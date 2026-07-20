20 июля 1994 года состоялась первая инаугурация Президента Республики Беларусь. В стране установилась президентская власть. В первых выборах в 1994 году участвовали 6 кандидатов. В первом туре Александр Лукашенко набрал почти 45 % голосов избирателей, во втором - больше 80 %. Это была безоговорочная победа.

До инаугурации Александр Лукашенко успел дать пресс-конференцию журналистам и получить удостоверение Президента.

1994-й - уникальный год в политической истории Беларуси. Страна выбирала, как будет жить дальше. Было понятно одно: так, как сейчас, жить нельзя - сумасшедшая инфляция, костры в цехах заводов. Если производство и работало, то заработать на нем простому человеку было невозможно. Средняя зарплата в 8 долларов - это пять батонов колбасы у спекулянтов на Комаровке. Забастовки шахтеров и иностранные "доброжелатели", готовые купить страну за бесценок.

Первые выборы Президента состоялись летом, и важно понимать, на каком фоне народ принимал судьбоносное для себя решение.

Надежда Ермакова, заслуженный экономист Беларуси, председатель правления Нацбанка (2011-2014 гг.):

"Был такой шок, мы не представляли, где мы будем. Все развалилось и никому мы были не нужны. И продукция наша не была востребована, предприятия были союзного значения, и на районном уровне какие-то решения результата не могли дать. Было очень сложно. У меня как раз в то время родилась вторая дочка. И были моменты, когда не за что было купить молоко. Продукты питания были дорогие. Хорошо, что у людей были свои огороды. Выращивали продукцию и продавали. И я этим занималась. А что было делать? Надо было детей растить!"

В стране в принципе не было стратегии, как спасти экономику. Парламент и правительство уже несколько лет бились за полномочия. Провалили три экономические программы, а в Овальном зале - болтовня.

"Парламент был фрагментирован, то есть фактически расколот, постепенно разваливался. Парламент терял авторитет. Депутатам нравилось: они рисовались, выходили к трибуне, неважно было, о чем ты говоришь, важно было, что ты в принципе говоришь. Законы не принимались там месяцами. Все это тормозило реальную, нормальную работу парламента, но, тем не менее, поначалу это был действительно интерес. Кто-то из этого составлял и коррупционные схемы - вот этим жили, а по большому счету, выживали. А над этим всем парил Верховный Совет, и постепенно у народа это стало вызывать раздражение. На этом фоне деловитый, от земли, простой, но вместе с тем со смекалкой, искренний, открытый молодой политик Александр Григорьевич Лукашенко, конечно же, выделялся", - вспомнил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Вадим Гигин.

Люди искали просвет и видели его в депутате, который был против всех элит и за народ. Вместе с народом он прошел всю избирательную кампанию.

"Очень важно, что на политическую арену вышел Александр Лукашенко - человек, который не был связан никакими политическими обязательствами, общественно-политическими структурами. Человек, который опирался на народ, который вышел из народа и по большому счету свою избирательную кампанию прошел ногами по всей нашей стране", - рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Малашко.

К выборам белорусы уже точно знали, чего они хотят - стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Александр Лукашенко стал первым Президентом Беларуси 10 июля 1994 года.

Накануне выборов ни правые, ни левые не воспринимали его всерьез, а земляки верили, не спали ночь и провожали с цветами.

Выборы были громкими, а политическая борьба велась не на шутку. Три фаворита как три возможные истории развития страны: Вячеслав Кебич - сильный аппаратчик с номенклатурой за плечами, Зенон Позняк - националист с опорой на западные связи и Александр Лукашенко - депутат без партии и административного ресурса. Все, что у него было, - политическая интуиция, народная любовь и желание увести Беларусь от пропасти. Исходом выборов стала сокрушительная победа народного депутата при высокой явке - шестикратное превосходство.

20 июля. Овальный зал Дома правительства. Это теперь инаугурация проходит торжественно и красиво, а в 1994-м все было скромно - клятва народу и ничего лишнего.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"День присяги первого Президента Беларуси должен стать днем окончания противостояния в обществе и первым шагом к установлению гражданского согласия. Главное богатство белорусов - наш народ. Важнейшая задача - обеспечить ему достойную жизнь".

Свой первый телефонный звонок после первой инаугурации, а именно 21 июня 1994 года, Александр Лукашенко сделал Борису Ельцину. Было понятно, что только вместе с Россией можно преодолеть глубокий кризис после развала Союза. И сегодня, спустя десятилетия, все видят: белорусский народ определил единственно верный путь.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Самое важное наше достижение - это то, что в нашей стране наведен порядок, у нас мир и спокойствие. А ведь Беларусь - это геополитический перекресток: с древнейших времен и в нашей истории были тысячи войн и военных конфликтов, а сейчас у нас фактически более 80 лет мирной жизни. Даже после развала Советского Союза Республика Беларусь - единственная, кто не допустил у себя кровопролития, гражданских войн, через которые пришлось пройти другим советским республикам. Это огромное достижение нашего Президента и всех нас, кто поддерживает ту политику, которую он реализует, потому что мир и спокойствие - это очень важно для нормального развития".

Это история суверенной и независимой республики. Беларусь развивается и мирно идет вперед, пока вокруг бушуют штормы политических и военных кризисов. Это - наш выбор.