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Первым зампредседателя Госпогранкомитета назначен Андрей Филатов
Полковник Андрей Филатов назначен первым заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 августа, пишет БЕЛТА.
Занимавший эту должность генерал-майор Игорь Буткевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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