Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского вызвала большой интерес

Город на севере-западе Украины - Житомир - в эти дни стал главным ньюсмейкером. На неделе там состоялся ІІ Форум регионов Беларуси и Украины.



О нем-то, конечно, больше говорили через призму экономики. Контракты более чем на полмиллиарда долларов - действительно, повод для обсуждений. И об этом мы подробно расскажем чуть позже.



Но пока о другом. И пусть нас сразу простят и организаторы, и предприниматели, которые обеспечили хорошую прибавку к взаимной торговле, но фокус внимания перешел все-таки на другое событие.



Много шумихи в медиапространстве вызвала первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. У журналистов точно не было проблем, как отразить это событие - настолько естественно и непринужденно все прошло! Да еще и с юмором. Все-таки отношения между странами давние, и то, что в Украине новый президент, абсолютно не значит, что нужно все начинать с нуля. В том, что диалог получится, не было никаких сомнений. Ведь еще заранее Владимир Зеленский лично отправился в аэропорт встречать своего белорусского коллегу.





А потом вместе, в одном автомобиле, главы государств отправились на двусторонние переговоры, которые, вместо запланированных протоколом 45 минут длились почти 3 часа. А после общение продолжилось еще и при участии делегаций профильных министров! Обсуждали абсолютно все сферы, начиная от классики - как увеличить взаимную торговлю, усилить промышленную кооперацию, до пока еще неклассического сотрудничества: нефтепереработка, поставки нефти, ракетостроение. А еще спорт.



Владимир Зеленский даже предложил странам вместе провести Олимпиаду. Безусловно, очень хочется, чтобы все эти амбициозные планы воплотились на спокойном фоне. Вопрос мира по-прежнему актуален для Украины.



Что ж, вернемся к атмосфере этой встречи. Сложилось впечатление, что посмотреть на президентов Лукашенко и Зеленского собрался чуть ли не весь Житомир. Здание областного театра, где проходил Форум регионов (организаторы, наверное, учли бывшую сферу деятельности Владимира Зеленского), журналисты и горожане обступили со всех сторон.