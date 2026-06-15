"Первые контакты были с Великобританией" - Лукашенко рассказал о непубличном диалоге с европейцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Аль-Арабия" заявил, что страна поддерживает контакты с представителями крупных европейских государств, в том числе с Великобританией, и отметил наличие позитивной динамики в направлении нормализации отношений с Западом.

Главе белорусского государства был задан вопрос о том, могут ли США оказать давление на некоторые европейские страны для того, чтобы они, как американцы, пытались наладить отношения с Беларусью.

"Если американцы захотят надавить или повлиять на некоторые европейские страны, они это могут сделать. На некоторые страны они влияют. Это тоже в средствах массовой информации появлялось. Для нас это не очень существенно, для нас это не очень важно, скажем так. Но неплохо было бы, если бы американцы в этом плане нам помогли и с нашими соседями нормализовать отношения. Мы от любой помощи не отказываемся", - отметил Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул, что Беларусь самостоятельно развивает диалог с европейскими партнерами. "Но я хочу, чтобы вы знали, мы ведь ведем диалог не только с американцами. Мы находимся в тесном контакте, пока не в публичном пространстве, с представителями крупных европейских государств", - рассказал он.

И должен вам откровенно сказать, что первые контакты, которые у нас состоялись с официозом государств, вас удивит, были с Великобританией. Два с лишним года тому назад. Александр Лукашенко

Он также добавил, что в ходе этих контактов обсуждались в том числе вопросы урегулирования конфликта в Украине: "И я высказывал свою точку зрения. Потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав. Но тогда тем путем, который я предлагал, в плане установления мира, не пошли. Ситуация усложнилась. Я тоже тогда предупреждал, что война такая вещь, которая может привести к непредсказуемым последствиям и результатам".