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Первый доклад нового премьер-министра Президенту Беларуси
Проект прогноза развития Беларуси, бюджет и основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год уже подготовлены обновленным составом правительства и проходят финишные согласования.
Об этом сегодня Президенту доложил премьер-министр Сергей Румас. Глава государства отметил, что его в первую очередь интересует развитие экономических процессов с учетом непростых внешних и внутренних вызовов и их влияние на финансовое здоровье белорусской экономики. Также Президент поинтересовался позицией председателя правительства относительно верстки перспективных бюджетов на срок до пяти лет и модернизации самой структуры Кабинета министров после обновления.
Как отметил глава правительства, все плановые показатели на текущий и будущий годы, в том числе по росту ВВП и в сфере финансов, будут выполнены. Совет Министров видит резервы не только для ускорения темпов роста экономики во втором квартале текущего года, но и превышения прогноза по ключевым показателям. При этом одним из главных факторов замедления стало ослабление российского рубля и нерешенность по принципиальным для Беларуси позициям. Среди них - поставки сырой нефти, рефинансирование части долга и получение евразийских кредитных ресурсов. В правительстве рассчитывают придти к соглашению с российскими коллегами в течение двух недель.
Пока не сняты с Сергея Румаса и вопросы развития игры номер 1 - белорусского футбола. Лидер попросил главу правительства поработать в федерации до конца каденции - это март-апрель будущего года. Также лидер коснулся еще одной актуальной спортивной темы - подготовки к Европейским играм в Беларуси. Состязаться с хозяином первого форума - Азербайджаном - в объеме трат на проведение соревнований не следует, белорусы должны взять душевностью и высочайшим уровнем организации, подчеркнул Александр Лукашенко.
В докладе Президенту Сергей Румас также отметил, что обновленный состав правительства приступил к работе без раскачки, и сегодня вся структура Совета Министров работает в штатном режиме. А что касается ее обновления, то, на взгляд премьера, 36 членов правительства для небольшой страны много, но по поручению Президента этот вопрос требует дополнительной тщательной проработки.
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