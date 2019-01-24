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Перспективы взаимодействия и развитие совместных предприятий. Президент встретился с губернатором Новосибирской области
Беларусь и Новосибирская область готовы укреплять связи и создавать новые проекты.Сегодня во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с губернатором этого российского региона.
Андрей Травников прибыл в нашу страну во главе представительской делегации. Гости уже успели посетить ряд белорусских предприятий, провести совет делового сотрудничества и переговоры в правительстве. Президент назвал Новосибирскую область одним из наиболее перспективных экономических партнеров для Беларуси в Сибири.
В основе двусторонних контактов -давние дружеские и родственные связи между людьми. В Новосибирской области проживает более пяти тысяч белорусов. Многие из них потомки тех, кто когда-то осваивал сибирские просторы. В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели. На ярмарках большим спросом пользуются наши продукты, обувь, текстиль и мебель.
Сибиряки вместе с белорусами взялись за проекты по модернизации городского транспорта. В региональном центре работает предприятие, которое уже обновляет трамвайный парк. Возможна и организация сборки троллейбусов. Перед Новосибирском стоит задача максимально обновить транспорт к 2023 году к молодежному чемпионату по хоккею. Производители области также заинтересованы в сборке белорусской сельхозтехники. В ближайшее время в регион отправится партия тракторов. Беларусь готова плотно подключиться к программе развития сельского хозяйства в Новосибирской области. Учитывая строительство восточного обхода города и юго-западного транзита, кстати будет опыт наших специалистов по модернизации дорожной инфраструктуры.
Российские губернаторы - частые гости в Беларуси. Для них это возможность укрепить сотрудничество регионов с нашей страной в промышленности, АПК и науке.
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