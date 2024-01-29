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Первые итоги Высшего госсовета в Санкт Петербурге
"От Южного полюса до Северного". Президент Беларуси рассказал о серьезной совместной работе с российским коллегой.
Также на заседании Высшего госсовета Союзного государства стороны обсудили экономическое сотрудничество, работу в таких регионах, как Африка, Азия. Шла речь и про Антарктиду.
Президент о совместной масштабной работе Беларуси и России
"От Южного полюса до Северного". Президент Беларуси рассказал о серьезной совместной работе с российским коллегой.
Также на заседании Высшего госсовета Союзного государства стороны обсудили экономическое сотрудничество, работу в таких регионах, как Африка, Азия. Шла речь и про Антарктиду.
Глава белорусского государства рассказал о серьезной совместной работе, проведенной с российским коллегой за последние дни.
"Мы действительно очень серьезно поработали эти два дня. Можно прямо сказать: от Южного полюса до Северного. Обсудили проблемы и Антарктиды - создаются там более комфортные условия для работы россиян, зимовочный комплекс создан. Но самое важное, что там никто ничего не делит. Белорусы работают вместе с россиянами. Наша станция рядом. И всяческая помощь - и научная, и в быту - оказывается белорусским специалистам, которые там размещены", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко продолжил: "Дальше мы с Владимиром Владимировичем с юга шли на север. Подвергли анализу те события, которые происходят в мире. Возьмите наше стремление - России и Беларуси, Китайской Народной Республики. В авангарде этого идет Россия, потому что она больше всего нагрузку несет и страдает больше, чем кто-либо".
Президент подчеркнул, что наступление многополярного мира и нежелание нынешнего монополиста сдавать позиции приводит к конфликтам в разных точках на карте мира. "И хуситы, и Ближний Восток, и Южно-Китайское море, проблемы с Тайванем - это все от того, что грядет многополярный мир. Как говорил министр иностранных дел России, этого не хочется монополисту. Вот разными методами и пытаются удержать однополярный мир. Дошли до вооруженных конфликтов", - констатировал Александр Лукашенко.
По его словам, на переговорах с Владимиром Путиным обсуждались и вопросы экономического сотрудничества, в том числе со странами Азии и Африки: "Обсуждали мы и работу на Азиатском континенте, особенно в Африке, куда нас зовут. Они действительно нас там ждут, прежде всего Российскую Федерацию с огромными возможностями".
Александр Лукашенко также отметил работу по развитию грузоперевозок по Северному морскому пути. "Мы бы очень хотели, чтобы эта программа была быстрее реализована. Нам бы легче было работать", - подчеркнул он.
"Как видите, целый комплекс вопросов - с юга на север", - резюмировал Президент.
Обозначил Президент Беларуси и важные задачи и направления развития Союзного государства. Важный акцент - импортозамещение, машиностроение, аграрная сфера и удаление препонов в логистике. Впрочем, наши страны объединяет еще один фактор -предвыборный период.
Глава белорусского государства отметил, что заседание ВГС проходит в преддверии важных внутриполитических событий. Впервые в истории Беларуси 25 февраля нынешнего года состоится единый день голосования. "По примеру России мы также установили конституционно единый день голосования. В этот день будут избраны депутаты парламента, местных советов (у нас областные, районные и сельские сохранены советы, как это было в советские времена.). И 17 марта пройдут президентские выборы в России", - сказал Александр Лукашенко.
"Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно. И я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия", - сказал он.
А. Лукашенко уверен, что выборный период в Беларуси и России пройдет спокойно
О масштабе проделанной работы ярко говорят и ставшие уже знаменитыми папки с огромным количеством документов. Даже Президент России не ожидал, что «союзный портфель» настолько увесистый.
В этом году Союзному государству исполняется 25 лет. Важный рубикон, чтобы подвести определенные итоги.
На протяжении 25 лет мы сообща строим Союзное государство. И на этом пути нам удалось добиться многого. Благодаря успешному выполнению 28 отраслевых союзных программ унифицировано российское ибелорусское законодательство, сформированы правовые иорганизационные основы общего экономического пространства, созданы условия для проведения единой макроэкономической иденежно-кредитной политики, для совместной работы поминимизации ущерба отнезаконных западных рестрикций.
Изгода вгод устойчиво растет взаимная торговля. Поитогам 11 месяцев прошлого года российско-белорусский товарооборот прибавил почти 9,5 % ивплотную приблизился крекордным 43 млрд долларов. Россия инвестировала вбелорусскую экономику свыше 4 млрд долларов.
По окончании заседания президенты подписали итоговые документы - фундамент будущей жизни Союзного государства на ближайшие три года. Основные направления содержат 11 разделов: макроэкономическая, налоговая, таможенная политика и создание общего информационного пространства.
Фото: president.gov.by
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