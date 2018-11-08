Главные политические события сегодня разворачиваются в Астане. Там основной день работы комплексного Саммита Организации договора о коллективной безопасности на уровне глав государств, секретарей Совбезов, министров обороны и иностранных дел стран- участниц. Ключевой вопрос дня - как отреагирует евразийский военно-политический союз на новые угрозы и вызовы. В частности, заявление США о выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, масштабные учения НАТО с двусмысленной "легендой" в Норвегии, рост террористической и экстремистской активности в Центральной Азии, Афганистане и Северной Африке. Также на повестке - реакция на торговые войны и агрессию в киберпространстве, и что важно для Беларуси, - внедрение в практику ОДКБ наработок больших минских форумов по безопасности. Речь о недавнем "мюнхенском формате" и конференциях по линии ОБСЕ.



Год назад - в период своего председательства - наша страна предложила расширить формат официальными наблюдателями и партнерами ОДКБ. А это дополнительные возможности организации на международной арене. Сегодня под эту инициативу подвели правовой фундамент, утвердив оба статуса. К тому же, реализована еще одна белорусская инициатива по единому Центру кризисного реагирования.

В Астане работает наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Первые итоги Саммита ОДКБ - в его репортаже. Объединенная итоговая сессия ОДКБ традиционно подводит итоги уходящего года в сфере безопасности. Эксперты отмечают, последние 24 месяца, что прошли под председательством Беларуси и Казахстана, были самыми напряженными не только с момента создания организации, но как минимум с начала разрядки в Европе и мире, при существующем еще Советском Союзе. Число угроз и вызовов всего за пару лет выросло даже не в разы, а на порядок. Здесь и новая гонка вооружений, и военные конфликты в зоне ответственности, терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция и торговые войны, которые готовят новые плацдармы для реальных столкновений.



Плюс особая примета времени - кибер- и информационные агрессии. Одна цифра, чтобы показать масштаб: всего за полгода 2018 выявлено около 350 тысяч экстремистских и разжигающих рознь инфоресурсов. Это в 18 раз больше, чем за весь прошлый год. Т.е. в медийном и Интернет-поле война нового типа - уже реальность.



Организация реагирует. Весь текущий год полномасштабная операция "Прокси". Блокировка тысяч интернет-магазинов, торгующих наркотиками, десятков тысяч, пропагандирующих террор и экстремизм. Параллельно создается новая правовая база. Беларусь и Таджикистан ратифицировали соглашение по инфобезопасности, плюс Минск принял масштабную конференцию по антитеррору в цифровую эпоху. По факту создается модельное право для борьбы с киберзлом во всех его проявлениях.



Кстати, цифровую безопасность официальная Астана ставила одним из главных приоритетов на свой год лидерства в ОДКБ, традицию продолжит и Кыргызстан - будущий председатель организации. На первом заседании сегодня официальному Бишкеку торжественно передали жезлы-символы ОДКБ.



Всего в повестке саммита чуть более 20 вопросов - большинство согласовали еще накануне. Сегодня на уровне министров и секретарей Совбезов лишь актуализировали решения для передачи на уровень президентов.



Например, еще год назад Беларусь предложила расширить формат официальными наблюдателями и партнерами организации. Под решение подвели правовой фундамент и утвердили сегодня. Это усилит позиции организации не только в регионе, где де-факто партнерами уже являются страны СНГ, Иран, Пакистан и государства Шанхайской платформы, но и на мировой арене. Например, в диалоге с ОБСЕ, НАТО и Объединенными Нациями.



Еще один вызов для ОДКБ - разрушение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности. Объявленный Трампом выход из договора обнулит все балансы тактического и стратегического оружия в Европе. Проблему намедни обсуждали в Минске в мюнхенском формате. Решения пока нет, это, увы, еще один аргумент в пользу новой гонки вооружений.



Ответом организации на первом этапе станет укрепление внутренней структуры - создание Центра кризисного реагирования и Межведомственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству. Плюс оптимизация управления войсками КСОР. Шаги вынужденные, но весьма сдержанные даже по дипломатическим меркам.



Из-за внезапного снегопада в Астане саммит на высшем уровне сдвигается на час. Далее строго по протоколу. Традиционно сильные рукопожатия союзников.



Далее общая церемония фотографирования. Наблюдатели отмечают, Армению представляет исполняющий обязанности премьера Никол Пашинян. Ему предстоят досрочные выборы.



Переговоры в самом доверительном узком формате - только лидеры, вместо запланированных полутора часов продлились вдвое больше. Слишком много новых угроз и вызовов накопилось за неполный год с минского саммита.



Так, самые наглядные и очевидные вызовы для ОДКБ - это развертывание новых контингентов США и самые масштабные за четверть века учения НАТО. Кстати, норвежские маневры и в риторике, и в легенде явно провоцируют союзников. Эксперты вынуждены признать, что напряжение в Европе во многом "заслуга" новой американской администрации. И даже прошедшие в США выборы не внесли ясность.



Североатлантический альянс воспринимается Вашингтоном как продолжение внутренней политики. А Польша, Румыния и страны Балтии борются за "новую лояльность", в том числе активничая в гонке вооружений.



Накануне саммита ОДКБ на "минском Мюнхене" Президент Беларуси уже обозначил позицию союзников - мы конфронтацию не провоцируем, напротив инвестируем в безопасность и стабильность всего континента, но если слова станут реальностью, будем вынуждены ответить на каждый недружественный жест. Кстати, имплементация наработок всех масштабных форумов по безопасности, что прошли в Минске, один из приоритетов организации.

Еще одна проблема евразийского пространства - нелегальная миграция. Ее как ключевую отмечает и Президент Казахстана. В целом ОДКБ справляется с нелегальной миграцией лучше, чем партнеры из Евросоюза и НАТО, но каждый месяц затраты на надежные рубежи возрастают с пугающим темпом. Защищаем ведь не только себя, но и внешнюю границу ЕС.



Одна Беларусь и только в рамках одной операции "Нелегал-2018" выявила и привлекла к ответственности почти 4,5 тысячи нарушителей миграционного закона. 11 из них находились в международном розыске как особо опасные. У организации, конечно, есть стратегия до 2025 года, но она не может учесть потенциального обострения, например, в Афганистане или Иране - а это прямая угроза союзникам: Армении и Таджикистану.



Столь же внушительный рост, несмотря на противодействие, демонстрирует и наркобизнес. Летом этого года союзники по ОДКБ совместно с силовиками Ирана и Пакистана провели операцию "Канал - Кордон". Изъято более 5 тонн наркотиков, включая 5 килограмм сильнейших синтетических психотропов. Впрочем, без широкого взаимодействия с коллегами по НАТО в Афганистане и на границе с Евросоюзом наркосхемы больше напоминают "гидру" - на месте одной отрубленной головы вырастает 10 новых.



Еще один приоритет организации - силовой компонент. Доукомплектована совместная элитная группировка войск или Коллективные силы оперативного реагирования. Последние учения показали высокую слаженность, причем во всех климатических и ландшафтных условиях региона - от гор Казахстана до болот Беларуси.



Задача на ближайшую перспективу - объединенная группировка войск ПВО, это прикрытое небо организации. Ведь большинство войн и конфликтов за последние 2 десятилетия начинались агрессией именно с воздуха.



Но кроме агрессий военных, чрезвычайных ситуаций в зоне ответственности ОДКБ более чем достаточно. Еще и поэтому так важна реализованная сегодня белорусская инициатива по единому Центру кризисного реагирования.



Сегодня в расширенном формате с участием лидеров союзники по ОДКБ подписали все согласованные и уточненные решения по развитию организации.



Единственный отложенный до следующей сессии вопрос - вакантная должность генерального секретаря организации. Экс-руководитель Юрий Хачатуров лишился поста после старта уголовного преследования в Армении. Обязанности генсека исполняет его заместитель - российский генерал Валерий Семериков. На итоговом брифинге он подтвердил успешность казахстанского председательства и отметил задел, что есть у организации до следующей сессии Совета коллективной безопасности.



Высоко итоги саммита в Астане и в целом итоги года оценила и белорусская сторона. Впрочем, явные достижения в сфере безопасности не отменяют медлительности по отдельным конкретным вопросам. Ее отмечает официальный Минск, настаивая на обновлении ОДКБ, особенно в смысле скорости принятия решений и дисциплины их исполнения.



Двигаться недостаточно быстро, особенно в эпоху, когда другие вышли на гонку - ту же гонку вооружений - непозволительная роскошь для военно-политического союза. На кону ведь безопасность не только отдельных государств и народов, а всей огромной Евразии - от Бреста до Камчатки и от Еревана, Астаны и Душанбе до самых северных широт континента.