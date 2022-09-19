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Первым заместителем управляющего делами Президента назначен Дмитрий Рыбко
Дмитрий Рыбко назначен первым заместителем управляющего делами Президента. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.
Николай Селиванов, до настоящего времени занимавший эту должность, освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.
Как сообщалось, ранее глава государства назначил Николая Рогащука заместителем управляющего делами Президента, освободив от этой должности Геннадия Богдана. Кадровые изменения в руководстве Управления делами Президента произошли после смены руководителя этой структуры - в августе на эту должность был назначен Юрий Назаров.
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