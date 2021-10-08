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Перспективы развития потребкооперации обсудили с Президентом
Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных, работать важно с подходом "качество превыше всего"! Потенциал и перспективы развития потребкооперации обсудили с участием Президента на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Сегодня здесь выбрали нового председателя правления. Им стал Олег Мацкевич.
Александр Лукашенко призвал организации Белкоопсоюза слушать отзывы простых белорусов, выходить в интернет, активнее продвигать свое - натуральное. Среди ключевых задач - выход на рентабельность, автоматизация бизнес-процессов. Халатность и торговля просрочкой должны быть исключены. Необходим действенный контроль за ценообразованием.
Президент акцентирует внимание на контроле цен
Президент поручил Белкоопсоюзу выйти на 90 % переработки закупаемой продукции, посоветовал активнее развивать собственные производства - ведь это серьезный резерв наращивания внутренней экономики. Поддержал предложение по лизингу оборудования. С такой инициативой обратились к Александру Лукашенко участники собрания.
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