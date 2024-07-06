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Первая неделя июля у Президента Беларуси насыщена внутри- и внешнеполитическими делами - подробности в рубрике "Время Первого"
Как Беларусь встречали в Шанхайской организации сотрудничества? С эксклюзивными кадрами переговоров и неформального общения лидеров вернулись корреспонденты АТН из Астаны. Там же Беларусь поздравляли с Днем Независимости. Сейчас у нас еще одно событие - из ряда уже "народной дипломатии" в Александрии.
Первая неделя июля насыщена внутри- и внешнеполитическими делами - детали смотрите в рубрике "Время Первого".
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