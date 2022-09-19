Первым заместителем управляющего делами Президента назначен Дмитрий Рыбко

Николай Селиванов, до настоящего времени занимавший эту должность, освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Как сообщалось, ранее глава государства назначил Николая Рогащука заместителем управляющего делами Президента, освободив от этой должности Геннадия Богдана. Кадровые изменения в руководстве Управления делами Президента произошли после смены руководителя этой структуры - в августе на эту должность был назначен Юрий Назаров.