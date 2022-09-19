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Первым заместителем управляющего делами Президента назначен Дмитрий Рыбко

Первым заместителем управляющего делами Президента назначен Дмитрий Рыбко

Дмитрий Рыбко назначен первым заместителем управляющего делами Президента. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.

Николай Селиванов, до настоящего времени занимавший эту должность, освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Как сообщалось, ранее глава государства назначил Николая Рогащука заместителем управляющего делами Президента, освободив от этой должности Геннадия Богдана. Кадровые изменения в руководстве Управления делами Президента произошли после смены руководителя этой структуры - в августе на эту должность был назначен Юрий Назаров.

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