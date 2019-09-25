Перспективы и варианты развития сети беспошлинной торговли обсудили во Дворце Независимости

За последние пять лет в Беларуси втрое выросло количество специализированных магазинов, освобожденных от таможенных пошлин. Сейчас их 69, причем. Предназначены они как для выезжающих, так и въезжающих, соответственно, работают на сферы туризма и транзита, а также на внутреннего потребителя. Как дальнейшее развитие сети отразится на внутреннем рынке страны?



