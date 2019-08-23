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Перспективы сотрудничества Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Грузии

Более детально перспективы сотрудничества по линии Минск - Тбилиси Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Грузии.
К слову, для Мамуки Бахтадзе первый визит в Минск в этой должности, тем не менее, ранее он часто бывал в Беларуси. За последние годы страны, действительно, стали работать плотнее по многим направлениям и намерены впредь также активно развивать отношения. В минувшем году взаимная торговля превысила 87 миллионов долларов. Немного ниже, чем в 2017 году. Но оборот в торговле услугами, напротив, прибавил. В первую очередь, за счет туризма.

Задачу по наращиванию взаимного товарооборота как нельзя лучше решает промышленная кооперация.

Так, в этом году в Тбилиси с конвейера уже сошли первые белорусские лифты грузинской сборки, а с марта здесь стали собирать тракторы малой мощности. В 2020 году планируют открыть совместное фармпредприятие. На днях Белкоммунмаш выиграл тендер на поставку восьми электробусов. Это также в ближайшее время пополнит общую торговую корзину двух стран.

"Беларусь готова реализовать максимум проектов с Грузией, чтобы достичь поставленных целей", - отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Напомним, государства нацелены приблизиться к отметке в 200 миллионов долларов.


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