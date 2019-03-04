Перспективы сотрудничества Беларуси с ЕБРР обсудили во Дворце Независимости

Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития. Перспективы сотрудничества нашей страны с этой финансовой структурой обсудили сегодня во Дворце Независимости. 2018 стал самым успешным за всю историю нашей совместной работы. За прошлый год инвестиции в экономику Беларуси увеличились в два раза. Особое внимание - проектам, от которых зависит качество жизни людей. Содействует банк и развитию в стране частного сектора и предпринимательской инициативы. Правда, в последние годы растет и уровень государственно-частного партнерства. Темпы сотрудничества сбавлять не планируют. На какие проекты в первую очередь направят финансирование? Из Дворца Независимости с подробностями Вероника Бута.

Беларусь и ЕБРР - партнеры уже почти три десятилетия. Европейский банк реконструкции и развития работает у нас с 1992. Но именно прошлый год стал самым успешным за всю историю сотрудничества. Банк профинансировал 21 проект на сумму более 360 миллионов евро. Теперь наша страна в десятке самых активных и, что не менее важно, надежных партнеров. Как выйти в топ-5, обсуждали сегодня во Дворце Независимости.

Сума Чакрабарти в нашей стране уже в третий раз. Глава ЕБРР в Минск приезжает стабильно - через год. И всегда в графике переговоры с Главой государства. Ведь как позже признается топ-менеджер, достижение такого уровня сотрудничества стало возможным лишь благодаря той политике, которую реализует в стране наш Президент. Александр Лукашенко, приветствуя гостя, акцент сделает на качестве совместных программ. Они направлены на то, чтобы жизнь белорусов стала комфортнее.

Так, своего рода визитная карточка ЕБРР - программы в сфере ЖКХ. Кредит направят на повышение энергоэффективности жилфонда. Начнут со столицы. Комплексная тепловая модернизация ожидает первые 65 домов. Работы начнутся во второй половине 2019. Проект пилотный, рассчитан он на два-три года, но если этот эксперимент удастся, процесс запустят по всей стране.

Два года назад в эфире нашего телеканала глава ЕБРР говорил: к 2020 в портфеле всех инвестиций банка почти половину должны занять именно проекты по повышению энергоэффективности. Выиграют от этого все.





ЕБРР внес большой вклад в развитие Беларуси - отметил на встрече Александр Лукашенко. Вот, к примеру, деньги банка участвуют в развитии возобновляемой энергетики: 4 биогазовых ТЭЦ появятся на Гродненщине и Брестчине. В Пуховичском и Червенском районах Минской области вскоре построят новые линии по сортировке мусора. Для белорусской столицы совместно запустили проект "Зеленый город". Крупнейший муниципальный кредит (это более 80 млн евро) - "Минскводоканалу". В ближайших планах - реконструкция Минской очистной станции. К проекту готовились несколько лет. А уже сейчас начинают искать подрядчика. Завершить все работы рассчитывают в течение 6 лет.

С Европейским банком реконструкции и развития эта компания по чулочно-носочному производству сотрудничает с 2012 года. Начиналось все с консультаций: вместе исследовали целевую аудиторию, разрабатывали стратегию продвижения бренда, организовывали службу маркетинга. В 2014 году ЕБРР выделил компании кредит до 4 миллионов долларов. Все деньги вложили в модельный ряд и новые торговые площади. За семь лет компания выросла практически в 10 раз. Начинали с пяти магазинов, сегодня их - 170. А свой трикотаж экспортируют в 16 стран мира.

Сегодня - это не просто бизнес-проект, это социальная стабильность региона. Заславль, Старые Дороги, Слуцк, Узда, Борисов… Три с половиной тысяч человек ежедневно трудятся на предприятии. Еще 400 вакансий свободны. Пять лет назад путеводная нить привела на предприятие и Сергея Чурейно. Тот случай, когда ради стабильности можно жить и на два города.

ЕБРР продолжит оказывать поддержку малому и среднему предпринимательству. В минувшем году примерно 2/3 всего объема операций пришлось на частный сектор. Этой пропорции банк намерен придерживаться и в пятилетней перспективе.

Впрочем, с Беларусью банк проблем и не имел. Управляющий журналистам скажет, это одна из причин, почему ЕБРР не боится кредитовать проекты в нашей стране.

Также в беседе с журналистами управляющий подтвердил намерение ЕБРР войти в акционерный капитал одного из белорусских банков. К слову, позже эту тему продолжили обсуждать и в Доме правительства. Премьер отметил, наша страна рассчитывает на соблюдение баланса интересов.



