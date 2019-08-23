Перспективы сотрудничества Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Грузии

Более детально перспективы сотрудничества по линии Минск - Тбилиси Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Грузии.

К слову, для Мамуки Бахтадзе первый визит в Минск в этой должности, тем не менее, ранее он часто бывал в Беларуси. За последние годы страны, действительно, стали работать плотнее по многим направлениям и намерены впредь также активно развивать отношения. В минувшем году взаимная торговля превысила 87 миллионов долларов. Немного ниже, чем в 2017 году. Но оборот в торговле услугами, напротив, прибавил. В первую очередь, за счет туризма.