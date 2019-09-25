ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Перспективы и варианты развития сети беспошлинной торговли обсудили во Дворце Независимости

За последние пять лет в Беларуси втрое выросло количество специализированных магазинов, освобожденных от таможенных пошлин. Сейчас их 69, причем. Предназначены они как для выезжающих, так и въезжающих, соответственно, работают на сферы туризма и транзита, а также на внутреннего потребителя. Как дальнейшее развитие сети отразится на внутреннем рынке страны?

В целом развитие этого рынка следует производить под строгим надзором контролирующих органов

Это одно из ключевых требований Президента. Что касается конкуренции с белорусскими производителями, то здесь опасений нет. Как стало известно по итогам совещания, в Беларуси планируется дополнительно открыть четыре магазина duty free на въезде в страну в автомобильных пунктах пропуска. Таким образом, таких точек сбыта будет уже пять.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все