Перспективы развития потребкооперации обсудили с Президентом

Ассортимент и обслуживание в агрогородках не должны отличаться от столичных, работать важно с подходом "качество превыше всего"! Потенциал и перспективы развития потребкооперации обсудили с участием Президента на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Сегодня здесь выбрали нового председателя правления. Им стал Олег Мацкевич.