом, талоном, под видеокамерами, и с обязательным условием - присутствие в ассортименте белорусских товаров. Вопрос первому вице-премьеру Александру Турчину, как правительство видит будущее развитие этого вида торговли?

Преференции и льготы получили все 69 магазинов. НДС отменили для того, чтобы повысить заинтересованность, в том числе и белорусских производителей в наращивании поставок товаров собственного производства в магазины duty free.





В августе заработал указ "О беспошлинной торговле на бортах воздушных судов"

Возможность торговать продукцией, вывозимой с таможенной территории ЕАЭС, дали национальному перевозчику.

К слову, самый бюджетный дьютик обычно на борту самолета. Из стоимости товаров вычитаются не только налоги, но и расходы на аренду торговой площади, зарплату персоналу и прочее. И все равно выгодно!

Что уж говорить про уникальные условия сухопутного приграничья, где невозможно не использовать монополию duty free.

А если доходный механизм работает исправно, почему не усилить количественно?

Среди новых предложений правительства - поддержать формат магазинов duty free именно на въезде в страну

В автодорожных пунктах пропуска. При открытии первого экспериментального магазина ставку делали на пассажиропоток.

Выбирая между самым загруженным брестским направлением и не менее популярным гродненским, предпочтение отдали последнему. В пункте пропуска "Берестовица" проходимость колоссальная. Автобусы с туристами - авангард огромной армии клиентов.

Сейчас в duty free, по самой скромной статистике, заглядывает каждый четвертый пассажир международных рейсов в аэропорту и, возможно, каждый третий турист, выезжающий из Беларуси автотранспортом. 90 % прибыли эти магазины делают на алкоголе, сигаретах и парфюмерии - самые покупаемые позиции и те продукты, при реализации которых премия продавца максимальна.





Развитие магазинов беспошлинной торговли не скажется на отечественных производителях